Окупанти готують диверсантів у невизнаному Придністров'ї для подальшого перекидання їх на території України, - Генштаб
Російські агресори планують залучити силові структури невизнаного Придністров'я для диверсійної діяльності на території України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
Ознак підготовки збройних формувань так званої "придністровсько-молдавської республіки" до участі у збройній агресії проти України не виявлено. Водночас, не виключається залучення силових структур зазначеного невизнаного державного утворення до ведення диверсійно-терористичної діяльності на території нашої Держави.
Топ коментарі
+26 Paul Foxen
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+8 lincon lion
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показати весь коментар20.04.2022 20:28
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Будь ласка, зачекайте...
Україна має убезпечити себе. Якщо проросійськи боєвики загрожують Україні з ПМР, а керівництво Молдови не може самостійно навести в цьому лад, то вони, фактично вже стають стороною конфлікту, бо ворог використовує їх територію. Молдова - вже сторона конфлікту й фактично виступає на боці агресора. Як Білорусь. І чим Санду це спробувала прикрити? Заявою, що, мовляв, хоче, щоб пуйло вивело війська з Придністров`я? Ну от ЗСУ їй і допоможуть. Привід вже давно є. Як це правильно робиться - не мені розказувати. Було б бажання.
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надо вначале *********** их.а уж потом спросить.А можнно и не спрашивать.нах этот гнойник на фланге оставлять.
Американские снаряды для гаубиц Howitzer прибыли в Европу для отправки в Украину, пишет CNN со ссылкой на Пентагон.
Всего их планируется прислать 40 тысяч штук.
От подивимось, як Санду та Молдова будуть реагувати...
Ех, не Бурба очолює розвідку, а зрадник Буданов... І не Порох, а Зе...
Точніше, вона вирішила, що російських військ і незаконних бандформувань (терористів) в Приндністров`є не має бути. Вона чітко про це сказала. Є її офіційна заява.
У нас пакетів вистачить і Кремль
Все буде УКРАЇНА!!!
Це єдин папірець , який нічого не вартий та приклад для сьогоднишних " зе " дипломатів , які засидають разом з москалями.
Придністровья треба повернути до Молдови, а прийняти до України
як автономію як було до 1939 року.