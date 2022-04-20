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крейсер (87) Чорноморський флот рф (618) Чорне море (1618)

Фахівці визначили ймовірні координати крейсера "Москва" на дні Чорного моря. КАРТА

Вирахувано приблизні координати місця, де на дні Чорного моря знаходяться рештки російського крейсера "Москва", який був підбитий українськими ракетами "Нептун".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє  Defence Express

Залишки флагмана ЧФ РФ перебувають в орієнтовних координатах 44°56' N 31°44' E, на глибині 50-60 метрів. Цей район вирахуваний Defense Express з опорою на додаткову інформацію, отриману з власних джерел.

Зокрема, стало відомо про аномальну активність рятувальних та водолазних кораблів Чорноморського флоту РФ у 75 км на південний захід від мису Тарханкут. Це вказує на проведення росіянами операції.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський крейсер "Москва" після ураження українською ракетою "Нептун". ВIДЕО

Також відомі координати, в яких був уражений ракетний крейсер і почалось його буксирування у порт. Як повідомляли самі росіяни, у тимчасово окупований Севастополь. Поєднання цього вектору, напряму та дальності від мису Тарханкут дає доволі точний район дна Чорного моря.

 "Якщо розрахунки правильні, то ракетний крейсер "Москва" перебуває на доволі помірній глибині у 50-60 метрів. Це дає змогу використовувати водолазів для обстеження рештки корабля. Якби він затонув на 30-40 км південніше, то навіть обстежити його на глибині 400-600 метрів було б набагато важчою задачею.

Ці глибини, зокрема, дозволяють організувати підйом частин корабля та його озброєння. В першу чергу, протикорабельних ракет П-1000 "Вулкан", частина з яких може мати ядерний заряд. Водночас такі операції у значній мірі залежать від того, як саме "Москва" лягла на дно".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Крейсер "Москва" після ураження українською ракетою. ФОТОрепортаж

Фахівці визначили ймовірні координати крейсера Москва на дні Чорного моря 01

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Топ коментарі
+33
Йо*ані кацапи... Як копати море -- то ми, а як його засирати -- то вони... Сволота.
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20.04.2022 23:42
+25
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20.04.2022 23:43
+15
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
………совет № 2……..
Если ты пришёл на почту
Отправлять домой посылку
Своей девушке в Задрищенск
Или маме в Мухосранск,
То тяжёлые предметы,
Скажем, гири и гантели
Не спеши пихать в коробку,
Чтобы не платить за вес.
Распихай их по карманам,
И когда в бою падешь ты,
Их бесплатно грузом 200
Довезут вместе с тобой.
Это будет очень скоро,
А стиральная машина
Может почтой ехать месяц,
Или даже целых два!
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20.04.2022 23:45
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20.04.2022 23:34 Відповісти
Треба записати координати. Там бичкі вгодовані будуть...
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20.04.2022 23:37 Відповісти
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20.04.2022 23:51 Відповісти
І кабанічно розхарчовані краби...

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21.04.2022 08:01 Відповісти
Себто, тепер можна посилати на 44°56' N 31°44' E і всі все зрозуміють?
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20.04.2022 23:39 Відповісти
Якось ***** на нього, кому та смердюча ******** потрібна час на неї марнувати?
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20.04.2022 23:40 Відповісти
Всі затоплені судна мають бути позначені на судноплавних мапах.
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20.04.2022 23:44 Відповісти
Тим більше, що дорослі дяді з супутників бачать усе...
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20.04.2022 23:49 Відповісти
Йо*ані кацапи... Як копати море -- то ми, а як його засирати -- то вони... Сволота.
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20.04.2022 23:42 Відповісти
По тому месту вгатить бы противолодочными ракетами и глубинными бомбами - чтобы московиты не перенапряглись. Пусть поднимают крейсер мелкими кусочками. Можно надорваться.
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20.04.2022 23:43 Відповісти
Не можна: там багато палива залишилось та мастила напевно. Така пляма буде, що мама рідна...
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21.04.2022 00:20 Відповісти
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20.04.2022 23:43 Відповісти
а я вам сейчас покажу откуда на Беларусь готовилось нападение
https://www.youtube.com/watch?v=pnWcGhKZ9-0
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20.04.2022 23:45 Відповісти
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21.04.2022 09:25 Відповісти
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
………совет № 2……..
Если ты пришёл на почту
Отправлять домой посылку
Своей девушке в Задрищенск
Или маме в Мухосранск,
То тяжёлые предметы,
Скажем, гири и гантели
Не спеши пихать в коробку,
Чтобы не платить за вес.
Распихай их по карманам,
И когда в бою падешь ты,
Их бесплатно грузом 200
Довезут вместе с тобой.
Это будет очень скоро,
А стиральная машина
Может почтой ехать месяц,
Или даже целых два!
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20.04.2022 23:45 Відповісти
Гриша Остер, как источник вдохновения)
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21.04.2022 06:44 Відповісти
на *** це тут 44°56' N 31°44' E
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20.04.2022 23:51 Відповісти
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20.04.2022 23:57 Відповісти
Трактор в полі дир-дир-дир - це госдепівський "Джон Дір".
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21.04.2022 00:09 Відповісти
Нащо лайно до дому тягнути?
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21.04.2022 00:14 Відповісти
на цеглу розібрати, на сарйчик, майстерню, ну мало що ще
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21.04.2022 22:33 Відповісти
ну и кто за ним полезет? и ***** он кому вообще теперь нужен?
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20.04.2022 23:58 Відповісти
Что-то сдетонировало, а что - нет. А каждая ракета стоит миллионы.
Кроме того, будут вынимать жмуров, потому что если этим займутся дайверы - весь мир узнает, сколько сотен моряков там погибло.
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21.04.2022 00:12 Відповісти
Для дайверов глубоко (пост есть ниже), карта глубин в морских саженях (у флота свои заморочки) если в метрах то порядка 104
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21.04.2022 01:18 Відповісти
Скорее всего, его взорвут сами россияне. Как "Курск" - так оно спокойнее. Не хватало им, чтобы повреждения были зафиксированы на видео и крутились по ютубу, напоминая об самонадеянности и рукожопости.
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21.04.2022 04:39 Відповісти
Да и х****й на него. Нужно весь оставшийся рашистский флот на дно отправить
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21.04.2022 00:01 Відповісти
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21.04.2022 00:15 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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21.04.2022 00:20 Відповісти
ну штош, пусть водолазы поднимают хранившуюся там частицу Креста Господня, и передают на "адмирала григоровича". Собственно, на этот артефакт и наводился наш "нептун".
Главно дело, шоб к девятамая успели.
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21.04.2022 00:31 Відповісти
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21.04.2022 00:37 Відповісти
**** гадать-де краби жирніші,там і,,ідущійнахер,,
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21.04.2022 00:58 Відповісти
перебувають в орієнтовних координатах 44°56' N 31°44' E, на глибині 50-60 метрів.

Ці координати були опрелюднені ще15 квітня в BBC News с посиланням на дані з супутника. На мапі видно що ймовірно глибина там 57 морських саженів, тобто 104 метри.

Кацапы у вас есть любитель собирать амфоры, отправляйте его за "Вулканами".
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21.04.2022 01:12 Відповісти
А чи придатні до використання після підйому з глибини ракети "Вулкан?
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21.04.2022 03:05 Відповісти
Питання правильне. Особливо після знаходженні в морській солоній воді.
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21.04.2022 07:57 Відповісти
Теж про це подумав. Конкретизую думку: чи придатні до використання ядерні боєголовки з "Вулканів"?
(нам би вони не завадили)
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21.04.2022 08:05 Відповісти
вони то якраз і придатні
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21.04.2022 22:35 Відповісти
Дайте циганам акваланги!
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21.04.2022 05:56 Відповісти
Учитывая сколько денег можно распилить на подъеме этого металлолома, не удивлюсь если решат поднять и восстановить.
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21.04.2022 08:24 Відповісти
дуже сподіваюся, що по кораблях із водолазами запустять теж ракети
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21.04.2022 08:34 Відповісти
нам нужно закрыть эту часть моря и топить все, что туда подплывает.
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21.04.2022 11:11 Відповісти
 
 