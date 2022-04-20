Росія перекинула 17 батальйонних груп в Україну за останній тиждень, - Пентагон
Росія протягом останнього тижня стягнула на територію України 17 батальйонно-тактичних груп, три з них направлені на Донбас.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УП, про це повідомляє CNN з посиланням на співрозмовника у Міністерстві оборони США
Високопоставлений представник оборонного відомства США у середу розповів, що російські сили в Україні посилені 17-ма БТГ за тиждень, з них 4 зайшли в Україну протягом останніх 24 годин.
Загалом, за оцінками США, на території України зараз знаходиться 82 російські БТГ.
За даними Пентагону, з чотирьох БТГ, перекинутих за останню добу, три – направлені на Донбас.
Американський чиновник зазначив: "Важливо пам’ятати, що деякі з цих батальйонно-тактичних груп не є піхотинцями… Вони функціонально влаштовані. Так, деякі БТГ піхотні, але деякі – артилерійські, бронетанкові чи механізовані… Не знаю, яка тут "суміш".
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https://www.facebook.com/roman.shrike 5 hrs ·
Путин принимал решение о нападении на Украину в узком кругу "ястребов", - Bloomberg
поспорю с блумбергом. это были не ястребы. это были дятлы.
Это может свидетельствовать о наборе местных наемников Россией на войну в Украине, - сообщает The Addis Standard.
Посольство России опровергло это утверждение и заявило, что длинная очередь была очередью эфиопов, выстроившихся, чтобы продемонстрировать «солидарность».
https://t.me/charter97_org/70724
Тут Рашка нам боєзапасів на 200млн$ підігнала, серед іншого деталей на 50 танків СБУ накрило склад на Харківщині де зберігалося російської зброї на 200млн $.
Це співмірно з допомогою тієї ж Чехії. Росія планувала, що цими набоями поповнюватиме запаси коли просунеться вглиб України. + дуже багато комплектуючих для ремонту танків та бронетехніки. Що ж це дуже гуд... буде чим ремонтувати 250 захоплених у РФ танків. Тільки задумайтесь: 50 двигунів для танків. Тобто за незначний період Україна буде в змозі добавити до сил ЗСУ - 50 танків.
https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/278966755_3140414032898192_6810121281523608102_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1-5&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=TV0jWKv20d4AX_a1sVz&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=00_AT84yQ9KhSV3maPEhi1Yv5zxxyYxj9gTw84udXywLp0X3g&oe=6264FD8B