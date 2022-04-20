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Маріуполь (3205) НАТО (6206) Нуланд (175)

Союзники по НАТО можуть бути залучені до виходу мешканців із Маріуполя, - Нуланд

нуланд

Союзники США по НАТО можуть бути залучені до операції з безпечного виходу мирних жителів із Маріуполя.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УП, про це заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд у коментарі CNN

За словами Нуланд, "була певна надія, що росіяни можуть дозволити" безпечний вихід для мирних жителів та поранених військових із Маріуполя.

На її думку, "до цього можуть бути залучені союзники по НАТО, якщо це відбудеться".

Однак Нуланд зазначила, що така домовленість "раніше кілька разів зривалася", і, зрештою, саме росіяни мають дозволити безпечний вихід.

За словами чиновниці, облога Маріуполя свідчить "про жорстокість цієї війни" та військові злочини, які вчиняє Володимир Путін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти тримають в облозі близько 120 тис. жителів Маріуполя, - Зеленський

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Топ коментарі
+20
можуть домовитись в теорії; а на практиці - не буде нічого.
Домовлятися з касапами про що-небудь - нема жодного сенсу. Бо вони всі домовленості похерять.
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20.04.2022 20:02
+7
А бійців хай вбивають уйобки, які порушили ВСІ конвенції???
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20.04.2022 20:08
+5
Да проведіть ви морську операцію. Заберіть людей з Маріуполя. У вас 6 флот в Середземному морі стоїть. Турки вас пропустять, а рускіє нехай спробують пікнути. Кого ви боїтесь?
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20.04.2022 20:31
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надеюсь Турция войдет и куйло не пикнет........ хотя.........
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20.04.2022 20:00 Відповісти
можуть домовитись в теорії; а на практиці - не буде нічого.
Домовлятися з касапами про що-небудь - нема жодного сенсу. Бо вони всі домовленості похерять.
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20.04.2022 20:02 Відповісти
Мэр Бойченко был в курсе, что Марик окружат и в первый день войны прямо на совещании сорвался и улетел в закат. А вот жители и защитники не знали об этом, и их не предупредили власти об этом, поэтому они остались и получили десятки тысяч погибших. Вопрос - виновные наказаны или как в совке на убой людей оставлять будут тысячами?

Коридор в Крым давным давно есть, свободно можно ехать через донецк - Волноваху Бердянск - Мелитополь и далее в Крым. Смысл оставлять на гибель людей в Мариуполе?
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20.04.2022 20:04 Відповісти
давай будемо цинічними, це взагалі дуже допомагає краще розуміти що коїться. всі бучі бородянки маріуполі, потрібні для країн ЄС та НАТО. щоб вони взагалі щось робили, якби були тільки військові втратит, взагалі б нічого не було, їм плювати під якоюб назвою люди живуть за лінією Керзона, живуть же 8 років люди в Криму і дирляндії якось, і нічого, не кінець світу... якось так...
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20.04.2022 20:06 Відповісти
ні "бучі", ні "бородянки" були не потрібні. Це касапи. Вони завжди так робили й роблять. Не треба "виправдовувати".
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20.04.2022 21:52 Відповісти
А бійців хай вбивають уйобки, які порушили ВСІ конвенції???
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20.04.2022 20:08 Відповісти
Да проведіть ви морську операцію. Заберіть людей з Маріуполя. У вас 6 флот в Середземному морі стоїть. Турки вас пропустять, а рускіє нехай спробують пікнути. Кого ви боїтесь?
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20.04.2022 20:31 Відповісти
З кацапами домовлятись , це всеодно , що об стінку горохом !

Не вірте жодному слову кремліським оркам , так як це буде западнею !
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20.04.2022 20:38 Відповісти
щас Кіра Рудик правильно говорить: ми з касапами не можемо погодити, щоб вони пропустили мирняк і не стріляли по гуманітарних коридорах. Про який тоді мирний договір може йти мова?
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20.04.2022 20:44 Відповісти
Потрібно приняти Україну в NATOдати кацапам 24 години , по пакету прокладок и ******** с територии Украины
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20.04.2022 20:50 Відповісти
Хай світ поступиться Росії якоюсь санкцією в обмін на її відхід з Маріуполя!
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20.04.2022 21:03 Відповісти
Очень правильно, а то их там просто перестреляют как котят
и обвинят Украину. Этим скотам верить нельзя. А под натовским надзором устроить беспредел не удастся.
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21.04.2022 00:19 Відповісти
 
 