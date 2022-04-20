Рано чи пізно ЄС запровадить санкції проти російської нафти та газу, - голова Європейської ради Мішель

Рано чи пізно Європейський союз зможе відмовитися від російських нафти та газу.

Про це заявив голова Європейської ради Шарль Мішель на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським 20 квітня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Один із журналістів поставив питання щодо позиції Німеччини у питанні ембарго на російський газ і нафту. Відповідаючи на нього, Зеленський висловив думку, що Берлін готовий до ембарго на нафту. Він нагадав, що раніше Німеччина погодилася на ембарго на вугілля, хоча й із кількамісячним відтермінуванням.

"Я думаю, що щодо ембарго на нафту, із об’єднаним тиском країни Євросоюзу за підтримки США та Великої Британії, Німеччина також це зробить… Але ми розуміємо, що будь-який лідер передусім дивиться на своє суспільство, свій народ, свої медіа. Не українці, американці чи французи, а ваше суспільство повинно дивитися на цю проблему", – заявив Зеленський, звертаючись до представника німецьких медіа.

Він висловив вдячність німцям, які протестують на підтримку України. "Ми думаємо, що широкий загал у Німеччині нас підтримує, відтак що більше ви… ставите таких питань не мені, а вашому керівництву, то важче буде Російській Федерації", – додав Зеленський.

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Мішель також прокоментував це питання, зазначивши, що Євросоюз постійно обговорює варіанти посилення тиску на Росію.

"Це нелегко, це дуже складно, проти головна мета – зробити так, аби санкції були болісними для Кремля, для їхнього режиму, а не для нас самих. Ось чому щодо всього цього сектору я переконаний – і я вже говорив про це в Європарламенті кілька тижнів тому – що рано чи пізно ми запровадимо санкції проти російської нафти та газу. Я особисто впевнений. І ми вже вирішили, що хочемо зупинити нашу залежність від викопних палив загалом, на це піде час, і від російських газу та нафти зокрема якомога швидше", – заявив голова Європейської ради.

Мішель додав, що ЄС щодня працює над розробкою відповідних рішень, зокрема, Європейська комісія отримала доручення розробити пропозиції на довгу та середню перспективу, аби досягнути повної відмови від російських енергоносіїв.

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