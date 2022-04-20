УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4310 відвідувачів онлайн
Новини Війна
11 020 14
Луганщина (4810) Мілонов (15) Пригожин Євген (522)

Депутат Держдуми РФ Мілонов та "кухар Путіна" Пригожин перебували у Первомайську на Луганщині, - керівник InformNapalm Бурко

бурко,пригожин,мілонов

Депутат Держдуми РФ Віталій Мілонов опублікував фото з "кухарем Путіна" Євгеном Пригожиним. Вдалося з'ясувати, що в цей час вони знаходились на Луганщині.

Про це пише у фейсбуці керівник InformNapalm Роман Бурко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на своєму каналі InformNapalm ми звертали увагу на фото, яке 16 квітня опублікував у себе у VK російський депутат Віталій Мілонов. На фото він стоїть поряд із російським олігархом Євгеном Пригожиним, власником "ПВК Вагнера", якого називають "кухар Путіна". Раніше в пабліку "Можем пояснить", який цитувала також "Медуза" та інші ресурси, висловили припущення, що, судячи з фото, Пригожин і Мілонов знаходяться десь у Донецькій області. Але насправді вони перебували у Луганській області", - йдеться в повідомленні.

За словами Бурка, один з читачів впізнав свою рідну школу та повідомив про це.

"Вдалося перевірити та підтвердити точну геолокацію знімка з Пригожиним: 48°37'42.0"N 38°30'54.6"E, місто Первомайськ, Луганської області, школа №2. Примітно, що за 10 км від цієї школи знаходиться н.п.Попасна, де вчора або раніше було ліквідовано кілька "вагнерівців", - додав він.

Також читайте: "Пленных в Попасной приказано убить", - ГУР Міноборони перехопило розмови окупантів. АУДIО

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+4
І ці вирішили помародерити.
показати весь коментар
21.04.2022 00:00
+3
48°37'42.0"N 38°30'54.6"E
вот поэтому нам надо больше М777 hovitzer
показати весь коментар
21.04.2022 00:24
+2
лічно прісматріваєт за ввєрєнним поголовьєм?..
показати весь коментар
20.04.2022 23:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
лічно прісматріваєт за ввєрєнним поголовьєм?..
показати весь коментар
20.04.2022 23:50 Відповісти
Они в украинской форме, че за херня?
показати весь коментар
20.04.2022 23:53 Відповісти
Якщо придивитись, можна помітити, що то не піксель. Якщо не помиляюсь, то британський камуфляж.
показати весь коментар
20.04.2022 23:59 Відповісти
Наверняка думали, что смогут взять Попасную ещё 16-ого, пот и приперлись почти на передовую. Интересно, они до сих пор сидят в Первомайске и ждут ****** или уползли в мацву свою засранную?
показати весь коментар
20.04.2022 23:54 Відповісти
Морды не обезображенные интеллектом
показати весь коментар
20.04.2022 23:56 Відповісти
І ці вирішили помародерити.
показати весь коментар
21.04.2022 00:00 Відповісти
Они вспомнили старое слово « ТРОФЕЙ»
Позор мародерам !!!
показати весь коментар
21.04.2022 00:27 Відповісти
Повар Х...ла присматривает кости срусских солдат на холодец к 9 мая
показати весь коментар
21.04.2022 00:02 Відповісти
В Бердянську замом мера призначили двірника який уві сні бачить узори і розмовляє з камнями.
показати весь коментар
21.04.2022 00:06 Відповісти
А ЩО ТАМ і НЕ залишилися? Навеки вечніе в землі?
показати весь коментар
21.04.2022 00:09 Відповісти
Треба було їм як кадирівцям, зазняти селфі-приліт по їхнім позиціях....
показати весь коментар
21.04.2022 00:15 Відповісти
48°37'42.0"N 38°30'54.6"E
вот поэтому нам надо больше М777 hovitzer
показати весь коментар
21.04.2022 00:24 Відповісти
Це задля задоволення цих упирів наших військовополонених у Попасній розстріляли?
показати весь коментар
21.04.2022 03:12 Відповісти
эх знать бы да накрыть бы их градом.
показати весь коментар
21.04.2022 06:35 Відповісти
 
 