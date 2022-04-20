УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4420 відвідувачів онлайн
Новини Війна
18 937 46
Держприкордонслужба (5680) кордон (4635) мобілізація (2869)

Дев’ятьох військовозобов’язаних чоловіків затримано під час спроби перейти кордон з Угорщиною, - ДПСУ. ФОТО

Прикордонники Мукачівського загону затримали дев’ятьох чоловіків, які двома групами намагалися незаконно потрапити в Угорщину.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Дев’ятьох військовозобов’язаних чоловіків затримано під час спроби перейти кордон з Угорщиною, - ДПСУ 01

Усі затримані належать до категорії військовозобов’язаних, яким на період дії воєнного стану обмежене право виїзду за кордон.

Загалом з початку квітня прикордонники Мукачівського загону затримали 92 таких порушники. З них – 48 чоловіків намагалися перетнути кордон поза пунктами пропуску, 27 спробували виїхати за недійсними паспортами, а 17 використовували сфальшовані документи: про зняття з військового обліку, хвороби, смерть дружини, перебування на консульському обліку тощо.

Дев’ятьох військовозобов’язаних чоловіків затримано під час спроби перейти кордон з Угорщиною, - ДПСУ 02

Також дивіться: 26-річний військовозобов’язаний намагався виїхати у Молдову в жіночому одязі, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Також від початку квітня за матеріалами головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону було встановлено та затримано 7 організаторів незаконного переправлення осіб через кордон.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+21
А 4 мільйони бездітних дівчат кров з молоком, які могли б 9як каже конституція і контракт) і воювати і працювати - сидять в кафешці і пьють латте абсолютно законно за кордоном... Р - рівні права. Жду феміністок які повернуться і будуть захищати фемінітиви. боротися з "патріархатом", і протринькувати мілліардні гранти десятків жіночих організацій "за рівні права"...
показати весь коментар
20.04.2022 22:37
+16
В тій же Німеччині біженці отримують утримання, безкоштовне житло та всі необхідні продукти й т.д., безоплатній подорожі по Європі, у когось зараз не життя, а малина. Є люди як з Маріуполя, які втратили все, от вони повинні отримувати допомогу закордоном, а не наволочі які хочуть нажитися й нічого не робити.
показати весь коментар
20.04.2022 22:45
+14
Если кто-то решил бежать,то пользы от него ноль.
показати весь коментар
20.04.2022 22:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що поробиш, втомились люди від війни.
показати весь коментар
20.04.2022 22:33 Відповісти
Если кто-то решил бежать,то пользы от него ноль.
показати весь коментар
20.04.2022 22:37 Відповісти
Ну чого ж, окопи копати на фронті до кінця війни + штраф тисяч 100 грн, саме те.
показати весь коментар
20.04.2022 23:06 Відповісти
А 4 мільйони бездітних дівчат кров з молоком, які могли б 9як каже конституція і контракт) і воювати і працювати - сидять в кафешці і пьють латте абсолютно законно за кордоном... Р - рівні права. Жду феміністок які повернуться і будуть захищати фемінітиви. боротися з "патріархатом", і протринькувати мілліардні гранти десятків жіночих організацій "за рівні права"...
показати весь коментар
20.04.2022 22:37 Відповісти
В тій же Німеччині біженці отримують утримання, безкоштовне житло та всі необхідні продукти й т.д., безоплатній подорожі по Європі, у когось зараз не життя, а малина. Є люди як з Маріуполя, які втратили все, от вони повинні отримувати допомогу закордоном, а не наволочі які хочуть нажитися й нічого не робити.
показати весь коментар
20.04.2022 22:45 Відповісти
просто дівчатка отримали більше можливостей для розмноження і засісти десь в Європах Америках подалі від Совка, кацапів і хохлів, подалі від війни, а країни отримали шанс покращити генофонд та демографію за рахунок жінок і дітей
показати весь коментар
20.04.2022 22:51 Відповісти
Согласен. В той же германии бабы страшные как смерть. Одна фрау рибентроп чего стоит и на что похоже. На какое-то всраное одароболо... Увы нам тут останутся одни крокадайлы 😟😔
показати весь коментар
20.04.2022 22:54 Відповісти
Дуже коректно. Нічого, що безліч жінок,як ви кажете крокодайлів,залишились в Україні, займаються волонтерською діяльністю, медикі, військовослужбовці. Дуже добре, що ви їх до крокодайлів приписали. Цікаво на вас подивитись. Як правило такі висловлювання притаманні мужикам, яким ніхто не дає
показати весь коментар
20.04.2022 23:02 Відповісти
и многим вы даете? и что по чем ?
показати весь коментар
20.04.2022 23:34 Відповісти
Та там теж потрібно фільтрувати, бо зараз у Запоріжжя понаїждало "біженців" лосі ходять пивко попивають і щось вони не поспішають у віськомати.
показати весь коментар
20.04.2022 23:08 Відповісти
вони взагалі просто раді що можна їздити торгувати розкішницею тепер безвізово, купець завжди знайдеться на *слов'янську* цицьку
показати весь коментар
20.04.2022 22:48 Відповісти
Розкішницею? Сразу вспомнилась фотка могилевской на параде
показати весь коментар
20.04.2022 22:57 Відповісти
Он які наративи ви просуваєте, прямо, як пре-зе-дент.
показати весь коментар
21.04.2022 05:02 Відповісти
А там біженці саме виключно бездітні дівчата які сидять по кафешках і п'ють лате? От саме виключно вони і їх чотири мільйони. А те що закордонні змі показують ночівлі на вокзалах і купу дітей, то так - ворожа пропаганда.
показати весь коментар
20.04.2022 22:49 Відповісти
І будуть писати в мережі гнівні коментарі про те , як наші військові мають захищати Україну
показати весь коментар
20.04.2022 23:13 Відповісти
Як і те, що всі чоловіки, що не у ЗСУ чи ТрО, або, тим паче, поїхали на захід України або за кордон - колаборанти і зрадники, чи, як мінімум, боягузи.
показати весь коментар
20.04.2022 23:34 Відповісти
З 4 мільйонів майже 2- діти. Їм теж йти за вас, ображених, воювать. Тупі маніпуляції і невігластво. Навіть статистика якась з стелі взята. Є ще літні люди, які теж зараховуються до 4 мільйонів. Хто ж вас так, бідних, не долюбив, що ви так на жінок ображені.
показати весь коментар
20.04.2022 23:27 Відповісти
Это секта МД. Мудешников по простому) Широко распространенная на Мокше, но я удивлена, что и в Украине имеются адепты, особенно удивительно встречать их на цензоре. Трое героев сдесь ошиваются, дориан из них самый нудный, но миролюбивый) Каждый раз выпрыгивает с нытьем про неравноправие и ущемление мужчин в таких новостях.
Если видите нытье про коварных, меркантильных бап и ущемленных неравноправием, разоренных алиментами мущин - знайте перед вами мудешник и разговарить с таким бессмысленно, там реально секта)
Так же они любят ныть о праве на юридический аборт, требуют полную отмену алиментов и государственные центры психологической поддержки и проживания для мужчин пострадавших от женского насилия (это не шутка). Некоторые особо больные требуют декриминализации изнасилования и общественных женщин, правда дориан такого не требует, может не совсем пропал, а может стесняется)
Еще сектанты любят грешить высосаной из пальца статистикой, жонглированием фактов, подменой понятий и словами "фемло", " дырло", "бабораб"-это каждый кто не ноет вместе с ними, короче больные, несчастные люди)
показати весь коментар
21.04.2022 07:49 Відповісти
Подвійні стандарти, молодших Суркісів не затримали.
показати весь коментар
20.04.2022 22:38 Відповісти
Ну тепер ЗСУ поповняться зразу дев'ятьма копачами окопів . .
показати весь коментар
20.04.2022 22:39 Відповісти
Потенційні зрадники-дезертири, мрія командира.
показати весь коментар
20.04.2022 22:46 Відповісти
еще и позиции сдадут и наводку и координаты
показати весь коментар
20.04.2022 22:56 Відповісти
Морди покажіть.
показати весь коментар
20.04.2022 22:46 Відповісти
Навіщо? Звичайні мужички, які бояться помирати. Не всі духом сильні...
показати весь коментар
20.04.2022 23:16 Відповісти
це ви можете пофотаться з звичайними людьми,хоть сотню наловіть але вони не перекриють Тупицького і Портнова яким дали втікти
показати весь коментар
20.04.2022 22:48 Відповісти
А чому вони не в спідничках..!?
показати весь коментар
20.04.2022 22:49 Відповісти
теперь и шиколадку не сопрешь от голода скажут террорист и начнуть убивать привязаным как ссовца..во старнп во беззаконие))в телеге такие пытки
показати весь коментар
20.04.2022 22:51 Відповісти
Эти навоюют... Пусть валят без права возвращения в Украину. Просто порвать им паспорта. И всьо. Так было бы правильно. Это не бойцы и толку от них как с козла молока.
показати весь коментар
20.04.2022 22:51 Відповісти
Как интересно. В стране равноправие, так почему при пересечении границы задерживают только мужчин?
показати весь коментар
20.04.2022 22:55 Відповісти
Таке законодавство. У нас подібні "закончики" воєнного стану вище Конституції.
показати весь коментар
20.04.2022 23:20 Відповісти
В законе о военной службе в Украине от 30 марта 2021 года, женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную военно-учетной, и пригодные к военной службе по состоянию здоровья и возрасту, должны стать на военный учет военнообязанных.
показати весь коментар
20.04.2022 23:39 Відповісти
Їдуть по мащини.та бл біля любого МРЕО роздайте їм поаістки
показати весь коментар
20.04.2022 22:56 Відповісти
каждый человек вправе сам решать как ему поступить в этой сложной ситуации кто то с оружием в руках а кто с чемоданом в поисках другой жизни
показати весь коментар
20.04.2022 22:56 Відповісти
аякже...сцикуни ***!
показати весь коментар
20.04.2022 23:01 Відповісти
через отказ от гражданства - соглашусь

а иначе - зеля гидрант получится
показати весь коментар
20.04.2022 23:08 Відповісти
Конституцію України відкрий хоч погортай сторінки, можливо про обов'язки громадян щось знайдеш.
показати весь коментар
20.04.2022 23:13 Відповісти
Не доведи Господи з такими опинитись в одному строю. Воно всреться і кине зброю від першого пострілу. Підставить і себе і команду.
показати весь коментар
20.04.2022 23:17 Відповісти
Можливо, слід було б розробити певну процедуру для таких випадків. Наприклад, конфіскація майна, або ліквідація громадянства, або внесення значної суми грошей. Щоби і державі було вигідно здихатись від таких патріотів, і ті, які бояться війни, мали змогу від неї втікти. Не всім бути воїнами, та навіть копачами окопів. Тільки не можна, щоб вони відсиділись за кордоном, а потім повернулися з вимогами, щоб держава їм компенсувала збитки за зруйноване житло.
показати весь коментар
20.04.2022 23:22 Відповісти
Чому чоловіки призивного віку опинилися під окупацією, коли ще 24.02.2022 виданий Указ президента про загальну мобілізацію? А тепер їх кацапи мобілізують без всяких указів.
До речі - 23.02.2024 Кабміном було ліквідовані військові комісаріати і замість них створені
територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. А 24.02.2022 почалося вторгнення.
Тобто стара структура вже не існує, а нова ще створюється, хоч і на місті старої.
Збіг? - не думаю.
показати весь коментар
21.04.2022 00:27 Відповісти
Если Украина будет насильно заставлять воевать, то чем тогда отличаться от той же раши, одно, которые так же поступают со своими загран отрядами?
Если люди не хотят воевать, или вера не позволят, они вправе выбрать.
показати весь коментар
21.04.2022 00:36 Відповісти
Було б краще аби їх у Бучі закатували?
показати весь коментар
21.04.2022 00:41 Відповісти
якого хера тікати,
тобі що дадуть калаш і в маріуполь пошлють, тилової роботи повно
показати весь коментар
21.04.2022 01:20 Відповісти
Все таки рашисти повні ідіоти! Візьми, відвели війська на рубежі 23 без ніяких перемовин, військовий стан знімається, мільйон а то і більше чоловіків призовного віку звалює хто куди, а ты заходь і бери шо хоч)
показати весь коментар
21.04.2022 05:30 Відповісти
Это та категория людей, которая должна сидеть в тюрьме, очищая освобожденные города от хлама и мусора под строгим полицейским контролем.
показати весь коментар
21.04.2022 10:40 Відповісти
 
 