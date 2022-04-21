Байден болісно сприймає кадри з руйнуваннями й цивільними жертвами в Україні, - Псакі

Президент США Джо Байден вкрай болісно сприймає кадри з руйнуваннями й цивільними жертвами в Україні та переживає за людей, які страждають і гинуть від російської навали.

Про це розповіла в середу під час брифінгу в Вашингтоні речниця Білого дому Джен Псакі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Президент сприймає ці кадри так само як і багато американців, із жахом, жалем, побоюванням за людей в Україні, за сім’ї, за дітей, за цивільних осіб, які перебувають під ризиком небезпеки. Звісно, він приділяє цьому конфлікту багато часу", - зауважила представниця адміністрації.

У цьому зв’язку Псакі назвала інформацію, яка надходить з України, такою, до якої не можна ставитися з байдужістю.

"Це викликає емоції, переглядати деякі із цих кадрів дуже болісно для людей, у тому числі для президента, оскільки ви бачите людські страждання від рук диктатора, який жорстоко цілить по цивільному населенню",- зазначила речниця Білого дому.

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