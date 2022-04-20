Порошенко привіз допомогу бійцям на південь України: бронежилети, шоломи, генератори. ФОТО

Петро Порошенко привіз захисникам на південь України бронежилети, спорядження та засоби для облаштування побуту. Вантаж, який доправили до південного регіону – це допомога, зібрана спільно Фондом Порошенка, ГО "Справа Громад", ГО "Res_Publika. Брати По Зброї", волонтерами з усієї України та з-за кордону.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Сьогодні військовим привезли більше півтисячі бронежилетів. А також необхідні засоби для облаштування побуту, інструменти та продукти харчування. "Я думаю, ви все самі бачите: від смаколиків, від броніків до тушонки, від генераторів до холодильників, від пральних машин до плівок, кабелів і ламп. Унікальні, до речі, бойлери, які робляться в Україні за французькою технологією", – розповів Порошенко.

"Тут і мотопомпи для відкачування води, і троси, генератори бензинові, дизельні. Газові балони, де можна буде підготувати собі їжу. Робимо все можливе, щоб створити необхідні умови", – наголосив він. Для облаштування позицій на передову також передали інструменти, лопати, кирки, будівельні матеріали, баки для води.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Порошенко привіз захисникам Краматорська бронежилети та кевларові шоломи. ФОТО

"Ми зараз знаходимося на півдні. На півдні путін має величезні плани прорубати коридор між окупованим Донбасом і окупованим Кримом. На цьому не зупинитися, піти далі – Миколаїв, Херсон, Одеса, Придністров’я. Позбавити Україну виходу до моря. І в такий спосіб розшматувати Україну і реалізувати той проект, який він намагався реалізувати з 2014 по 2019 рік – створити "Малоросію", "Новоросію". Ніяк заспокоїтися не може", – розповів Порошенко.

Лідер "ЄС" підкреслив: "Ми це не дали зробити в 2014-2019 роках і точно не дамо це зробити зараз".

Також читайте: Війна показала, наскільки важливим було те, що ми зробили з 14-го року, - Порошенко