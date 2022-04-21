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G20 (320) Марченко Сергій (570)

Закликаю посилити фінансову допомогу Україні, - міністр фінансів Марченко на форумі "Великої двадцятки"

g20

Міністр фінансів України Сергій Марченко під час виступу на сесії G20 "Глобальна економіка та ризики", що наразі триває у Вашингтоні, закликав посилити фінансову підтримку України в умовах повномасштабної агресії рф.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

"Щоб перемогти у цій війні, зупинити кризу та повернути інші країни з фінансової прірви – світ має забути про відмінності між країнами та скоординувати дії, щоб зупинити війну та змусити росію вивести свої війська з суверенної території України. Для того, щоб український уряд працював у повну силу і щоб ми могли продовжувати надавати всі необхідні послуги нашому населенню, як ми це і робимо зараз, закликаємо виділити частину своїх ресурсів у будь-якій формі для потреб бюджету України", - зазначив Марченко.

Звертаючись до лідерів фінансового світу, він наголосив, що наслідки війни відчуває не тільки Україна. Війна уповільнює зростання, підвищує ціни на харчові продукти та енергію, пришвидшується інфляція та знижуються доходи, одночасно порушуючи торгівлю та ланцюжки поставок у всьому світі.

У Мінфіні зазначають, що Україна, в особі міністра фінансів України Сергія Марченка, вперше в історії бере участь у засіданні G20. Зустріч G20 є наймасштабнішим міжнародним фінансовим заходом у році.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росію бойкотували на засіданні G20 у Вашингтоні, - CNN

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Терміново передати фінансову допомогу через очільника САП.
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21.04.2022 03:55 Відповісти
Не надавайте Україні НІЯКОЇ фінансової чи іншої допомоги не впевнившись представниками зі своїх країн, що ця допомога 100% дійшла таки адресно. Казнокрадів і корупціонерів ніхто у нас не відміняв, на жаль.

Бо те, що сім"ї і родини вояків наших змушені купляти за свої гроші амуніцію, постачати армію продовольством, медикаментами та іншими необхідними речами говорить про те, що перед заливанням води в бочку в ній потрібно дири позаварювати.
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21.04.2022 07:24 Відповісти
 
 