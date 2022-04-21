Закликаю посилити фінансову допомогу Україні, - міністр фінансів Марченко на форумі "Великої двадцятки"

Міністр фінансів України Сергій Марченко під час виступу на сесії G20 "Глобальна економіка та ризики", що наразі триває у Вашингтоні, закликав посилити фінансову підтримку України в умовах повномасштабної агресії рф.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

"Щоб перемогти у цій війні, зупинити кризу та повернути інші країни з фінансової прірви – світ має забути про відмінності між країнами та скоординувати дії, щоб зупинити війну та змусити росію вивести свої війська з суверенної території України. Для того, щоб український уряд працював у повну силу і щоб ми могли продовжувати надавати всі необхідні послуги нашому населенню, як ми це і робимо зараз, закликаємо виділити частину своїх ресурсів у будь-якій формі для потреб бюджету України", - зазначив Марченко.

Звертаючись до лідерів фінансового світу, він наголосив, що наслідки війни відчуває не тільки Україна. Війна уповільнює зростання, підвищує ціни на харчові продукти та енергію, пришвидшується інфляція та знижуються доходи, одночасно порушуючи торгівлю та ланцюжки поставок у всьому світі.

У Мінфіні зазначають, що Україна, в особі міністра фінансів України Сергія Марченка, вперше в історії бере участь у засіданні G20. Зустріч G20 є наймасштабнішим міжнародним фінансовим заходом у році.

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