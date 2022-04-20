Фахівці визначили ймовірні координати крейсера "Москва" на дні Чорного моря. КАРТА

Вирахувано приблизні координати місця, де на дні Чорного моря знаходяться рештки російського крейсера "Москва", який був підбитий українськими ракетами "Нептун".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Defence Express

Залишки флагмана ЧФ РФ перебувають в орієнтовних координатах 44°56' N 31°44' E, на глибині 50-60 метрів. Цей район вирахуваний Defense Express з опорою на додаткову інформацію, отриману з власних джерел.

Зокрема, стало відомо про аномальну активність рятувальних та водолазних кораблів Чорноморського флоту РФ у 75 км на південний захід від мису Тарханкут. Це вказує на проведення росіянами операції.

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Також відомі координати, в яких був уражений ракетний крейсер і почалось його буксирування у порт. Як повідомляли самі росіяни, у тимчасово окупований Севастополь. Поєднання цього вектору, напряму та дальності від мису Тарханкут дає доволі точний район дна Чорного моря.

"Якщо розрахунки правильні, то ракетний крейсер "Москва" перебуває на доволі помірній глибині у 50-60 метрів. Це дає змогу використовувати водолазів для обстеження рештки корабля. Якби він затонув на 30-40 км південніше, то навіть обстежити його на глибині 400-600 метрів було б набагато важчою задачею.

Ці глибини, зокрема, дозволяють організувати підйом частин корабля та його озброєння. В першу чергу, протикорабельних ракет П-1000 "Вулкан", частина з яких може мати ядерний заряд. Водночас такі операції у значній мірі залежать від того, як саме "Москва" лягла на дно".

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