Союзники по НАТО можуть бути залучені до виходу мешканців із Маріуполя, - Нуланд
Союзники США по НАТО можуть бути залучені до операції з безпечного виходу мирних жителів із Маріуполя.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УП, про це заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд у коментарі CNN
За словами Нуланд, "була певна надія, що росіяни можуть дозволити" безпечний вихід для мирних жителів та поранених військових із Маріуполя.
На її думку, "до цього можуть бути залучені союзники по НАТО, якщо це відбудеться".
Однак Нуланд зазначила, що така домовленість "раніше кілька разів зривалася", і, зрештою, саме росіяни мають дозволити безпечний вихід.
За словами чиновниці, облога Маріуполя свідчить "про жорстокість цієї війни" та військові злочини, які вчиняє Володимир Путін.
Топ коментарі
+20 Ан Мур
показати весь коментар20.04.2022 20:02
+7 Dorian Gray e44930c7
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+5 Олександр Земляний
показати весь коментар20.04.2022 20:31
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Домовлятися з касапами про що-небудь - нема жодного сенсу. Бо вони всі домовленості похерять.
Коридор в Крым давным давно есть, свободно можно ехать через донецк - Волноваху Бердянск - Мелитополь и далее в Крым. Смысл оставлять на гибель людей в Мариуполе?
Не вірте жодному слову кремліським оркам , так як це буде западнею !
и обвинят Украину. Этим скотам верить нельзя. А под натовским надзором устроить беспредел не удастся.