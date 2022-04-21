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Туреччина (3431) Чавушоглу (126)

Туреччина готова стати гарантом безпеки України, але на своїх умовах, - глава МЗС Чавушоглу

чавушоглу

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що його країна готова стати гарантом безпеки України. Але в той самий час глава зовнішньополітичного відомства зазначив, що 5-ту статтю НАТО в якості гарантії його країна не прийме.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише турецьке видання Hurriyet.

За словами Чавушоглу, спочатку Україна запропонувала низці країн, серед яких Туреччина, США, Великобританія, Канада, стати гарантами безпеки України. Вже після першого раунду переговорів від Києва надійшла пропозиція використовувати в якості гарантії 5-ту статтю Північноатлантичного пакту.

"США, Великобританія і Канада цей пункт відкинули. Звичайно, і Туреччина його не приймає. Про те, щоб відправити у разі конфлікту в Україні в країну турецьких солдатів не може бути й мови. Ми намагаємося зрозуміти, який варіант гарантій може бути ефективною альтернативою", - зазначив глава МЗС Туреччини.

Нагадаємо, що п'ята стаття Статуту НАТО про колективну оборону свідчить, що напад на одного з членів Альянсу буде розглядатися як напад на всіх членів НАТО. Вперше за свою історію НАТО застосувала цей пункт після терористичних актів, скоєних 11 вересня 2001 року в США.

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Топ коментарі
+71
От мене ці "гаранти" веселять... "Ми будемо гарантами, але тільки в мирний час", "А ми теж будемо гарантами, тільки якщо на вас ніхно не нападе"...
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21.04.2022 00:06
+49
Нет альтернативы НАТО
А все эти гарантии безопасности сказочки для приезжих
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21.04.2022 00:12
+44
Нах всех этих гарантов. НИКТО и НИЧЕГО нам не будет и не сможет гарантировать в случае нападения таких е..анутых соседей как кацапы с ядерной дубиной.
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21.04.2022 00:07
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Ребята, это же прекрасно! Сначала наши йолопы высосали минимум из пальца свои идиотские хотелки про гарантии, чтобы пупы не напрягать, стандарты НАТО не выполнять (они невкусные - там про коррупцию в армии, а как же "надлишкове озброєння"?!), и чтобы типа пятая поправка работала. Ага-ага! И рыбная диета, и любимая поза!
И тут им все "гаранты" по очереди аккуратно объясняют беспочвенность их хотелок: не-а, ребята, 5-я поправка - это к НАТО, а к нам так, на жизнь пожаловаться, когда вас убивать придут.
Фактически им очередной раз объяснили, что альтернативы НАТО нет. И нефиг дурочку валять, пропетлять не выйдет!
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21.04.2022 10:14 Відповісти
Ну и кому нужны такие гарантиии? Дадут 3 байраткара и будут трубить о выполненном долге.
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21.04.2022 10:37 Відповісти
Только бриты показали что у них есть яйца
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21.04.2022 10:51 Відповісти
у каждой страны какие то свои условия уже сейчас...
а потом как нападут снова будут условия...
это гооворит о том, что все эти новые договора - чушь полнейшая, Будапешский меморандум - 2
нам нужно строить свою сильную армию и оборону и потом вступление в НАТО.. других вариантов нет
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21.04.2022 11:05 Відповісти
он наверно брат меркель и лысого шольца дядька по линии матери
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21.04.2022 13:40 Відповісти
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