Юридичні підстави та можливості для того, щоб засудити Путіна, є, - генпрокурор Латвії Стуканс

Генеральний прокурор Латвії Юріс Стуканс заявив, що є юридичні підстави та можливості для того, щоб президент РФ Путін постав перед судом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

"Швидше за все, це могло б відбутися "заочно", але не можна виключати й того, що Росія видасть його чи засудить сама – юридично для цього немає перешкод", - зазначив він.

Згідно з Кримінальним законом Латвії вже розпочато справу про військові злочини та злочин проти людства та миру, повідомив Генпрокурор.

За його словами, Латвія робитиме все можливе, щоб фіксувати докази, які тільки можна зафіксувати, і особливо важливо збирати дані від постраждалих.

Згідно з кримінальним правом, того, що показують на телебаченні, вже достатньо, щоб довести факт злочинів. Але зараз йдеться не про факт злочину – а про людей, які його вчиняють, пояснює генпрокурор.

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