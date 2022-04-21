На Південному напрямку 20 квітня знищено 34 окупанта, 7 одиниць техніки, серед якої гаубиця "Мста" та РСЗО, - ОК "Південь"

Оперативне командування "Південь" опублікувало оперативну інформацію щодо протистояння російській агресії на Південному напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться в офіційному фейсбуці ОК "Південь".

У повідомленні зазначається: "На завершення п’ятдесят шостої доби нашого протистояння ворожій навалі, сили охорони та оборони південних регіонів продовжують ведення бойових дій на зайнятому рубежі.

На Херсонщині окупанти активізували підготовку до референдуму. Дату імітації волевиявлення народу перенесли на 27 квітня. Намагаючись прискорити узаконення окупаційної влади, як завжди нехтують всіма законами і нормами. Те що референдум призначено серед тижня, у робочий день додатково підкреслює, що волевиявлення місцевого населення загарбників не цікавить, а в заготовленому сценарії відомий результат.

Тим часом населені пункти області під постійними обстрілами. Навколо Олександрівки ворог намагався продовжити штурм, але успіху не мав.

Нашим розвідпідрозділом виявлено та знищено два прихованих пости спостереження противника.

На Миколаївщині, в населених пунктах, поблизу адмінмежі з Херсонщиною, окупанти змушують місцеве населення під погрозою зброєю фейковим голосуванням обирати собі нову місцеву владу, лояльну до загарбників. Тим часом ворог продовжує артилерійські удари по житловим кварталам та мирним мешканцям і самого Миколаєва і області.

Водночас, ворожі спроби проведення повітряної розвідки за допомогою БПЛА "Орлан-10" зустріли влучний постріл стрілецької зброї наших підрозділів, безпілотник-розвідник знищено.

Загальні втрати ворога на південному рубежі нашої оборони склали 34 рашисти, та 7 одиниць техніки, серед яких танк, самохідна гаубиця "Мста-С", реактивна система залпового вогню, інша броньована, автомобільна, інженерна техніка.

Корабельне угруповання ворогів в Чорному морі ані в кількості, ані в тактиці змін не зазнало.

Ситуація в придністровсько-молдовській республіці щодо підготовки чи переміщення військ постійно моніториться, тримається на контролі.

Сили охорони та оборони півдня на всіх напрямках готові до реагування на прояви ворожої активності.