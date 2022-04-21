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Пентагон (1376) США (20980) артилерія (770)

В Україну з США прибули ще 4 рейси з допомогою, в тому числі з гаубицями, - Пентагон

сша,гаубиця

За останні 24 години до України з США прибули ще чотири літаки з військовою допомогою, що включає в себе артилерійські системи – гаубиці.

 Про це повідомив високопоставлений чиновник Міністерства оборони США на закритому брифінгу для журналістів 20 квітня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода. 

"Ще чотири рейси прибули за останні 24 години з моменту оголошення про 800 мільйонів доларів доларів військової допомоги (заявлений США пакет військової допомоги на загальну суму 800 мільйонів доларів – ред.), і деякі з цих рейсів включали гаубиці", – заявив високопосадовець у Пентагоні.

Також, за словами чиновника Міноборони США, українські інструктори вже розпочали навчання на такому типу зброї.

"Ці навчання триватимуть близько тижня, після чого інструктори повернуться до України, щоб навчати своїх колег", – повідомив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден підтвердив готовність США надіслати Україні ще артилерії

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Топ коментарі
+38
А что вы предлагаете? Думается следующая партия, для поставляемых гаубиц пойдет быстрее. Надо было больше вопросов Зеленскому задавать, когда он военные расходы урезал. Там были статьи и по закупке боеприпасов, которые сейчас очень пригодились бы.
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21.04.2022 01:12
+30
КБ "Луч" отказівалось продавать Нептуньі Украине? Да вьі фантазер
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21.04.2022 01:32
+23
Боже, благослови Америку!!!!!!!
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21.04.2022 01:21
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Ще тиждень навчань інструкторів, потім інструктори повернуться навчати воїнів - це ще тиждень... це якраз до 9 траня...
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21.04.2022 01:08 Відповісти
А что вы предлагаете? Думается следующая партия, для поставляемых гаубиц пойдет быстрее. Надо было больше вопросов Зеленскому задавать, когда он военные расходы урезал. Там были статьи и по закупке боеприпасов, которые сейчас очень пригодились бы.
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21.04.2022 01:12 Відповісти
Специалист. Нам никто ничего продавать не хотел. При чем тут урезание военного бюджета?
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21.04.2022 01:14 Відповісти
КБ "Луч" отказівалось продавать Нептуньі Украине? Да вьі фантазер
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21.04.2022 01:32 Відповісти
Так Нептуни є на озброєнні.Але який з них толк якшо нам потрібне важке озброєння на суші.
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21.04.2022 01:53 Відповісти
уточніть , це ті 1,5 Нептуни що волонтери в гаражі зібрали ?
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21.04.2022 02:36 Відповісти
Кацапські кораблі відійшли на 200 км. - хіба це не толк?!
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21.04.2022 09:17 Відповісти
Лол, ты читать для начала научись. Тема про зарубежное оружие.
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21.04.2022 02:08 Відповісти
Харьковский танковий завод отказывался делать танки?
Поэтому его перевели на 2-х дневную рабочую неделю за месяц до войны?
А, специалист?
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21.04.2022 09:39 Відповісти
Идиот. Статья об иностранном оружии.
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21.04.2022 11:13 Відповісти
злив зараховано, іди по курсу руцкава *******
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21.04.2022 19:26 Відповісти
Вы видимо только сегодня начали интересоваться военным хозяйством Украины. Всего вам хорошего в изучении новой для вас науки)
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21.04.2022 02:01 Відповісти
КБ "Луч" зебилы саботировали с 2019 года. КБ "Луч", чтобы ты понимал это тот самый "Нептун" (Привет, Москва), это "Стугна-П", это "Штурмы", "Конкурсы"... Видя что зебилы творят с КБ, Борис завалил Украину NLAW и Джавелинами.
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21.04.2022 09:37 Відповісти
В действительности военные расходы не сокращались. Они все так же держались на уровне 5%+ от ВВП.
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21.04.2022 10:47 Відповісти
Коментировать я ничего не буду...Просто посмотрите видео Юрия Швеца и будите в шоке
от того, как помощь Пентагона доходит до передовой... И дело не в США...По CNN был
об этом сюжет...Вообщем посмотрите все, прежде чем обвинять наших друзей и партнеров!
https://www.youtube.com/watch?v=KpBBhl-y1TM
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21.04.2022 09:59 Відповісти
Там гаубицы 60-х годов ,почитайте. Что на них учиться?
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21.04.2022 05:47 Відповісти
Если там система наведения автоматическая,либо с контрбатарейным радаром-то думаю лучше все-же научиться. А может и снаряды управляемые. Смысл-же не просто засыпать врага снарядами но бить точно в цель. Ведь если ты не попал-попадут в тебя. украине очень нужны крупнокалиберные дальнобойный артсистемы. а еще лучше самодвижушиеся установки-вроде Германия или Голландия обещала
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21.04.2022 09:19 Відповісти
Аби й це не розікрали наші тилові бариги.
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21.04.2022 01:10 Відповісти
Гаубицы? Ты походу Швеца обсмотрелся. Этого старого КГБшника
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21.04.2022 01:16 Відповісти
Этот старый КГБшник, как ты выразился, не только поддерживает наш народ, а лично способствует отправке вооружений Украине с помощью связей, а что сделал ты?
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21.04.2022 02:30 Відповісти
зв'язків сподіваюсь не в кремлі ? бо ті нам озброєння колонами надсилають !
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21.04.2022 02:38 Відповісти
Он никто и звать его никак. Аферист на доверии олухов
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21.04.2022 08:08 Відповісти
Взагалі то від на сюжет СNN посилався. Гаубиці звичайно не розкрадеш, а ось лікі, медобладнання і т.п. наші ділки можуть "засвоїти". Цього я не виключаю...
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21.04.2022 09:42 Відповісти
Внимание! Швец о украинских барыжных фирмах прокладках разворовывающих американскую помощь для Украины (примерно с 20:10) из-за чего помощь не доходит до Фронта и о том куда девалось оружие с взорваных ранее наших складов боеприпасов.
https://youtu.be/KpBBhl-y1TM?t=1210
Слов нет, расстреливать этих сволочей надо на месте по законам военного времени
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21.04.2022 10:09 Відповісти
То спростуй! Швець каже с джерел відкритого доступу!
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21.04.2022 03:03 Відповісти
А чому б йому не вірити? В нас хіба мало розкрадали за роки Незалежності? В тому числі озброєння.
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21.04.2022 09:25 Відповісти
Повторное, буквально вопиющие, видео Швеца о корупции и заработке чиновников на войне, о ответе ему Арестовича. в котором Арестович признает. что проблема воровства госпитального и военного оборудования является у нас системной и нереазрешимой. О том, что видимо надо американцам разрешить доставку вооружений до самой линии фронта или отдать хотя бы всю доставку в руки наших военных и т.п.
https://www.youtube.com/watch?v=KPnF9kmXPHM
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22.04.2022 08:37 Відповісти
Нафуя про це строчить. Війна .Он в вологді десятикласниці згвалтували росгвардєйца
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21.04.2022 01:18 Відповісти
головне освоїти,поволі переходимо на натівські стандарти,боєкомплект буде дістати набагато простіше.
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21.04.2022 01:18 Відповісти
Гаубиці - це звичайно добре, але зараз край були б потрібні ударні БПЛА General Atomics MQ-9 Reaper. Це дозволило б нищити авіацію кацапів на аеродромах у Криму та навіть Енгельсу.
Вартість $10.5 млн - то хоч би 10 шт.
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21.04.2022 01:19 Відповісти
Нащо ті копійки? Вимагайте відразу ядрьону бомбу. Хоч би з десяток. Ба-бах і війні кінець.
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21.04.2022 01:33 Відповісти
Що кацапе, вже анус стиснувся?
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21.04.2022 10:33 Відповісти
А хіба Ріпер колись застосовувався проти супротивника, який має розвинену ППО?
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21.04.2022 10:10 Відповісти
Ну Байрактари ж застосовують?
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21.04.2022 10:31 Відповісти
Боже, благослови Америку!!!!!!!
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21.04.2022 01:21 Відповісти
Думаю повинні вони нам давати сотні гаубиць вже зараз і сотні тисяч снарядів 155мм і засоби контрбатарейної боротьби, бо в нас з цим проблеми як і зі снярядами 152 мм повний песець. Бо потім пізно буде. На Донбасі 152 мм снарядів практично вже немає, сказав Бутусов.
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21.04.2022 01:33 Відповісти
А що він ще сказав....може ще назвав точну кількість гаубиць і танків на місцях?
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21.04.2022 03:30 Відповісти
Чому повинні? Бо ми 3 роки забивали на власну армію? Нам ніхто нічого не повинен. Треба дякувать за те що дають, а не умнічать.
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21.04.2022 09:21 Відповісти
А чому тільки 3 роки? А що, хіба раніше більше грошей на ЗСУ виділялося?
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21.04.2022 09:37 Відповісти
Військові знищують завнішнього ворога і абсолютно імпотентні у знищенні https://youtu.be/KpBBhl-y1TM?t=1320 внутрішнього ворога . Навіть там, де це стосується їх власних життів.
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21.04.2022 01:36 Відповісти
Військові знищують зовнішнього ворога - так, це їхній обов'язок. Боротьба з внутрішним ворогом не їхня справа.
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21.04.2022 03:28 Відповісти
20 апр. 2022 г.

СБУ викрила склад із ************ та комплектуючими до військової техніки на $200 млн:

https://www.youtube.com/watch?v=qxMswdqJyU8&t=43s


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21.04.2022 01:48 Відповісти
Головне щоб не розікрали!
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21.04.2022 01:53 Відповісти
Гаубицы разокрасть? Идиот или вам сегодня дана команда зраду качать по поводу воровства?
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21.04.2022 02:11 Відповісти
Вже зелені крадуть через купу "прокладок" так, що аж гай шумить. Причетний до поставок зброї американський полковник про те на CNN волає!
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21.04.2022 02:59 Відповісти
Швец Юрий Борисович о украинских барыжных фирмах прокладках разворовывающих американскую помощь для Украины (примерно с 20:10) из-за чего эта помощь не доходит до Фронта и о том куда девалось оружие с взорваных ранее наших складов боеприпасов.
https://youtu.be/KpBBhl-y1TM?t=1210
Если барыги влезли в госпоставки, то значит там уже на 100% воровство
Слов нет, расстреливать этих сволочей надо на месте по законам военного времени.
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21.04.2022 10:18 Відповісти
Пардон, мне кажется эту инфу надо пошире нам тиражировать, чтобы дошло но наших часто глухих на подобные обвинения властей.
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21.04.2022 10:26 Відповісти
Звіздьож без інтерв'ю полковника нічого до доводить. Де посилання на інтерв'ю CNN?
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21.04.2022 12:44 Відповісти
Де посилання на інтерв'ю полковника?
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21.04.2022 12:43 Відповісти
как все медленно и дозированно идет...ну зла не хватает...
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21.04.2022 01:58 Відповісти
Воєнторг Дяді Сема набирає оберти
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21.04.2022 02:25 Відповісти
да Мрії перевезла б це за один раз ... але Данілов сволота готувався до війни .
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21.04.2022 02:41 Відповісти
Тим часом Зе зробив купу прокладок і зброю продає кому завгодно. Вже десь в Лівії чи Лівані (акакаяразніца??!) засвітились Джавеліни яки були призначені для України...
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21.04.2022 02:55 Відповісти
каких прокладок, что ты несешь?! речь вообще не о продаже, дебил блдь. лишь бы устроить тупой срач.
и да, я НЕ голосовал за Зе!
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21.04.2022 03:04 Відповісти
Давай пруфи, посилання де ти взяв таку інфу. Без доказів ти російський бот
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21.04.2022 03:27 Відповісти
ты кацапо-бот.
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21.04.2022 06:43 Відповісти
Повторное, буквально вопиющие, видео Швеца о корупции и заработке чиновников на войне, о ответе ему Арестовича. в котором Арестович признает. что проблема воровства госпитального и военного оборудования является у нас системной и нереазрешимой. О том, что видимо надо американцам разрешить доставку вооружений до самой линии фронта или отдать хотя бы всю доставку в руки наших военных и т.п.
https://www.youtube.com/watch?v=KPnF9kmXPHM
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22.04.2022 08:38 Відповісти
Добре. Зради нема.
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21.04.2022 06:46 Відповісти
К большому сожалению, Юрий Швец говорит правду, Оружие в большой степени не доходит до фронта, не хватает снарядов и боеприпасов.
Об этом говорит сам Юрий Бутусов сейчас находящийся в Попасной вот ссылка;
https://www.youtube.com/watch?v=5Sz3IEm3zMY
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21.04.2022 07:51 Відповісти
Брехня
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21.04.2022 15:26 Відповісти
Повторное, буквально вопиющие, видео Швеца о корупции и заработке чиновников на войне, о ответе ему Арестовича. в котором Арестович признает. что проблема воровства госпитального и военного оборудования является у нас системной и нереазрешимой. О том, что видимо надо американцам разрешить доставку вооружений до самой линии фронта или отдать хотя бы всю доставку в руки наших военных и т.п.
https://www.youtube.com/watch?v=KPnF9kmXPHM
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22.04.2022 08:40 Відповісти
плохо что стреляют не далеко 40 км длина города все го лишь
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21.04.2022 09:21 Відповісти
Щиро дякуємо за підтримку і допомогу!
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21.04.2022 09:23 Відповісти
CNN показало в прямом эфире интервью с отставным коммандером морской пехоты Андрю Милберном. Он утверждает, что есть проблемы с доставкой американской военной помощи. Также он рассказал, что медицинская помощь застряла во Львове и не поступает военным. Журналист CNN также говорит, что правительство США реально не знает, куда идёт американское оружие. https://t.me/berezoview
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21.04.2022 10:07 Відповісти
Да не только из США! Вчера на Флайтрадаре было видно, что третий мире по грузоподъёмности американский борт привёз подарунки от лучшего друга Украины - Джонсона - взлетал из Великобритании.
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21.04.2022 12:04 Відповісти
Зельцу, надо было ракеты строить а не дороги в родной Кривой рог укатывать… миротворец блин…
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21.04.2022 17:07 Відповісти
А МОЖЕТ НАДО МЕНЬШЕ ******* ЧТО КУДА И СКОЛЬКО ПРИБЫЛО --- МАЛО ** ВАШУ МАТЬ ЯВОРИВСКОГО ПОЛИГОНА
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21.04.2022 18:14 Відповісти
Если верить местным комментаторам,офис президента изрыт кротами. Если это правда,то всё уже известно,как сказано в известном фильме "Всё украдено до нас".
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21.04.2022 19:01 Відповісти
Военная помощь это конечно хорошо,но вспомнился бородатый анекдот про лося который с похмелья жадно пьёт воду и ручья а по нему молотит охотник,что-то я пью а мне всё хуже и хуже.
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21.04.2022 19:06 Відповісти
Повторное, буквально вопиющие, видео Швеца о корупции и заработке чиновников на войне, о ответе ему Арестовича. в котором Арестович признает. что проблема воровства госпитального и военного оборудования является у нас системной и нереазрешимой. О том, что видимо надо американцам разрешить доставку вооружений до самой линии фронта или отдать хотя бы всю доставку в руки наших военных и т.п.
https://www.youtube.com/watch?v=KPnF9kmXPHM
показати весь коментар
22.04.2022 08:37 Відповісти
 
 