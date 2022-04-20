Арахамія та Подоляк готові приїхати у Маріуполь на переговори з росіянами щодо евакуації мирних жителів та гарнізону
Керівник парламентської фракції "Слуга народу" Давід Арахамія заявив, що він, разом із радником керівника ОП Михайлом Подоляком готові приїхати до Маріуполя на переговори з росіянами щодо евакуації мирних мешканців та гарнізону.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.
Арахамія підкреслив" Ми з Михайлом Подоляком готові прибути до Маріуполя для проведення переговорів із російською стороною щодо евакуації нашого військового гарнізону і мирних жителів
Представники нашої делегації підтримують постійний зв’язок з українськими силами в Маріуполі.
Сьогодні в розмові із захисниками міста була озвучена пропозиція провести безпосередньо на місці переговорний раунд щодо евакуації нашого військового гарнізону. Зі свого боку ми готові виїхати на такі переговори в будь-який момент як тільки отримаємо підтвердження російської сторони".
В свою чергу, Михайло Подоляк зазначив: "Так. Без жодних умов. Готові провести спеціальний раунд переговорів у Маріуполі. Один на один. Два на два. Щоб забрати наших хлопців, азовців, військових, цивільних, дітей, живих і поранених. Усіх. Бо вони свої. Бо вони в моєму серці. Назавжди. Без варіантів".
Будь ласка, зачекайте...
Вже всім зрозуміло, що вихід можна здійснити за умов, або гарантії безпеки 3-ї аторитетної сторони, або за умов зливу Маріуполя переговорною стороною.
Вони або пристрояться або втечуть за кордон. А у нас другої землі немає і тому треба її захищати. А ще скажу : влада не сама прийшла на банкову - мудрий нарід її вибрава.
А влада діє як - не як зрадники?
Кажуть - не здамо території, а роблять навпаки.
Чим більше перемог у армії, тим більше влада готова росіянам поступитись. ЧИ НЕ ТАК?
А кто вам, питухам, даст какие то условия? Вы ж черти кацапские! И какие вы можете дать гарантии, черти? В Стамбуле прогорела тема, будете теперь в Мариуполе ее продвигать?
Фу..мразота
Нахрена тарабаніть - якщо всі знають, що не підійдуть туди...
Что скажет Михаил Подоляк по этому вопросу?
Арахамию лучше не спрашивать - пробы негде ставить
Может ли Ю.Бутусов передать вопрос Михаилу?
Что скажет Михаил Подоляк по этому вопросу?
Арахамию лучше не спрашивать - пробы негде ставить
Может ли Ю.Бутусов передать вопрос Михаилу?
Так, Зеленский?