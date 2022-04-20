Союзники по НАТО можуть бути залучені до виходу мешканців із Маріуполя, - Нуланд

Союзники США по НАТО можуть бути залучені до операції з безпечного виходу мирних жителів із Маріуполя.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УП, про це заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд у коментарі CNN

За словами Нуланд, "була певна надія, що росіяни можуть дозволити" безпечний вихід для мирних жителів та поранених військових із Маріуполя.

На її думку, "до цього можуть бути залучені союзники по НАТО, якщо це відбудеться".

Однак Нуланд зазначила, що така домовленість "раніше кілька разів зривалася", і, зрештою, саме росіяни мають дозволити безпечний вихід.

За словами чиновниці, облога Маріуполя свідчить "про жорстокість цієї війни" та військові злочини, які вчиняє Володимир Путін.

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