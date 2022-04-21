В Україну з США прибули ще 4 рейси з допомогою, в тому числі з гаубицями, - Пентагон
За останні 24 години до України з США прибули ще чотири літаки з військовою допомогою, що включає в себе артилерійські системи – гаубиці.
Про це повідомив високопоставлений чиновник Міністерства оборони США на закритому брифінгу для журналістів 20 квітня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Ще чотири рейси прибули за останні 24 години з моменту оголошення про 800 мільйонів доларів доларів військової допомоги (заявлений США пакет військової допомоги на загальну суму 800 мільйонів доларів – ред.), і деякі з цих рейсів включали гаубиці", – заявив високопосадовець у Пентагоні.
Також, за словами чиновника Міноборони США, українські інструктори вже розпочали навчання на такому типу зброї.
"Ці навчання триватимуть близько тижня, після чого інструктори повернуться до України, щоб навчати своїх колег", – повідомив він.
Будь ласка, зачекайте...
Поэтому его перевели на 2-х дневную рабочую неделю за месяц до войны?
А, специалист?
от того, как помощь Пентагона доходит до передовой... И дело не в США...По CNN был
об этом сюжет...Вообщем посмотрите все, прежде чем обвинять наших друзей и партнеров!
https://www.youtube.com/watch?v=KpBBhl-y1TM
https://youtu.be/KpBBhl-y1TM?t=1210
Слов нет, расстреливать этих сволочей надо на месте по законам военного времени
https://www.youtube.com/watch?v=KPnF9kmXPHM
Вартість $10.5 млн - то хоч би 10 шт.
СБУ викрила склад із ************ та комплектуючими до військової техніки на $200 млн:
https://www.youtube.com/watch?v=qxMswdqJyU8&t=43s
https://youtu.be/KpBBhl-y1TM?t=1210
Если барыги влезли в госпоставки, то значит там уже на 100% воровство
Слов нет, расстреливать этих сволочей надо на месте по законам военного времени.
и да, я НЕ голосовал за Зе!
https://www.youtube.com/watch?v=KPnF9kmXPHM
Об этом говорит сам Юрий Бутусов сейчас находящийся в Попасной вот ссылка;
https://www.youtube.com/watch?v=5Sz3IEm3zMY
https://www.youtube.com/watch?v=KPnF9kmXPHM
https://www.youtube.com/watch?v=KPnF9kmXPHM