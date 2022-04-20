УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8047 відвідувачів онлайн
Новини Війна
10 746 62
Зеленський (22399) Марін Ле Пен (63)

Якщо Ле Пен зрозуміє, що помилилася з визнанням окупованого Криму "російським", то наші стосунки можуть змінитися, - Зеленський

ле,пен

Кандидатка в президенти Франції Марін Ле Пен раніше заявляла, що вважає окупований Крим "російським".

Про це він заявив в інтерв'ю BFM TV, інформує Цензор.НЕТ.

"Це залежить насамперед від її принципів. Якщо кандидатка зрозуміє, що вона помилялася, наша ситуація може змінитися, наші стосунки можуть змінитися", - прокоментував це Зеленський.

Раніше кандидатка в президенти Франції та лідерка ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен заявила, що, як і раніше, вважає окупований Крим російським і не шкодує про заборону відвідування України через свою позицію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про переговори Макрона та Путіна: "Результатів не було"

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+29
Зебубка - ты дурак или твои суфлеры?
показати весь коментар
20.04.2022 21:36
+25
Ой Вова куди ти лізеш... Вона і без тебе вибори програє.
показати весь коментар
20.04.2022 21:36
+20
Мама рідна, про що він? Які стосунки, з ким? З кандидаткою?
Вирішив плюнути в Макрона, як колись в Байдена?
показати весь коментар
20.04.2022 21:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
правильно давай мочи кацапську хвойду
показати весь коментар
20.04.2022 21:33 Відповісти
шо ?

Вова, ***** не перевоспітаєш!
Бо вони хтиві курви ....
показати весь коментар
20.04.2022 21:39 Відповісти
"********" до хтивості не має ніякого стосунку бо "*****" за визначенням це насамперед стан душі...
показати весь коментар
20.04.2022 21:45 Відповісти
...а стан душі то - хтивість та любов до курвиної прохвесії.

бінго !
показати весь коментар
20.04.2022 22:01 Відповісти
вован і сам "***.ь рєдкостная!"
показати весь коментар
20.04.2022 23:59 Відповісти
А що єрмака прибрали? Буба став адекватні тексти озвучувати
показати весь коментар
20.04.2022 21:33 Відповісти
хіба що озвучувати
показати весь коментар
20.04.2022 21:36 Відповісти
На Зеленського, здається, гарно впливає часте спілкування з Борисом Джонсонюком.

показати весь коментар
20.04.2022 21:39 Відповісти
нє вєрю #боневтікам !
показати весь коментар
20.04.2022 21:40 Відповісти
Відповідальна посада. Трошкі посідєл, або посидів, або посивів, какая раздндніца вообщєм-та
показати весь коментар
20.04.2022 21:54 Відповісти
його посада - калатало.
не треба прєувєлічівать !
показати весь коментар
20.04.2022 22:03 Відповісти
болезнь прогрессирует......
показати весь коментар
20.04.2022 21:34 Відповісти
він і справді дурнуватий покидьок. І це ще найліпша характеристика для нього.
показати весь коментар
20.04.2022 21:40 Відповісти
гринпоц совсем ипанулся со своими дерьмаками и подоляками. Фашистская мразь ле пен- просто ********** ****, способная испортить имидж любому человеку и государству. Все нашей зеленой мрази неймется, все пытается поссорится со всеми ведущими странами мира. Ну никак украинцы не позволяют сдать свою страну *****, о чем еще в Омане эта падаль зеленая договорилась с рашкой. Поэтому сделает эта квартальная шушара все, чтобы перессорить нас со всем миром. И тогда , они мечтают, Украина сама упадет в руки *****

https://enovosty.com/news/news_politics/full/2211-tajnaya-poezdka-v-oman-eks-major-kgb-rasskazal-o-glupejshej-oshibke-zelenskogo
показати весь коментар
20.04.2022 22:16 Відповісти
Зебубка - ты дурак или твои суфлеры?
показати весь коментар
20.04.2022 21:36 Відповісти
Ой Вова куди ти лізеш... Вона і без тебе вибори програє.
показати весь коментар
20.04.2022 21:36 Відповісти
Віва, ти реально вважаєш що ти можеш дати більше бабла ніж бункерний дід? дід маринував сімейку лє пен з її батька, на сотні мільйонів, якщо не мільярди Євро , агов віва схаменися
показати весь коментар
20.04.2022 21:37 Відповісти
за такою логікою можна захопити частину франції,
провести там «референдум»
і ле пен визнає що ок, захоплена частина вже не є францією а приєднується до зімбабве наприклад
показати весь коментар
20.04.2022 21:38 Відповісти
до чого Хранція до Зімбабве?
Південна Хранція то ісконниє землі Алжиру...
показати весь коментар
20.04.2022 21:43 Відповісти
Ідіот вже пхав носа в чужі вибори, знов загострення.
показати весь коментар
20.04.2022 21:39 Відповісти
Это что было? Вмешательство в выборы другой страны?
показати весь коментар
20.04.2022 21:40 Відповісти
Політичні шльондри
показати весь коментар
20.04.2022 21:40 Відповісти
Мама рідна, про що він? Які стосунки, з ким? З кандидаткою?
Вирішив плюнути в Макрона, як колись в Байдена?
показати весь коментар
20.04.2022 21:40 Відповісти
А відкрита справа на сина а потім і на Байдена під час виборів - це просто було верховенство права?
показати весь коментар
20.04.2022 22:15 Відповісти
Як же ви любите маніпулювати, брехати, якщо точніше.

"У січні 2020 року Шокін написав заяву на Байдена в Держбюро розслідувань. Він вимагав розслідувати «скоєння кримінального правопорушення громадянином США Джозефом Байденом на території України і за її межами». Шокін зазначав, що погодився залишити посаду генпрокурора України внаслідок тиску Байдена. Крім того, він заявив, що Байден може бути причетний до його отруєння ртуттю.

У квітні 2020 року суддя Печерського суду столиці Сергій Вовк зобов'язав Офіс генпрокурора розпочати справу щодо втручання колишнього віце-президента США у діяльність Шокіна."

https://zaxid.net/news/
показати весь коментар
20.04.2022 23:30 Відповісти
нажаль, Воно #боневтіка
показати весь коментар
20.04.2022 21:44 Відповісти
ле пен-- це продажна **** , і єство в неї, звичайно, продажної суки. Від того, що вона щось визнає, чи не визнає, чи вибачиться під дією певних обставин-- її єство не зміниться.
показати весь коментар
20.04.2022 21:42 Відповісти
У Зели мозгов как у курицы!
показати весь коментар
20.04.2022 21:44 Відповісти
І це ще не точно.
показати весь коментар
20.04.2022 22:06 Відповісти
Вован, тебе твои советники хоть сказали, что Ле Пен лидер ультраправой партии, которую ху...ло финансирует десятилетиями? Или твоей шобле просто какаяразница ?? Макрон, в случае победы, а похоже, что так и будет, не простит Украине такие выпады зеленой клоунады ... ху..ло сейчас просто аплодирует своими ботоксными ладошками. Текст выступления клоуну наверное дЕрьмак писал ...
показати весь коментар
20.04.2022 21:45 Відповісти
треба підказати місцевим арабам хай проводять референдум і приєднують париж до ефіопії
показати весь коментар
20.04.2022 21:45 Відповісти
Краще вже б мовчав "політолух"...
показати весь коментар
20.04.2022 21:47 Відповісти
Ле Член нада кадыровцам отдать ради забаы. Сразу станит звязждой тик-тока. чо не сделаешь ради лайов и славы?
показати весь коментар
20.04.2022 21:47 Відповісти
Воно дурне в гидке.
показати весь коментар
20.04.2022 21:48 Відповісти
І кончене
показати весь коментар
20.04.2022 21:52 Відповісти
Де цензори президета? Не пропускайте всі його «думки» у етер!!!!
показати весь коментар
20.04.2022 21:49 Відповісти
под кайфом это сложно зделать
показати весь коментар
20.04.2022 21:51 Відповісти
А чи його?...
показати весь коментар
20.04.2022 21:53 Відповісти
Це провал...
показати весь коментар
20.04.2022 21:56 Відповісти
Ха-ха, сегодня только новость была "Франция выступит гарантом безопасности Украины, после войны."
показати весь коментар
20.04.2022 21:50 Відповісти
У ле пен нет шансов, а он рассуждает как будто она фаворит..
показати весь коментар
20.04.2022 21:55 Відповісти
Та то заступники завгоспа переплутали...
показати весь коментар
20.04.2022 21:58 Відповісти
кто о чем, а вшивый о бане 👎👎👎
показати весь коментар
20.04.2022 21:56 Відповісти
Він може іноді просто помовчати??? Як в старій рекламі: "Іноді краще жувати, ніж говорити!".
показати весь коментар
20.04.2022 22:00 Відповісти
показати весь коментар
20.04.2022 22:01 Відповісти
їбаньки з дєрєвні їбаньки
показати весь коментар
20.04.2022 22:04 Відповісти
Он идиот или враг Украины-идти на сближение с откровенной фашистской, которая харчуется у Путлера?!
показати весь коментар
20.04.2022 22:18 Відповісти
В нього стоїть задача поступово розсварити Україну з лідерами заходу, щоб потім підписати капітуляцію.
показати весь коментар
20.04.2022 22:36 Відповісти
Бляха Меркель вже оскому набила, йому стосунків з рашистською хвойдою закортіло
показати весь коментар
20.04.2022 22:19 Відповісти
Якщо медведчук визнає що помилився наші стосунки можуть змінитися. Якщо вовк визнає що помилився наші стосунки можуть змінитися... Ну ми зрозуміли, портнов татаров і інші вже визнали...
показати весь коментар
20.04.2022 22:27 Відповісти
Зеля, виходь вже з образу двбйба. Спробуй щось нове...
показати весь коментар
20.04.2022 22:51 Відповісти
Тобто президент Германії, який визнав, що помилявся - нєдастоін встрєчі с невтік, а відома кремлядь - нефіг дєдать
показати весь коментар
20.04.2022 23:25 Відповісти
найвеличніший політик-дипломат
показати весь коментар
20.04.2022 23:29 Відповісти
С...ка, переговори с Макроном, выскажи ему поддержку и произнеси речь, которая утопит Ле Пен. Макрон тебе будет признательным, а Ле Пен все равно не выиграет эти выборы. К тому же если она выиграет, тебе все равно п-да - Макрон в этой ситуации меньшее зло....
С*ка, не давайте ему говорить с головы: он поймал звезду и временами начинает вести себя, как величайший лидер современности. Если бы это был Байден, Си Цзиньпин или ***** - это нормально, но нам нужно искать друзей, а не врагов среди действующих лидеров.
показати весь коментар
21.04.2022 00:46 Відповісти
ЗЕля вже сказав, що зусилля Макрона в переговорах з Пуйлом не дали результатів. Найвеличніший незадоволений роботою Макрона. Тепер Найвеличніший звертається до Лепен: чи вона зможе догодити Найвеличнішому? ЗЕля навіть не дочекався результатів виборів во Франції. А ви йому про підтримку Макрона...
показати весь коментар
21.04.2022 01:34 Відповісти
 
 