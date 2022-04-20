З-під розібраних завалів у Бородянці дістали тіла 41 загиблого, - в.о. голови ради Єрко
У селищі Бородянка Київської області рятувальники розібрали всі завали зруйнованих під час бойових дій будівель, загалом виявили 41 загиблого.
Як передає Цензор.НЕТ, про це з посиланням на виконувача обов’язків голови Бородянської селищної ради Георгія Єрка повідомляє Суспільне.
"На сьогодні розібрали всі завали, знищено повністю 8 (багатоповерхових, — ред.) будинків, 32 будинки пошкоджено частково", - зазначив посадовець.
За його даними, на території Бородянської громади близько 500 приватних будинків були знищені повністю, частково зруйновані або зазнали пошкоджень ще близько 450 будинків.
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"З-під завалів дістали 41 особу, а тих людей, які були розстріляні, їхні рідні й близькі поховали на подвір'ї або на городі", - повідомив Єрко.
Посадовець зауважив, що декого ще встигли поховати на цвинтарі, йдеться приблизно про 100 загиблих.
Загалом же загарбники не дозволяли поховати людей і навіть забрати тіла упродовж 10-15 днів.
"Потрібно було йти в комендатуру, з кимось домовлятися, тому що рух по центральних вулицях був заборонений", - додав голова сільради.
Він підкреслив, що в разі непокори росіяни могли розстріляти людей.
Будь ласка, зачекайте...
Ще ніби вчора це було,
Кричать американці,
Біля воріт стоїть пуйло,
А в нас шашлик і танці.
Бачать англійці «БТГ»,
Стоять біля порогу…
А ми, що маєм дороге
Вкладаємо в дорогу.
Танки заведені стоять,
Сформовані в колони.
Карпати декого манять
Без захисту райони…
Ми їм сказали -брехуни,
Немає геть загрози.
Кричали всі наші чини,
Бо інші в них прогнози.
Не попередили людей,
Не вивезли подалі.
Ті стали ворогу трофей
Ледь вижили в підвалі.
Багато ворог розстріляв,
Зґвалтованих немало.
Від нациків їх «визволяв»,
Все що живе - стогнало.
Тут тільки ворога вина
Який йшов убивати.
А де про того новина?
Що нам не дав це знати!
20.04.2022 р.
Березанка
Анатолій Березенський