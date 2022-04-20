На Східному напрямку за 20 квітня знищено 36 окупантів, 5 БМП, 4 БТР, 1 ЗРК, - ОТУ "Схід"
Протягом доби, 20 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські продовжували здійснювати ракетні та авіаційні удари, обстріли з важкої артилерії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє ОТУ "Схід".
У інформації зазначається: " У ході боїв українські захисники знищили: особового складу – 36; БМП – 5; БТР – 4; АТ – 1; ЗРК- 1; мінометний розрахунок - 1".
Топ коментарі
+2 Юрий Шмалько 8817c2b1
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+1 Андрій Шевченко 5d4180d7
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+1 Valentyn Mykolajovych
показати весь коментар20.04.2022 21:34
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Смешно право читать про какие то удары байрактаром по радарам крейсера Москва-их бы из пушки 130 мм расстреляли снарядами с радиовзрывателем.
Іноді краще мовчати, ніж жувати кожен день одну й ту ж гумку