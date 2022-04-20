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Донбас (22348) операція Об’єднаних сил (6725)

На Донбасі відбито 9 атак ворога. Знищено 1 ЗРК, 1 танк, 1 артсистему, 10 одиниць бронетехніки та склад з боєприпасами, - штаб ООС

оос

На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують захищати нашу землю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці ООС.

У повідомленні зазначається: "Упродовж поточної доби військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 9 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.

Зокрема українські захисники знищили один зенітний ракетний комплекс, один танк, одну артилерійську систему, 10 одиниць броньованої, 2 одиниці спеціальної інженерної, 2 одиниці автомобільної техніки та ворожий склад з боєприпасами.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили одну крилату ракету та 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом доби знищено 12 танків, 28 одиниць бронетехніки, літак Су-34 та вертоліт Ка-52 окупантів, - пресцентр ОС

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Топ коментарі
+5
Красені! Ні пуху, ні пера! Повертайтесь живими!
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20.04.2022 22:07
+5
Дуже "надійне" джерело.
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20.04.2022 22:35
+3
Свинособаки більше не враховуються
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20.04.2022 22:05
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20.04.2022 22:05 Відповісти
а *****?
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20.04.2022 22:52 Відповісти
Красені! Ні пуху, ні пера! Повертайтесь живими!
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20.04.2022 22:07 Відповісти

Щось тут не так
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20.04.2022 22:10 Відповісти
Еще месяц назад, при том что с 2014 года там было оккупировано 50%
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20.04.2022 22:14 Відповісти
Юрий Швец говорит о том что украинская власть военную помощь Запада / джавелины и т.д. ... / складировала где то под Львовом вместо того что бы развозить по войскам . И в этот склад прилетела ракета рашистов . / ? / Новый пакет военной помощи США для битвы за Донбасс/ Посейдон навел Нептуна на "Москву"/ № 201 . Вагнергейт 2 - ?
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20.04.2022 22:19 Відповісти
Дуже "надійне" джерело.
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20.04.2022 22:35 Відповісти
это кто Швецу в рот вложил...?
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20.04.2022 22:49 Відповісти
он цитировал "супернадежное" минобороны оркостана
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20.04.2022 23:21 Відповісти
Колишній КДБіст не сбреше - особисто мабуть у Львові на складі сидів в момент потрапляння ракети...
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20.04.2022 23:01 Відповісти
 
 