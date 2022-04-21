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Юридичні підстави та можливості для того, щоб засудити Путіна, є, - генпрокурор Латвії Стуканс

путін

Генеральний прокурор Латвії Юріс Стуканс заявив, що є юридичні підстави та можливості для того, щоб президент РФ Путін постав перед судом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

"Швидше за все, це могло б відбутися "заочно", але не можна виключати й того, що Росія видасть його чи засудить сама – юридично для цього немає перешкод", - зазначив він.

Згідно з Кримінальним законом Латвії вже розпочато справу про військові злочини та злочин проти людства та миру, повідомив Генпрокурор.

За його словами, Латвія робитиме все можливе, щоб фіксувати докази, які тільки можна зафіксувати, і особливо важливо збирати дані від постраждалих.

Згідно з кримінальним правом, того, що показують на телебаченні, вже достатньо, щоб довести факт злочинів. Але зараз йдеться не про факт злочину – а про людей, які його вчиняють, пояснює генпрокурор.

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Коли є політична воля, і підстави бувають не потрібні. А так... порожні балачки.
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21.04.2022 01:00 Відповісти
Для початку офіційно визнати рф терористичною країною ,а її війська терористами.За голову путіна і його посіпак винагороду.Все інше балабольство
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21.04.2022 01:00 Відповісти
Хто його до суду привезе ? Свої надіюсь здадуть , але в тих своїх все в крові
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21.04.2022 01:00 Відповісти
Він не доїде до жодного суду: дуже багато "челяді" за собою потягне, а так можна буде все звалити на нього, знов швендяти по Європах та тринькати грошенята, чесно вкрадені в "простих рускіх "людєй".
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21.04.2022 01:26 Відповісти
8 років тягнули з малазійським Боингом ????? Тему замялі ????

С таким подходом ЕС к военным преступникам слабо верится.
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21.04.2022 01:11 Відповісти
******* вже в Європах тягнути кота за яйц хвіст.
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21.04.2022 01:28 Відповісти
та там аж цілий штахенмахер хотів очолити міжнародний трибунал по приведенню лисого карлика до кримінальної відповідальності, але як тільки штахенмахер розкаявся і захотів приїхати в Україну, то ЗЕрмаком оперативно зустріч з ним була злита! бо штахенмахера можна слухати тільки, якщо він пропонує зруйнувати Україну, а коли він хоче обнулити (вже реально) обнуленого, то він автоматично стає небажаним для зустрічі зі ЗЕрмаком...
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21.04.2022 04:57 Відповісти
Ніколи цього не буде
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21.04.2022 05:15 Відповісти
 
 