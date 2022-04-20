У маріупольському підвалі померла 91-річна Ванда Об'єдкова. 81 рік тому вона пережила німецьку окупацію
Державний музей Аушвіц-Біркенау повідомив про загибель у Маріуполі 91-річної Ванди Об'єдкової.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"У віці 10 років Ванда Семенівна Об'єдкова пережила німецьку окупацію, ховаючись у підвалі у Маріуполі. Через 81 рік вона померла у підвалі у тому самому місті, ховаючись від російських військ", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+32 Мобильный крематорий
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парашенці майже всі однакові, їм усе дозволено з гори(
мародери, гвалтівники, збоченці!
Так як рашисти діють в Украіні , то навіть гітлерівці такого не вчиняли по відношенню до інших націй , крім євреів !
а орда то й є орда....
нет никакого оправдания преступной "спецоперации" руцких тварей....
не дали Вам спокійно померти рашисти