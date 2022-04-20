МВФ допоможе Україні покрити фінансовий дефіцит $15 млрд у найближчі 3 місяці, – Георгієва

Україна звернулася до Міжнародного валютного фонду за підтримкою у покритті фінансового дефіциту для збереження функціонування економіки у розмірі $5 млрд на місяць на найближчі три місяці, і МВФ допоможе у збиранні цих коштів.

Про це повідомила директор-розпорядник МВФ Кристаліна Георгієва, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Першочерговим завданням є забезпечення підтримки для заповнення цього фінансового дефіциту в Україні протягом наступних трьох місяців", – сказала Георгієва на пресконференції у Вашингтоні у середу.

"Дозвольте мені наголосити, що ці $5 млрд призначені для підтримки функціонування економіки, а не для задоволення потреб України у відновленні, які будуть величезними", – додала очільниця МВФ.

Вона зазначила, що Фонд дуже тісно взаємодіяв із Міністерством фінансів України щодо цих наданих їм оцінок і існує певна невизначеність щодо цієї суми, але вона, на думку МВФ, не виходить за межі ймовірних потреб країни.

"Що ми робимо, то це працюємо з нашими партнерами, щоб забезпечити мобілізацію по різних каналах такої підтримки та подальшу роботу над докладним описом конкретних потреб і того, як ці потреби можуть бути задоволені найкращим чином", - сказала глава МВФ.

Георгієва нагадала, що Фонд створив і адмініструватиме спеціальний адміністративний рахунок для спрямування грошей країн-донорів на допомогу Україні. "У нас вже є один вклад на цей рахунок, і інші можуть зробити свій внесок. Чекаємо з нетерпінням", - додала директор-розпорядник.

Вона зазначила, що таке велике фінансування для України є важливим зі зрозумілих причин: більша частина економіки не працює, Фонд прогнозує близько 35% спад ВВП цього року. "І тому заповнити цю фінансову прогалину найкраще, покладаючись на грантове фінансування, і це те, що ми хочемо бачити, щоб мобілізувати кошти для України у пошуках фінансової підтримки", – уточнила Георгієва.

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За її словами, МВФ уже обговорює подальшу програму для України.

"Звичайно, зараз у нас дуже висока невизначеність, але вона не повинна завадити нам розпочати роботу над пакетом підтримки для України у майбутньому", – наголосила Георгієва.

Вона уточнила, що це програма, яку Фонд можемо почати структурувати на майбутнє, не виноситиметься на раду директорів, поки що тривають бойові дії. "Тому що несправедливо очікувати від української влади розробки масштабного пакету реформ. Нині вони роблять правильно, зосереджуючись на тому, що найважливіше в даний момент, а саме на підтримці функціонування економіки, і вони роблять справді хорошу роботу", – заявила глава МВФ , висловивши захоплення роботою українського економічного блоку у складі Мінфіну та Нацбанку щодо збереження макроекономічної та фінансової стабільності у воюючій країні.

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Нагадаємо, МВФ 9 березня затвердив запит України щодо надзвичайного фінансування на $1,4 млрд у рамках інструменту швидкого фінансування і наступного дня перерахував ці гроші країні.