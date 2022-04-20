Якщо Ле Пен зрозуміє, що помилилася з визнанням окупованого Криму "російським", то наші стосунки можуть змінитися, - Зеленський
Кандидатка в президенти Франції Марін Ле Пен раніше заявляла, що вважає окупований Крим "російським".
Про це він заявив в інтерв'ю BFM TV, інформує Цензор.НЕТ.
"Це залежить насамперед від її принципів. Якщо кандидатка зрозуміє, що вона помилялася, наша ситуація може змінитися, наші стосунки можуть змінитися", - прокоментував це Зеленський.
Раніше кандидатка в президенти Франції та лідерка ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен заявила, що, як і раніше, вважає окупований Крим російським і не шкодує про заборону відвідування України через свою позицію.
Топ коментарі
+29 Alex Best
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Вова, ***** не перевоспітаєш!
Бо вони хтиві курви ....
бінго !
не треба прєувєлічівать !
https://enovosty.com/news/news_politics/full/2211-tajnaya-poezdka-v-oman-eks-major-kgb-rasskazal-o-glupejshej-oshibke-zelenskogo
провести там «референдум»
і ле пен визнає що ок, захоплена частина вже не є францією а приєднується до зімбабве наприклад
Південна Хранція то ісконниє землі Алжиру...
Вирішив плюнути в Макрона, як колись в Байдена?
"У січні 2020 року Шокін написав заяву на Байдена в Держбюро розслідувань. Він вимагав розслідувати «скоєння кримінального правопорушення громадянином США Джозефом Байденом на території України і за її межами». Шокін зазначав, що погодився залишити посаду генпрокурора України внаслідок тиску Байдена. Крім того, він заявив, що Байден може бути причетний до його отруєння ртуттю.
У квітні 2020 року суддя Печерського суду столиці Сергій Вовк зобов'язав Офіс генпрокурора розпочати справу щодо втручання колишнього віце-президента США у діяльність Шокіна."
https://zaxid.net/news/
С*ка, не давайте ему говорить с головы: он поймал звезду и временами начинает вести себя, как величайший лидер современности. Если бы это был Байден, Си Цзиньпин или ***** - это нормально, но нам нужно искать друзей, а не врагов среди действующих лидеров.