Росію потрібно визнати державою-спонсором тероризму, а ЗС РФ - терористичною організацією, - Зеленський

Усі державні посадовці Росії, які підтримують цю ганебну війну, мають отримати логічну санкційну відповідь від демократичного світу.

Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Росія має бути визнана державою – спонсором тероризму, а російські Збройні Сили повинні бути визнані терористичною організацією.

Зараз у Євросоюзі триває підготовка шостого санкційного пакету. Обговорили це сьогодні з Шарлем Мішелем. Працюємо над тим, щоб зробити його по-справжньому болісним для російської воєнної машини та російської держави в цілому.

Я наголошую на кожних переговорах, що санкції потрібні не як самоціль, а як практичний інструмент, щоб спонукати Росію шукати мир", - сказав глава держави.

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