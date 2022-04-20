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Зеленський (22411)

Окупанти на сході та півдні намагаються вибороти хоча б якусь "перемогу", щоб "згодувати" її своїм пропагандистам, - Зеленський

зеленський,залужний

Російські окупанти на сході та півдні Україні не полишають спроб здобути хоча б якусь "перемогу".

Про це глава держави заявив у відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ситуація на сході та півдні нашої країни залишається максимально жорсткою. Окупанти не полишають спроб за рахунок нового масштабного наступу вибороти хоч якусь "перемогу" для себе. Хоча б щось, що вони зможуть згодувати своїм пропагандистам. Я щиро вдячний кожному нашому захиснику та захисниці, всім, ЗСУ, всім нашим містам, громадам, які чинять спротив загарбникам. Які тримаються і своєю боротьбою рятують нашу державу", - наголосив президент.

Також дивіться: Санкції потрібні не як самоціль, а як практичний інструмент, щоб спонукати Росію шукати мир, - Зеленський. ВIДЕО

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Топ коментарі
+6
Коли вони будуть думати, що говорити? Що ви такого пане зробили, щоб пишатися успіхами? Вкурсі, що тільки що в Миколаїв прилітіло таке, що ще ніколи не прилітало? Де ракети пане Президенте? Чим їх збивати, асфальтом? Чому замість ракет все зарили в асфальт? Хто дав таку дурну пораду там знищити бюджетні гроші, коли в країні війна? Є відповідь на ці прості питання?
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20.04.2022 22:40
+5
А что там Ермак воровирый делает. Подсчитывает барыши?
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20.04.2022 22:28
+5
Загарбання Херсону і області + частини Запорізької + частини Харківської - це на його думку "хоч якась"???
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20.04.2022 22:31
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Для армии это хорошо. Значит они выстреляют боезапас и будут действовать нерационально. Так что не понимаю чего он жалуется.
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20.04.2022 22:21 Відповісти
***** конч їбаний по твоїм сраколизним постам все ясно... вистріляють снаряди,та ти шо а куда вони їх вистріляють **** уїбень?
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21.04.2022 00:07 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=fY5R9V63PH4
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20.04.2022 22:22 Відповісти
Я щиро вдячний кожному нашому захиснику та захисниці, всім, ЗСУ, всім нашим містам, громадам, які чинять спротив загарбникам. Які тримаються і своєю боротьбою рятують нашу державу

Наконец-то. Зеленский похвалил ЗСУ. Не прошло и два месяца, но и это хлеб. Спасибо.
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20.04.2022 22:22 Відповісти
А награды не похвала по твоему?
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20.04.2022 23:42 Відповісти
А что там Ермак воровирый делает. Подсчитывает барыши?
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20.04.2022 22:28 Відповісти
Загарбання Херсону і області + частини Запорізької + частини Харківської - це на його думку "хоч якась"???
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20.04.2022 22:31 Відповісти
А еще куски Луганской и Донецкой областей. Не хилая такая "хоча б якась перемога".
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20.04.2022 23:24 Відповісти
Кацапські танки йшли через Чонгар на повному ходу ...
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20.04.2022 22:40 Відповісти
Коли вони будуть думати, що говорити? Що ви такого пане зробили, щоб пишатися успіхами? Вкурсі, що тільки що в Миколаїв прилітіло таке, що ще ніколи не прилітало? Де ракети пане Президенте? Чим їх збивати, асфальтом? Чому замість ракет все зарили в асфальт? Хто дав таку дурну пораду там знищити бюджетні гроші, коли в країні війна? Є відповідь на ці прості питання?
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20.04.2022 22:40 Відповісти
ти чого зраду розганяєш??? воно "керує країною!" і всєх побєділо! ти просто паскудний порохобот і барига, якщо не розумієш всіх наших глибин!
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20.04.2022 23:57 Відповісти
Ніфіга собі "хоч якусь"... Увесь південь їх, усе море, тепер схід. Це все що треба. Ну а на закуску, якщо вийде, ще й київ
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21.04.2022 05:34 Відповісти
 
 