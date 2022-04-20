Битва за Донбас може бути не останньою, великий наступ РФ ще не почався, - Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що великий наступ російської армії на східному фронті ще не розпочався.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.
"Вчора зранку почалися бої на всій лінії фронту, який є на території Донецької, Луганської та Харківської областей. Але це була їх спроба (випробувати. - Ред.) на міцність наші Збройні сили. Спроба була невдала. На сьогодні вони будуть продовжувати ці спроби. Коли почнеться так званий великий наступ - це питання часу", - зазначив секретар РНБО.
Секретар РНБО також застеріг від оптимістичних прогнозів, що ця битва за Донбас буде останньою та вирішальною.
"Попереду ще може бути багато різних речей. Це не є, як раніше казали, останній і рішучий бій. Це один з боїв, який є на території нашої країни, починаючи з 2014 року", - наголосив Данілов.
Росія ще може підтягувати у бій нові ресурси та резерви наступні два-чотири тижні, каже Данілов, спираючись на дані розвідок партнерів.
"Ми в жодному разі не маємо применшувати міцність нашого ворога: велика країна, людей багато, розуму - не зовсім. ... Вони там ще є. Крім того, останнім часом ми помітили, що з’являються лівійці і сирійці на фронті - так звані найманці. Тому казати, коли вони у них закінчаться, доволі складно", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
Цікаво, а ті, хто з лайном змішував мінські домовленості та кричав про баригу Порошенка, тепер розуміють, що було б, якби ось це все не вдалося зупинити у 2015-му і воно - ось це все - поперло б тоді, усією цією тисячею танків, двома сотнями тисячами орків, півтисячами літаків, тисячами ракет і сотнями тисяч снарядів і авіабомб, на країну, що не має на той момент армії практично взагалі і ППО зовсім взагалі?
Зупинено підписанням одного папірця. Однією фільчиною грамотою.
Виграно вісім років. За які побудована та армія та та оборона, об яку розбиваються зараз хвилі орків.
Скільки ж гівна було за ці вісім років, Боже ти мій...
С*ка така, барига проклятий.
Ваш Дід.
А то что случилось с крымом и луггандонией-больше "заслуга "тогдашней власти (роликов полно есть от яценюка,пастора,тимошки,петра алексеевича -что мы не дадим втянуть украину в войну и поэтому дарим крым)
В магазинах появились леденцы в форме ******.
Теперь каждый орк может исполнить свою мечту и пососать ****** всего за 35-40 рублей. (с) ТГ-канал Фродо и Мордор
...
Якщо вводять у бій харадримів та кхандримів - схоже, з орками та урук-хаями у них уже зуйово.
Угораздило ж получить перед войной такую ***...ха команду СТРАТЕГОВ мирового масштаба
Ти не цікавий
"Російські війська розпочали масштабний наступ на Донбасі і ми це розуміємо. Бачимо всі ризики та кроки. Вони продовжують ракетні обстріли по всій території нашої держави, тримають в облозі біля 120 тисяч осіб тільки у Маріуполі. Рівень російських злочинів там більш масштабний, ніж навіть у Бородянці", - сказав президент.
Тут Рашка нам боєзапасів на 200млн$ підігнала, серед іншого деталей на 50 танків СБУ накрило склад на Харківщині де зберігалося російської зброї на 200млн $.
Це співмірно з допомогою тієї ж Чехії. Росія планувала, що цими набоями поповнюватиме запаси коли просунеться вглиб України. + дуже багато комплектуючих для ремонту танків та бронетехніки. Що ж це дуже гуд... буде чим ремонтувати 250 захоплених у РФ танків. Тільки задумайтесь: 50 двигунів для танків. Тобто за незначний період Україна буде в змозі добавити до сил ЗСУ - 50 танків.
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