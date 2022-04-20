Порошенко привіз допомогу бійцям на південь України: бронежилети, шоломи, генератори. ФОТО
Петро Порошенко привіз захисникам на південь України бронежилети, спорядження та засоби для облаштування побуту. Вантаж, який доправили до південного регіону – це допомога, зібрана спільно Фондом Порошенка, ГО "Справа Громад", ГО "Res_Publika. Брати По Зброї", волонтерами з усієї України та з-за кордону.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
Сьогодні військовим привезли більше півтисячі бронежилетів. А також необхідні засоби для облаштування побуту, інструменти та продукти харчування. "Я думаю, ви все самі бачите: від смаколиків, від броніків до тушонки, від генераторів до холодильників, від пральних машин до плівок, кабелів і ламп. Унікальні, до речі, бойлери, які робляться в Україні за французькою технологією", – розповів Порошенко.
"Тут і мотопомпи для відкачування води, і троси, генератори бензинові, дизельні. Газові балони, де можна буде підготувати собі їжу. Робимо все можливе, щоб створити необхідні умови", – наголосив він. Для облаштування позицій на передову також передали інструменти, лопати, кирки, будівельні матеріали, баки для води.
"Ми зараз знаходимося на півдні. На півдні путін має величезні плани прорубати коридор між окупованим Донбасом і окупованим Кримом. На цьому не зупинитися, піти далі – Миколаїв, Херсон, Одеса, Придністров’я. Позбавити Україну виходу до моря. І в такий спосіб розшматувати Україну і реалізувати той проект, який він намагався реалізувати з 2014 по 2019 рік – створити "Малоросію", "Новоросію". Ніяк заспокоїтися не може", – розповів Порошенко.
Лідер "ЄС" підкреслив: "Ми це не дали зробити в 2014-2019 роках і точно не дамо це зробити зараз".
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лично много делал и делает для Украины. А поскольку он ещё и профессиональный дипломат, он
много общается с западной дипломатией, создаёт там имидж нашей страны, личные симпатии
очень важны при этом. Призывы к народам хорошо, но это только эмоции и не являются
решающими. Хотя и создают конфликт между правительством и народом, не в лучшем смысле.
Поэтому, надо вернуть всех дипломатов на рабочие места и пусть создают, общаясь, имидж
нашей страны, не только как просящей страдалицы, а как умных образованных людей, которым
надо помочь. Как равной с ними, как партнёру.
А насчёт Порошенко, так он единственный из бывших президентов, который делает что то реально нужное. И вот для таких граждан, которые вечно ищут грязь , он иногда показывает, как его фракция в Раде помогает Армии, его детищу, которой он уделял в своё время много внимания.
Послушайте, ну, ей-Богу противно, когда читаешь некоторые изречения, я подозреваю, что за
деньги Московии, которые очерняют то хорошее, что делается. ОТМОЙТЕ СВОИ 30 СЕРЕБРЯННИКОВ ОТ КРОВИ МЛАДЕНЦЕВ ИЛИ ОБМЕНЯЙТЕ ИХ ПО ХОРОШЕМУ КУРСУ в росии!