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Київська область (3796) Венедіктова (829) Бородянка (79)

Рашисти в Бородянці вбили 15-річну дівчину, чоловіка переїхали БТРом, трьох людей просто розстріляли, - Венедіктова

бородянка

В Бородянці виявили дев'ять поховань. Всі особи були вбиті російськими окупантами, серед них 15-річна дівчина.

Про це у Facebook повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

"Бородянка. Досі не можемо по-людськи відійти від наслідків тимасової окупації населених пунктів Київщини. Кров холоне в жилах.

Під час проведення слідчих дій в Бородянці виявили 9 поховань. Мерзотники постарались… 15-річна дівчина отримала поранення легень, від якого померла. Одного із загиблих переїхав БТР. Ще одна особа загинула від осколкових поранень. Трьох людей просто розстріляли. Причину смерті ще трьох громадян буде встановлено після проведення судово-медичної експертизи", - заявила Венедіктова.

"Ми всі прагнемо справедливості і працюємо на її найшвидше настання", - підсумувала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія має заплатити за те, що з робила в Бородянці та інших містах України, - Мішель

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Путлєр - ти кривавий вбивця і сатана , але скоро здохнеш 😡
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20.04.2022 21:27 Відповісти
Південь, схід під цапами..там фіксують купу буч
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20.04.2022 21:27 Відповісти
Эта скульптура Ежи Богдана Шумчика называется "Давай, женщина" На ней советский солдат насилует беременную женщину вставив ей в рот пистолет. Она в 2016 вызвала "глубокое возмущение" РФ, крики о русофобии, неблагодарности и требования извинений. Ну и в чем автор был не прав?
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20.04.2022 21:54 Відповісти
За ці злочини проти людства відповідає вся росія,вся росія зараз-це колективний путін,розділяти їх не потрібно!
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20.04.2022 21:55 Відповісти
 
 