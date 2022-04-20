УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7944 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Війна
3 773 18
Шарль Мішель (333) Бородянка (79)

Росія має заплатити за те, що зробила в Бородянці та інших містах України, - Мішель

мішель

РФ має заплатити за те, що зробила в Бородянці та багатьох інших містах та селах в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це  заявив президент Європейської ради Шарль Мішель.

"Цього ранку я був у Бородянці, щоб побачити на власні очі, яка ситуація на місці. Я зустрівся з людьми. Немає слів, щоб пояснити, що я відчуваю не як президент Європейської ради, а як батько, як людина. Це - звірства, це воєнні злочини, вони повинні і будуть покарані. Вони повинні заплатити за те, що зробили в багатьох інших містах і місцях в Україні", - сказав Мішель на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві в середу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Євроради Мішель відвідав Бородянку

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+13
Мишель ещё Мариуполь не видел. Там просто крамешный ад.
показати весь коментар
20.04.2022 19:51
+11
показати весь коментар
20.04.2022 20:05
+9
ну так і не тренди- заблокуй гроші..
показати весь коментар
20.04.2022 19:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мишель ещё Мариуполь не видел. Там просто крамешный ад.
показати весь коментар
20.04.2022 19:51 Відповісти
ну так і не тренди- заблокуй гроші..
показати весь коментар
20.04.2022 19:51 Відповісти
може триндіти й блокувати одночасно
показати весь коментар
20.04.2022 19:56 Відповісти
Только и слышно про заплатить. Кроме бабла его ничего не интересует.
показати весь коментар
20.04.2022 19:56 Відповісти
Нє, це правильно! Це в точку! А щоб кацапи мали чим платити, Мішель со товарісчі купить у них газ і нафту. Тому ембарго поки не доцільне. Я правильно розумію? Тільки ці гроші кацапи потратять явно не на відновлення Бородянки, я зварганять ще якийсь аналоговнєтний "Сармат". Щоб страшити ним цього ж Мішеля.
показати весь коментар
20.04.2022 19:56 Відповісти
Ні не правильно.
показати весь коментар
20.04.2022 20:00 Відповісти
не заплатити - заплатить вона мае кровних ворогів яких не відрізнити за кольором шкіри або мовою........ українці можуть бути лютіші за чеченців чи грузинів.....
показати весь коментар
20.04.2022 19:57 Відповісти
Вони все про грошi говорять
Заплатити та заплатити.
Грошi вбитим не потрбнi
Око за око, зуб за зуб
Рiзати, палити, знищувати
Це й буде розплата.
показати весь коментар
20.04.2022 20:03 Відповісти
показати весь коментар
20.04.2022 20:05 Відповісти
***** о*уєла, нацики, виявлється, не пальцем роблені)
показати весь коментар
20.04.2022 20:41 Відповісти
ну шо ****** съездил? хоть трусы успел переслать? на долгую память про Украину
показати весь коментар
20.04.2022 20:45 Відповісти
Да найдет себе нового Ашота. будет ее пороть лучше чем предже
показати весь коментар
20.04.2022 22:21 Відповісти
рогатка дело тонкое, питруха но раздвигаемое
показати весь коментар
20.04.2022 22:22 Відповісти
руське надо убивать. везде.
показати весь коментар
20.04.2022 20:24 Відповісти
найбільшим жопоболем для москалів буде відновлення контролю України над Кримом
показати весь коментар
20.04.2022 20:32 Відповісти
Парни, всё нормально, Европа помогает, США помогает ... весь мир помогает! Кто чем может. Армия и народ Украины показывает каждый день всему миру пример мужества и отваги!!
Парашка уже не оправится ни от военного позора, который нанесён Украиной, ни от экономического удара нанесённого всем миром. Ну разве что Эритрея где то загрустит.
показати весь коментар
20.04.2022 20:42 Відповісти
Життя людей , що загинули, як буде Европа рахувати ?
показати весь коментар
20.04.2022 20:50 Відповісти
 
 