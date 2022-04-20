Цивільні у підвалах "Азовсталі" не можуть покинути свої місця через постійні обстріли, - полк "Азов". ВIДЕО

Заступник командира полку Азов у обложеному Маріуполі Святослав Паламар, друг Калина оприлюднив інформацію, що росіяни не припиняють обстріли і цивільні з підвалів "Азовсталі" не можуть бути евакуйовані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у його відеозверненні.