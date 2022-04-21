Окупанти обстріляли Зеленодольск та Велику Костромку на Дніпропетровщини із систем залпового вогню, - Вілкул

Російські окупанти обстрілюють населені пункти Дніпропетровської області.

Про це повідомив очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація в місті та Криворізькому районі загалом стабільна. Повністю контролюються ЗСУ та військовою адміністрацією. ... Продовжуються постійні обстріли звільнених сіл Херсонщини. Місто Зеленодольськ Криворізького району. Близько о 21:30 Зеленодольськ обстріляли із систем залпового вогню, трохи пізніше - село Велика Костромка.

Є проблеми з енергопостачанням. Працюють ЗСУ, рятувальники, уточнюються наслідки", - зазначив він.

За словам Вілкула, лінія фронту відсунута від міста, але ситуація залишається складною.

"Можливі будь-які підсутпні провокації орків, тому вирішено, що у Великодню ніч з 23 на 24 квітня комендантська година діятиме як завжди", - додав він.

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