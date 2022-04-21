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Байден болісно сприймає кадри з руйнуваннями й цивільними жертвами в Україні, - Псакі

псакі

Президент США Джо Байден вкрай болісно сприймає кадри з руйнуваннями й цивільними жертвами в Україні та переживає за людей, які страждають і гинуть від російської навали.

Про це розповіла в середу під час брифінгу в Вашингтоні речниця Білого дому Джен Псакі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Президент сприймає ці кадри так само як і багато американців, із жахом, жалем, побоюванням за людей в Україні, за сім’ї, за дітей, за цивільних осіб, які перебувають під ризиком небезпеки. Звісно, він приділяє цьому конфлікту багато часу", - зауважила представниця адміністрації.

У цьому зв’язку Псакі назвала інформацію, яка надходить з України, такою, до якої не можна ставитися з байдужістю.

"Це викликає емоції, переглядати деякі із цих кадрів дуже болісно для людей, у тому числі для президента, оскільки ви бачите людські страждання від рук диктатора, який жорстоко цілить по цивільному населенню",- зазначила речниця Білого дому.

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Автор: 
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Топ коментарі
+3
а з розстрілом військовополонених?
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21.04.2022 00:50
+1
Наскільки болісно сприймає? Просто болісно чи дуже болісно? А може глибоко болісно?
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21.04.2022 01:03
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а з розстрілом військовополонених?
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21.04.2022 00:50 Відповісти
Його ще не сповістили... Він дійсно співчуває, бо знає, як це - втрачати рідних.
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21.04.2022 03:19 Відповісти
Наскільки болісно сприймає? Просто болісно чи дуже болісно? А може глибоко болісно?
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21.04.2022 01:03 Відповісти
Якщо взяти до уваги, що від цього майже повністю залежать ЗСУ, то твій зебільний сарказм точно недоречний
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21.04.2022 09:24 Відповісти
ну то заберіть в нього пульт від тєлєка, нам від його "страждань" не легше
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21.04.2022 01:14 Відповісти
А військових теж жаль? Чи вони не люди?
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21.04.2022 01:28 Відповісти
Хай книжечку діткам почитає знову. Якщо отримає дозвіл.
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21.04.2022 01:31 Відповісти
А,ти?
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21.04.2022 02:14 Відповісти
Якщо не розпочнеться 3 світова - нам всім попа
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21.04.2022 05:17 Відповісти
Ну то нехай завдасть масового ядерного удару по кацапстану, якщо в нього справді так болить.
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21.04.2022 06:06 Відповісти
А як бєняренигат сприймає,плескає в долоньки?Допомога (ще й яка )застрягає на Західній Україні ще й розстрілюється російськими ракетами???Це що,саботаж бєніної команди,зате небрите звертається так гнівно до країн помічників?А в захисті Маріуполя приймає участь міжнародний контингент,тому їх ви рішили взяти в полон і все згорьоване,закатоване та сплюндроване місто?
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21.04.2022 07:13 Відповісти
Нормальна реакція, нормальної людини. Вчиняти і отримувати задоволення від такого можуть лише кацапи.
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21.04.2022 09:21 Відповісти
 
 