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Порошенко привіз допомогу бійцям на південь України: бронежилети, шоломи, генератори. ФОТО

Петро Порошенко привіз захисникам на південь України бронежилети, спорядження та засоби для облаштування побуту. Вантаж, який доправили до південного регіону – це допомога, зібрана спільно Фондом Порошенка, ГО "Справа Громад", ГО "Res_Publika. Брати По Зброї", волонтерами з усієї України та з-за кордону.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Порошенко привіз допомогу бійцям на південь України: бронежилети, шоломи, генератори 01

Сьогодні військовим привезли більше півтисячі бронежилетів. А також необхідні засоби для облаштування побуту, інструменти та продукти харчування. "Я думаю, ви все самі бачите: від смаколиків, від броніків до тушонки, від генераторів до холодильників, від пральних машин до плівок, кабелів і ламп. Унікальні, до речі, бойлери, які робляться в Україні за французькою технологією", – розповів Порошенко.

Порошенко привіз допомогу бійцям на південь України: бронежилети, шоломи, генератори 02

"Тут і мотопомпи для відкачування води, і троси, генератори бензинові, дизельні. Газові балони, де можна буде підготувати собі їжу. Робимо все можливе, щоб створити необхідні умови", – наголосив він. Для облаштування позицій на передову також передали інструменти, лопати, кирки, будівельні матеріали, баки для води.

Порошенко привіз допомогу бійцям на південь України: бронежилети, шоломи, генератори 03

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Порошенко привіз захисникам Краматорська бронежилети та кевларові шоломи. ФОТО

"Ми зараз знаходимося на півдні. На півдні путін має величезні плани прорубати коридор між окупованим Донбасом і окупованим Кримом. На цьому не зупинитися, піти далі – Миколаїв, Херсон, Одеса, Придністров’я. Позбавити Україну виходу до моря. І в такий спосіб розшматувати Україну і реалізувати той проект, який він намагався реалізувати з 2014 по 2019 рік – створити "Малоросію", "Новоросію". Ніяк заспокоїтися не може", – розповів Порошенко.

Порошенко привіз допомогу бійцям на південь України: бронежилети, шоломи, генератори 04

Лідер "ЄС" підкреслив: "Ми це не дали зробити в 2014-2019 роках і точно не дамо це зробити зараз".

Також читайте: Війна показала, наскільки важливим було те, що ми зробили з 14-го року, - Порошенко

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Топ коментарі
+71
Зато Коломойський и его зелёный квартал не пиарятся.
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20.04.2022 23:28
+67
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20.04.2022 23:37
+65
ну вот.... опять... ща как взвоют - пиарится мол... на войне зарабатывает... если б не он война б уже давно закончилась... да жабы ????
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20.04.2022 23:30
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Дорогие диванные герои, хватит поливать грязью человека, бывшего президента, который
лично много делал и делает для Украины. А поскольку он ещё и профессиональный дипломат, он
много общается с западной дипломатией, создаёт там имидж нашей страны, личные симпатии
очень важны при этом. Призывы к народам хорошо, но это только эмоции и не являются
решающими. Хотя и создают конфликт между правительством и народом, не в лучшем смысле.
Поэтому, надо вернуть всех дипломатов на рабочие места и пусть создают, общаясь, имидж
нашей страны, не только как просящей страдалицы, а как умных образованных людей, которым
надо помочь. Как равной с ними, как партнёру.
А насчёт Порошенко, так он единственный из бывших президентов, который делает что то реально нужное. И вот для таких граждан, которые вечно ищут грязь , он иногда показывает, как его фракция в Раде помогает Армии, его детищу, которой он уделял в своё время много внимания.
Послушайте, ну, ей-Богу противно, когда читаешь некоторые изречения, я подозреваю, что за
деньги Московии, которые очерняют то хорошее, что делается. ОТМОЙТЕ СВОИ 30 СЕРЕБРЯННИКОВ ОТ КРОВИ МЛАДЕНЦЕВ ИЛИ ОБМЕНЯЙТЕ ИХ ПО ХОРОШЕМУ КУРСУ в росии!
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21.04.2022 12:10 Відповісти
тест
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22.04.2022 07:35 Відповісти
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