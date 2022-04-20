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Росію потрібно визнати державою-спонсором тероризму, а ЗС РФ - терористичною організацією, - Зеленський

зеленський

Усі державні посадовці Росії, які підтримують цю ганебну війну, мають отримати логічну санкційну відповідь від демократичного світу.

Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Росія має бути визнана державою – спонсором тероризму, а російські Збройні Сили повинні бути визнані терористичною організацією.

Зараз у Євросоюзі триває підготовка шостого санкційного пакету. Обговорили це сьогодні з Шарлем Мішелем. Працюємо над тим, щоб зробити його по-справжньому болісним для російської воєнної машини та російської держави в цілому.

Я наголошую на кожних переговорах, що санкції потрібні не як самоціль, а як практичний інструмент, щоб спонукати Росію шукати мир", - сказав глава держави.

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Топ коментарі
+13
Та не "спонсор"!
А терирористична держава!! Як ІДІЛ..
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20.04.2022 23:33
+10
О і ти пан президент нарешті перестанеш загравати до *****? Бо з терористами перемовин не ведуть! Як то кажуть - почни з себе вже сьогодні
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20.04.2022 23:42
+7
А их фюрера - Х...лом. А страну в ООН именовать впредь Х...ляндия
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20.04.2022 23:49
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20.04.2022 23:29 Відповісти
6 пакет без ембарго нафти і цілком енергоресурсів не вартий навіть паперу на якому його підпишуть.
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20.04.2022 23:33 Відповісти
Та не "спонсор"!
А терирористична держава!! Як ІДІЛ..
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20.04.2022 23:33 Відповісти
У США есть закон, который так называется - страна спонсор терроризма. Тогда не смогут торговать никто с РФ, потому что если будут, то по закону с ними не будет США торговать. То бишь с РФ никто не будет торговать!
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21.04.2022 00:43 Відповісти
https://www.reddit.com/r/memes/comments/u81vt2/volodymyr_wick/
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20.04.2022 23:42 Відповісти
О і ти пан президент нарешті перестанеш загравати до *****? Бо з терористами перемовин не ведуть! Як то кажуть - почни з себе вже сьогодні
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20.04.2022 23:42 Відповісти
Так починай діяти в визнавай!
Чого ти теревені розводиш?!
Давай указ, чи проект закону, чи спочатку нехай Європа робить?
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20.04.2022 23:43 Відповісти
Єто другоє.
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21.04.2022 00:24 Відповісти
Это закон США был против Ирана. Когда США признают РФ - страной спонсором терроризма, то с РФ никто не будет торговать, а если будут, то США прекратят торговать с теми странами, которые с РФ будут торговать. То бишь с РФ никто не будет торговать. А Украина может тоже признать РФ страной спонсором терроризма, но это символический ущерб РФ нанесет. Но Украинский парламент тоже должен признать РФ, это в информационном пространстве на весь мир будет реклама, что русские - это террористы!
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21.04.2022 00:52 Відповісти
А их фюрера - Х...лом. А страну в ООН именовать впредь Х...ляндия
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20.04.2022 23:49 Відповісти
Это пора ещё с того момента как рос техника доставалась сепаратистам
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20.04.2022 23:53 Відповісти
О! Вже не та сторона?
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20.04.2022 23:57 Відповісти
По поводу сообщения Ю.Швеца сегодня о воровстве поставок Западного вооружения? Военным нужна своя структура для организаации обеспечения и логистики, а типа Гончаренко - на общественный контроль, и американцев - кураторами проекта логичтики по всей цепочке вплоть до окопа, пкаа не отказались помогать

Что скажет Зеленский по этому вопросу?
Арахамию лучше не спрашивать - пробы негде ставить

Может ли Ю.Бутусов передать вопрос Зеленскому?
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21.04.2022 00:30 Відповісти
Смотрел вчера Юрия Швеца № 201 выпуск. То что он рассказал о поставках вооружения и как этот процесс подмяли под себя барыги, это полный писец.
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21.04.2022 08:45 Відповісти
Поддерживаю.
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21.04.2022 01:12 Відповісти
Московитское правительство в полном составе должно быть признано террористической группировкой. Это на 100% так и есть. Они просто не такие тупые, как мусульманские террористические группировки, вот и все отличие.
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21.04.2022 01:20 Відповісти
коопреатив озеро и так террористы с 1917 и 1993 -и шо это даст...
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21.04.2022 01:42 Відповісти
ВЕСЬ МИР ПОКРЫВАЛ ********* И ЕГО КРОВАВЫЙ РЕЖИМ а нужно официально назвать МРАЗЕЙ своими именами рашисты - террористы ‼️
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21.04.2022 08:28 Відповісти
А тебе Оманське брехло винним бездарними діями у заохоченні нападу, та просуванням із Чонгару!
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21.04.2022 03:08 Відповісти
Смешные санкции и болтовня.
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21.04.2022 08:31 Відповісти
 
 