Дев’ятьох військовозобов’язаних чоловіків затримано під час спроби перейти кордон з Угорщиною, - ДПСУ. ФОТО
Прикордонники Мукачівського загону затримали дев’ятьох чоловіків, які двома групами намагалися незаконно потрапити в Угорщину.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Усі затримані належать до категорії військовозобов’язаних, яким на період дії воєнного стану обмежене право виїзду за кордон.
Загалом з початку квітня прикордонники Мукачівського загону затримали 92 таких порушники. З них – 48 чоловіків намагалися перетнути кордон поза пунктами пропуску, 27 спробували виїхати за недійсними паспортами, а 17 використовували сфальшовані документи: про зняття з військового обліку, хвороби, смерть дружини, перебування на консульському обліку тощо.
Також від початку квітня за матеріалами головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону було встановлено та затримано 7 організаторів незаконного переправлення осіб через кордон.
Будь ласка, зачекайте...
Если видите нытье про коварных, меркантильных бап и ущемленных неравноправием, разоренных алиментами мущин - знайте перед вами мудешник и разговарить с таким бессмысленно, там реально секта)
Так же они любят ныть о праве на юридический аборт, требуют полную отмену алиментов и государственные центры психологической поддержки и проживания для мужчин пострадавших от женского насилия (это не шутка). Некоторые особо больные требуют декриминализации изнасилования и общественных женщин, правда дориан такого не требует, может не совсем пропал, а может стесняется)
Еще сектанты любят грешить высосаной из пальца статистикой, жонглированием фактов, подменой понятий и словами "фемло", " дырло", "бабораб"-это каждый кто не ноет вместе с ними, короче больные, несчастные люди)
а иначе - зеля гидрант получится
До речі - 23.02.2024 Кабміном було ліквідовані військові комісаріати і замість них створені
територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. А 24.02.2022 почалося вторгнення.
Тобто стара структура вже не існує, а нова ще створюється, хоч і на місті старої.
Збіг? - не думаю.
Если люди не хотят воевать, или вера не позволят, они вправе выбрать.
тобі що дадуть калаш і в маріуполь пошлють, тилової роботи повно