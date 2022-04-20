УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7933 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 774 1
труп (99) Бородянка (79)

З-під розібраних завалів у Бородянці дістали тіла 41 загиблого, - в.о. голови ради Єрко

бородянка

У селищі Бородянка Київської області рятувальники розібрали всі завали зруйнованих під час бойових дій будівель, загалом виявили 41 загиблого.

Як передає Цензор.НЕТ, про це з посиланням на виконувача обов’язків голови Бородянської селищної ради Георгія Єрка повідомляє Суспільне.

"На сьогодні розібрали всі завали, знищено повністю 8 (багатоповерхових, — ред.) будинків, 32 будинки пошкоджено частково", - зазначив посадовець.

За його даними, на території Бородянської громади близько 500 приватних будинків були знищені повністю, частково зруйновані або зазнали пошкоджень ще близько 450 будинків.

Читайте також: Бородянка через 18 днів після звільнення. ФОТОрепортаж

"З-під завалів дістали 41 особу, а тих людей, які були розстріляні, їхні рідні й близькі поховали на подвір'ї або на городі", - повідомив Єрко.

Посадовець зауважив, що декого ще встигли поховати на цвинтарі, йдеться приблизно про 100 загиблих.

Загалом же загарбники не дозволяли поховати людей і навіть забрати тіла упродовж 10-15 днів.

"Потрібно було йти в комендатуру, з кимось домовлятися, тому що рух по центральних вулицях був заборонений", - додав голова сільради.

Він підкреслив, що в разі непокори росіяни могли розстріляти людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти в Бородянці вбили 15-річну дівчину, чоловіка переїхали БТРом, трьох людей просто розстріляли, - Венедіктова

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
НІБИ ВЧОРА

Ще ніби вчора це було,

Кричать американці,

Біля воріт стоїть пуйло,

А в нас шашлик і танці.

Бачать англійці «БТГ»,

Стоять біля порогу…

А ми, що маєм дороге

Вкладаємо в дорогу.

Танки заведені стоять,

Сформовані в колони.

Карпати декого манять

Без захисту райони…

Ми їм сказали -брехуни,

Немає геть загрози.

Кричали всі наші чини,

Бо інші в них прогнози.

Не попередили людей,

Не вивезли подалі.

Ті стали ворогу трофей

Ледь вижили в підвалі.

Багато ворог розстріляв,

Зґвалтованих немало.

Від нациків їх «визволяв»,

Все що живе - стогнало.

Тут тільки ворога вина

Який йшов убивати.

А де про того новина?

Що нам не дав це знати!

20.04.2022 р.

Березанка
Анатолій Березенський
показати весь коментар
20.04.2022 22:43 Відповісти
 
 