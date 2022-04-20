УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4395 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
8 768 13
армія рф (16162) Пентагон (1376)

Росія перекинула 17 батальйонних груп в Україну за останній тиждень, - Пентагон

армия,рф

Росія протягом останнього тижня стягнула на територію України 17 батальйонно-тактичних груп, три з них направлені на Донбас.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УП, про це повідомляє CNN з посиланням на співрозмовника у Міністерстві оборони США

Високопоставлений представник оборонного відомства США у середу розповів, що російські сили в Україні посилені 17-ма БТГ за тиждень, з них 4 зайшли в Україну протягом останніх 24 годин.

Загалом, за оцінками США, на території України зараз знаходиться 82 російські БТГ.

За даними Пентагону, з чотирьох БТГ, перекинутих за останню добу, три – направлені на Донбас.

Американський чиновник зазначив: "Важливо пам’ятати, що деякі з цих батальйонно-тактичних груп не є піхотинцями… Вони функціонально влаштовані. Так, деякі БТГ піхотні, але деякі – артилерійські, бронетанкові чи механізовані… Не знаю, яка тут "суміш".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пентагон: Росія має намір атакувати маршрути, якими перевозять озброєння для ЗСУ

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+13
показати весь коментар
20.04.2022 22:58
+11
показати весь коментар
20.04.2022 22:47
+10
Пам'ятник расійському мародеру-асвабадітелю "Деды воровали".

показати весь коментар
20.04.2022 23:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
20.04.2022 22:47 Відповісти
Пам'ятник расійському мародеру-асвабадітелю "Деды воровали".

показати весь коментар
20.04.2022 23:00 Відповісти
Там много свеженьких, которые пороха не нюхали.
показати весь коментар
20.04.2022 22:50 Відповісти
1 бтг 600-800 чол.а середньому 9-10 тис.
показати весь коментар
20.04.2022 22:51 Відповісти
Було 150 бтг, зараз з усіма єфіопськими та лівійськіми резервами - 82. "Лупайте сю скалу" (С)
показати весь коментар
20.04.2022 22:54 Відповісти
120 було виділено для окупації України. Мінімум 40 бтг незворотні втрати. Нібито непогано намолотили як для двох місяців неочікуваного вторгнення. Але, судячи з усього, кацапи навчилися воювати. І з кожним днем вони втрачають все менше і менше. Далі буде важче.
показати весь коментар
20.04.2022 23:00 Відповісти
бросили самых лучших...?
показати весь коментар
20.04.2022 23:46 Відповісти
показати весь коментар
20.04.2022 22:58 Відповісти
Кацапи, дуйте відразу в Чорнобаївку.
показати весь коментар
20.04.2022 23:00 Відповісти
https://www.facebook.com/roman.shrike?__cft__[0]=AZVKUIFlyK2F_NMEuOjjjMYw7y8BUsGAwqUNOTnOmpIR4wuYltfLMY_1n7LIXDyQNj3k-ityRFhC4T4FH7K2JCJYQMLX8VncJO4X_9R4reePDAemaSUsLFSZVBTmqTgjiR4&__tn__=-UC%2CP-R Роман Шрайк

https://www.facebook.com/roman.shrike 5 hrs ·

Путин принимал решение о нападении на Украину в узком кругу "ястребов", - Bloomberg

поспорю с блумбергом. это были не ястребы. это были дятлы.
показати весь коментар
20.04.2022 23:03 Відповісти
Сотни эфиопских мужчин были замечены в очереди перед посольством России в столице Аддис-Абебе.

Это может свидетельствовать о наборе местных наемников Россией на войну в Украине, - сообщает The Addis Standard.

Посольство России опровергло это утверждение и заявило, что длинная очередь была очередью эфиопов, выстроившихся, чтобы продемонстрировать «солидарность».
https://t.me/charter97_org/70724
показати весь коментар
20.04.2022 23:05 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007888786949&__cft__[0]=AZX51f_WKqKCZ2gAzm5yhyVo9BUhJ5Lx5LZF3zf2DhNRRjDClOb8E4xoBXAzTo3s9N2HosoW3nx78UnC-iredWN1uRSgjyR-tQYEjOCJyPkaEc7QE4Iwrszb1XYf3nnM6n8&__tn__=-UC%2CP-R Віталій Різничук

Тут Рашка нам боєзапасів на 200млн$ підігнала, серед іншого деталей на 50 танків СБУ накрило склад на Харківщині де зберігалося російської зброї на 200млн $.

Це співмірно з допомогою тієї ж Чехії. Росія планувала, що цими набоями поповнюватиме запаси коли просунеться вглиб України. + дуже багато комплектуючих для ремонту танків та бронетехніки. Що ж це дуже гуд... буде чим ремонтувати 250 захоплених у РФ танків. Тільки задумайтесь: 50 двигунів для танків. Тобто за незначний період Україна буде в змозі добавити до сил ЗСУ - 50 танків.

https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/278966755_3140414032898192_6810121281523608102_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1-5&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=TV0jWKv20d4AX_a1sVz&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=00_AT84yQ9KhSV3maPEhi1Yv5zxxyYxj9gTw84udXywLp0X3g&oe=6264FD8B
показати весь коментар
20.04.2022 23:13 Відповісти
 
 