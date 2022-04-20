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На Східному напрямку за 20 квітня знищено 36 окупантів, 5 БМП, 4 БТР, 1 ЗРК, - ОТУ "Схід"

схід,оту

Протягом доби, 20 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські продовжували здійснювати ракетні та авіаційні удари, обстріли з важкої артилерії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє ОТУ "Схід".

У інформації зазначається: " У ході боїв українські захисники знищили: особового складу – 36; БМП – 5; БТР – 4; АТ – 1; ЗРК- 1; мінометний розрахунок - 1".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Східному напрямку відбито 4 атаки росіян, знищено 30 окупантів, 2 танки, 1 гелікоптер, - ОТУ "Схід"

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Топ коментарі
+2
До речі. а Байрактарів у ЗСУ вже немає? Та й про американські дрони плануючі якось не чути? Вони де?
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20.04.2022 21:27
+1
Враховуючи, що вся кацапська авіація перемістилася на схід і південь ситуація там не дуже..
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20.04.2022 21:30
+1
Нема нічого, нічого не чутно, де воно все невідомо, всьо пропало....
Іноді краще мовчати, ніж жувати кожен день одну й ту ж гумку
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20.04.2022 21:34
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20.04.2022 21:16 Відповісти
Це під Харковом. Зараз там відносно спокійно.
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20.04.2022 21:28 Відповісти
Ага, спокійно..
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20.04.2022 21:28 Відповісти
Під Ізюмом взагалі тиша...
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20.04.2022 21:43 Відповісти
скільки напрямків зараз активні? східний, зона ООС, південний? Маріуполь, окремий напрямок, чи в південній зоні?
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20.04.2022 21:21 Відповісти
Ще піденнобузький на правому березі
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20.04.2022 21:29 Відповісти
До речі. а Байрактарів у ЗСУ вже немає? Та й про американські дрони плануючі якось не чути? Вони де?
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20.04.2022 21:27 Відповісти
Для масштабної війни до Байрактарів треба тисячі ракет. У нас було 100. Ну може в Туреччині ще кілька сотень. Це на пару тижнів війни
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20.04.2022 21:32 Відповісти
байрактар для противодействию противнику у которого глубокоэшелоннированное современное ПВО не годится-не та дальность и отсутствие дальнебойных ракет (у планирующей бомбы дальность максимум 8 км).Их сейчас используют только как разведчики изза хорошей оптики
Смешно право читать про какие то удары байрактаром по радарам крейсера Москва-их бы из пушки 130 мм расстреляли снарядами с радиовзрывателем.
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20.04.2022 21:43 Відповісти
Тогда почему их успешно использоаали на севере страны в первые неделе войны? Туда кацапы вроде тоже были нагнали средства ПВО.
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20.04.2022 22:17 Відповісти
И под Киевом эти средства ПВО Байрактары и взрывали вроде.
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20.04.2022 22:29 Відповісти
Нема нічого, нічого не чутно, де воно все невідомо, всьо пропало....
Іноді краще мовчати, ніж жувати кожен день одну й ту ж гумку
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20.04.2022 21:34 Відповісти
То відірви свою дупу від дивана, поїдь на схід та допоможи ВСУ. Може ще в новини попадеш...
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20.04.2022 22:08 Відповісти
чого не має ?
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20.04.2022 21:40 Відповісти
НАИВНЫЙ. ПРОДАЛИ
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20.04.2022 21:54 Відповісти
счассозвонюсьсоштабомипотомдоложутабе...
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20.04.2022 21:56 Відповісти
Враховуючи, що вся кацапська авіація перемістилася на схід і південь ситуація там не дуже..
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20.04.2022 21:30 Відповісти
 
 