Рашисти в Бородянці вбили 15-річну дівчину, чоловіка переїхали БТРом, трьох людей просто розстріляли, - Венедіктова

В Бородянці виявили дев'ять поховань. Всі особи були вбиті російськими окупантами, серед них 15-річна дівчина.

Про це у Facebook повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

"Бородянка. Досі не можемо по-людськи відійти від наслідків тимасової окупації населених пунктів Київщини. Кров холоне в жилах.

Під час проведення слідчих дій в Бородянці виявили 9 поховань. Мерзотники постарались… 15-річна дівчина отримала поранення легень, від якого померла. Одного із загиблих переїхав БТР. Ще одна особа загинула від осколкових поранень. Трьох людей просто розстріляли. Причину смерті ще трьох громадян буде встановлено після проведення судово-медичної експертизи", - заявила Венедіктова.

"Ми всі прагнемо справедливості і працюємо на її найшвидше настання", - підсумувала вона.

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