В Україну з США прибули ще 4 рейси з допомогою, в тому числі з гаубицями, - Пентагон

За останні 24 години до України з США прибули ще чотири літаки з військовою допомогою, що включає в себе артилерійські системи – гаубиці.

Про це повідомив високопоставлений чиновник Міністерства оборони США на закритому брифінгу для журналістів 20 квітня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ще чотири рейси прибули за останні 24 години з моменту оголошення про 800 мільйонів доларів доларів військової допомоги (заявлений США пакет військової допомоги на загальну суму 800 мільйонів доларів – ред.), і деякі з цих рейсів включали гаубиці", – заявив високопосадовець у Пентагоні.



Також, за словами чиновника Міноборони США, українські інструктори вже розпочали навчання на такому типу зброї.

"Ці навчання триватимуть близько тижня, після чого інструктори повернуться до України, щоб навчати своїх колег", – повідомив він.

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