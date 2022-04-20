У маріупольському підвалі померла 91-річна Ванда Об'єдкова. 81 рік тому вона пережила німецьку окупацію

Державний музей Аушвіц-Біркенау повідомив про загибель у Маріуполі 91-річної Ванди Об'єдкової.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"У віці 10 років Ванда Семенівна Об'єдкова пережила німецьку окупацію, ховаючись у підвалі у Маріуполі. Через 81 рік вона померла у підвалі у тому самому місті, ховаючись від російських військ", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Російські окупанти обстрілюють "Азовсталь". ВIДЕО безпілотника