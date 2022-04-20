Окупанти готують диверсантів у невизнаному Придністров'ї для подальшого перекидання їх на території України, - Генштаб

Російські агресори планують залучити силові структури невизнаного Придністров'я для диверсійної діяльності на території України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Ознак підготовки збройних формувань так званої "придністровсько-молдавської республіки" до участі у збройній агресії проти України не виявлено. Водночас, не виключається залучення силових структур зазначеного невизнаного державного утворення до ведення диверсійно-терористичної діяльності на території нашої Держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ провела перевірку боєздатності трьох мотострілецьких бригад у Придністров'ї: не готові до ведення бойових дій, - Генштаб ЗСУ