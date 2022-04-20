Росія має заплатити за те, що зробила в Бородянці та інших містах України, - Мішель

РФ має заплатити за те, що зробила в Бородянці та багатьох інших містах та селах в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель.

"Цього ранку я був у Бородянці, щоб побачити на власні очі, яка ситуація на місці. Я зустрівся з людьми. Немає слів, щоб пояснити, що я відчуваю не як президент Європейської ради, а як батько, як людина. Це - звірства, це воєнні злочини, вони повинні і будуть покарані. Вони повинні заплатити за те, що зробили в багатьох інших містах і місцях в Україні", - сказав Мішель на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві в середу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Євроради Мішель відвідав Бородянку