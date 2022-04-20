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безпілотник (3662) крилаті ракети (1057) Повітряні сили (2337)

За 20 квітня збито 3 безпілотники та 1 крилату ракету, - Повітряні Сили

ракета

Командування Повітряних Сил ЗСУ відзвітувало про оперативну ситуацію щодо військового протистояння у небі.

Як інформує Цензор.НЕТ про це у фейсбуці повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Через несприятливі погодні умови 20 квітня, бойова авіація російських окупантів майже не застосовувалась у районах ведення активних бойових дій. Втім противник продовжує застосовувати ракетне озброєння та БпЛА різних типів.

За добу 20 квітня протиповітряною обороною Сухопутних військ та Повітряних Сил Збройних Сил України знищено чотири повітряні цілі російських окупантів:  3 БпЛА (ОТР типу "Орлан-10"); 1 крилату ракету". 

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу 18 квітня знищено 1 літак, 4 безпілотники та 2 крилаті ракети російських окупантів, - Повітряні Сили

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шо-то сегодня улов какой-то слабоватый.....
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20.04.2022 23:26 Відповісти
Хоть у кацапов гамна всякого много, но оно ж не бесконечное.
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20.04.2022 23:32 Відповісти
Через несприятливі погодні умови 20 квітня, бойова авіація російських окупантів майже не застосовувалась у районах ведення активних бойових дій
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20.04.2022 23:35 Відповісти
ну да, умови, і ще ті старстріки кляті ... пілоти без ікон та відпущення гріхів відмовляються вилітати на бомбардування.
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21.04.2022 00:42 Відповісти
 
 