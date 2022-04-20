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Придністров'я (445) диверсія (329)

Окупанти готують диверсантів у невизнаному Придністров'ї для подальшого перекидання їх на території України, - Генштаб

приднестровье

Російські агресори планують залучити силові структури невизнаного Придністров'я для диверсійної діяльності на території України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ. 

Ознак підготовки збройних формувань так званої "придністровсько-молдавської республіки" до участі у збройній агресії проти України не виявлено. Водночас, не виключається залучення силових структур зазначеного невизнаного державного утворення до ведення диверсійно-терористичної діяльності на території нашої Держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ провела перевірку боєздатності трьох мотострілецьких бригад у Придністров'ї: не готові до ведення бойових дій, - Генштаб ЗСУ

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Топ коментарі
+26
ЗСУ в Одесі може вже час роз'бати це пмр, пока крейсер мацква на дні, і десантні кораблі парашки далеко в Скотостополі чи новососійську
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20.04.2022 20:21
+8
ОБЕРЕЖНО З ПЕРЕКИДАННЯМ.БО МИ ЦИХ ПРИДНІСТРОВСЬКИХ ДИВЕРСАНТІВ ТАК ПЕРЕКИНЕМО,ЩО ЇХ В ПАРАГВАЇ БУДУТЬ ШУКАТИ
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20.04.2022 20:25
+8
Я понимаю, счастье любит тишину, но CNN уже опубликовало:

Американские снаряды для гаубиц Howitzer прибыли в Европу для отправки в Украину, пишет CNN со ссылкой на Пентагон.

Всего их планируется прислать 40 тысяч штук.
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20.04.2022 20:28
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ЗСУ в Одесі може вже час роз'бати це пмр, пока крейсер мацква на дні, і десантні кораблі парашки далеко в Скотостополі чи новососійську
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20.04.2022 20:21 Відповісти
Нужно бутылок приготовить❗А то привыкшие при первой ********* садится на бутылки кацапы будут страдать☝Не гуманно
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20.04.2022 20:40 Відповісти
Нажаль,неможе.Бо треба спочатку запитати у Санду,бо ПМР-не існуюча ,не ким не визнана держава,та її терріторія все ще землі Молдови.А Санду,з її бажання допомоги війсковим обладнанням та санкціями проти Рашки,не готові до розвітку подій в цьому напрямку.За словами Санду, війна в Україні вже впливає на експортну та імпортну діяльність Молдови. Раніше вони продавали світові свої залишки МИГ-29,але для нас їх немає,бо продаж їх Україні потурбує х.йла а Молдова меленька країна...
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20.04.2022 20:46 Відповісти
ВДУПУ ту сранду з її "хатєлками"!!! Тей гнидник пємєрє тре зачистити "під нуль"!
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20.04.2022 21:13 Відповісти
Если ты там не бывал, то я тебе скажу - там очень сложно вести наступление с обеих сторон (особенно юг). Вот когда полезут, тогда и нужно принимать решение. 20 000 человек туда вести? Хотя этого мало, если Молдова не зайдет через речку.
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20.04.2022 21:59 Відповісти
Санду самоусунулася - напевне рахує рублі. Питати її про щось немає сенсу, бо ПМР Молдова не контролює.
Україна має убезпечити себе. Якщо проросійськи боєвики загрожують Україні з ПМР, а керівництво Молдови не може самостійно навести в цьому лад, то вони, фактично вже стають стороною конфлікту, бо ворог використовує їх територію. Молдова - вже сторона конфлікту й фактично виступає на боці агресора. Як Білорусь. І чим Санду це спробувала прикрити? Заявою, що, мовляв, хоче, щоб пуйло вивело війська з Придністров`я? Ну от ЗСУ їй і допоможуть. Привід вже давно є. Як це правильно робиться - не мені розказувати. Було б бажання.
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20.04.2022 22:02 Відповісти
Нажаль,неможе.Бо треба спочатку запитати у Санду
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надо вначале *********** их.а уж потом спросить.А можнно и не спрашивать.нах этот гнойник на фланге оставлять.
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21.04.2022 01:34 Відповісти
Лучше доставь ядерные боеголовки Москвы со дна, и е*ануть ими по скоплениям войск РФ
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20.04.2022 21:27 Відповісти
ЗСУ в Вінниці теж можуть розху'рити той гнійник. На жаль в областях, які дуже далеко від фронту військ багато. На фронті ж не вистачає затикати дірки в обороні. Як таке може бути, на голову не налазить. З мого села до сих пір воював лише брат (хоча зараз уже 2 тижні і в нього тихо) і ще один хлопець, якого недавно лише перекинули під Харків. Решта ж з мобілізованих, тут, в Київській області, окопи риють ((
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20.04.2022 21:33 Відповісти
ОБЕРЕЖНО З ПЕРЕКИДАННЯМ.БО МИ ЦИХ ПРИДНІСТРОВСЬКИХ ДИВЕРСАНТІВ ТАК ПЕРЕКИНЕМО,ЩО ЇХ В ПАРАГВАЇ БУДУТЬ ШУКАТИ
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20.04.2022 20:25 Відповісти
ніт. просто дамо пізди і прикопаємо у рядок
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20.04.2022 20:34 Відповісти
Кого ти слухаєш? Їхні девирснти всі давно вже в Одесі. Рибні ряди, гнилі помідори з їхнім ,, точним весом,, то всьо бесараби.
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20.04.2022 20:39 Відповісти
"Паланица" учат выговаривать 😄
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20.04.2022 20:26 Відповісти
Як казала ********** "клюбніка". Ми до речі сьогодні поробили паски на вигляд саме як паляниці, верхівку підрізали. Відправили хлопцям.
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20.04.2022 20:32 Відповісти
Я понимаю, счастье любит тишину, но CNN уже опубликовало:

Американские снаряды для гаубиц Howitzer прибыли в Европу для отправки в Украину, пишет CNN со ссылкой на Пентагон.

Всего их планируется прислать 40 тысяч штук.
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20.04.2022 20:28 Відповісти
а де ті ****** гаубіци !?
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20.04.2022 20:35 Відповісти
Думаю, снаряды, если гаубицы уже не в Украине, не присылали бы.
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20.04.2022 20:43 Відповісти
На английском "howitzer" - гаубица. То есть снаряды может быть привезены и для существущих гаубиц.
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20.04.2022 20:45 Відповісти
перекидувати будуть через кишинівський аеропорт.
От подивимось, як Санду та Молдова будуть реагувати...
Ех, не Бурба очолює розвідку, а зрадник Буданов... І не Порох, а Зе...
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20.04.2022 20:35 Відповісти
Ау, зеленое шапито, обясните пресичному украинцу, как вообще может существовать "приднестровская республика", если она во всех сторон окружена Украиной, Молдавией Румынией, воздушное сообщение закрыто, и она якобы под санкциями???
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20.04.2022 20:36 Відповісти
Очень правильный вопрос!!!
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20.04.2022 20:52 Відповісти
Для тупорылых - Приднестровье это территория Молдовы, поэтому именно Молдове решать, как существовать её землям
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20.04.2022 21:04 Відповісти
тупорилий, Молдова нічого не вирішує, і Санду про це сама сказала.
Точніше, вона вирішила, що російських військ і незаконних бандформувань (терористів) в Приндністров`є не має бути. Вона чітко про це сказала. Є її офіційна заява.
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20.04.2022 22:37 Відповісти
Раз не має бути, пусть сама их оттуда и выкуривает, а не сопли жуёт
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21.04.2022 07:06 Відповісти
З дозволу Молдови ввести війська в Придністовя, і забрати склади зброї
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20.04.2022 20:37 Відповісти
Стестяюсь узнать а кордон с этим обезьянником закрытый и заминирлван или как
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20.04.2022 20:39 Відповісти
"Задвохсотимо"...це не проблема

У нас пакетів вистачить і Кремль


Все буде УКРАЇНА!!!
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20.04.2022 20:47 Відповісти
В 1999 році відбулась Стамбульська зустріч, де було прийняти документи, за якими росія повинна вийти з Придністровья . Зараз 2022рік, а росія і дума виконати рішення , яки сама підписала.
Це єдин папірець , який нічого не вартий та приклад для сьогоднишних " зе " дипломатів , які засидають разом з москалями.
Придністровья треба повернути до Молдови, а прийняти до України
як автономію як було до 1939 року.
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20.04.2022 21:00 Відповісти
А хтось взагалі може сказати : скільки рюзьгємірної гнидоти що мешкає в тому пємєєр мають українськї паспорти??! І чому оці придністровські тваридли з українськими документами можуть без якихось проблем курсувати "тудой - сюдой" і в Одесу, і куди тільки їм забагнеться?!🤬
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20.04.2022 21:18 Відповісти
похоже территория ПМР молдованам не нужна. первый пук со стороны этого гадюшника, и надо его выдавливать. заодно и припасы пополнить
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20.04.2022 21:21 Відповісти
 
 