Битва за Донбас може бути не останньою, великий наступ РФ ще не почався, - Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що великий наступ російської армії на східному фронті ще не розпочався.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

"Вчора зранку почалися бої на всій лінії фронту, який є на території Донецької, Луганської та Харківської областей. Але це була їх спроба (випробувати. - Ред.) на міцність наші Збройні сили. Спроба була невдала. На сьогодні вони будуть продовжувати ці спроби. Коли почнеться так званий великий наступ - це питання часу", - зазначив секретар РНБО.

Секретар РНБО також застеріг від оптимістичних прогнозів, що ця битва за Донбас буде останньою та вирішальною.

"Попереду ще може бути багато різних речей. Це не є, як раніше казали, останній і рішучий бій. Це один з боїв, який є на території нашої країни, починаючи з 2014 року", - наголосив Данілов.

Росія ще може підтягувати у бій нові ресурси та резерви наступні два-чотири тижні, каже Данілов, спираючись на дані розвідок партнерів.

"Ми в жодному разі не маємо применшувати міцність нашого ворога: велика країна, людей багато, розуму - не зовсім. ... Вони там ще є. Крім того, останнім часом ми помітили, що з’являються лівійці і сирійці на фронті - так звані найманці. Тому казати, коли вони у них закінчаться, доволі складно", - підсумував він.

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