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Новини Війна
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НАТО (6206) Чавушоглу (126)

Здається, що дехто в НАТО хоче, щоб війна в Україні продовжувалася, - глава МЗС Туреччини Чавушоглу

нато

Деякі країни-члени НАТО хочуть, щоб війна в Україні продовжувалася, щоб добитися більшого послаблення Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це повідомив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу.

За його словами, Туреччина не думала, що російсько-українська війна триватиме так довго після мирних переговорів у Стамбулі, що пройшли 29 березня.

"Після зустрічі міністрів закордонних справ НАТО склалося враження, що .... в країнах-членах НАТО є ті, хто хоче, щоб війна продовжувалася. Нехай війна продовжується, а Росія слабшає", - зазначив він.

Читайте також: Туреччина готова стати гарантом безпеки України, але на своїх умовах, - глава МЗС Чавушоглу

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Топ коментарі
+55
І що ми маємо робити? Сдатися російсько-фашиському агресору, якого ви також любите?
А ви розумієте, що тоді російські фашисти знищать наш народ - це буде геноцид - бучанська різня у масштабах всієї України? Російські фашисти яких ви теж любите, замордуютьу такому разі міліони українців, заборонять нашу мову, нашу культуру і знищать нашу державу - ви це ще не зрозуміли?
Для нас це - війна на виживання - ми не можемо капітулювати!
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21.04.2022 03:21
+50
Скорее невежда. С византийских времен ответственен тот кто первым нанес удар. И это без сомнения *********. Но главный дипломат Турции намеренно несет чушь с точки зрения юриспреденции.
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21.04.2022 01:32
+49
У Турции курорты скоро откроются, но на них никто не приедет, потому что какие нах курорты, когда война. Вот у них жопу и рвет.
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21.04.2022 01:26
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це турки, які століттями воювали з росіянами, вони збили військовий літак у 2015 році
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21.04.2022 03:19 Відповісти
Війну почала росія щоб захопити Україну, а триває вона так довго бо росія не відмовилася від своїх планів, НАТО і Україна тут не до чого.
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21.04.2022 03:15 Відповісти
Цей турок так боїться, що імперія зла ослабне?
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21.04.2022 03:48 Відповісти
Туреччина могла б придбати необхідну зброю і перепродати Україні, виступити посередником для тих країн, які не хочуть робити це напряму. Це був би як прямий чинник завершення війни, так і важіль на переговорах.
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21.04.2022 04:02 Відповісти
и где там те, кто меня спамил когда я написал тоже самое ранее? Этоже очевидно как день и я даже знаю эти страны... хотели бы угомонить хулио и остановить войну то для них это делается "в два клика, но не делают, почему?! Дают только то, что поддерживает нас на плаву изматывая парашу... Мы все - предмет большой игры.
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21.04.2022 04:15 Відповісти
Ти дебіл? що заважає параші вивести війська з України? Що?
І все - кінець війні. Чи ти думаєш що Україна піде рязань захоплювати?
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21.04.2022 06:07 Відповісти
здається, що дехто в турків хоче, щоб Україна здалась і зникла знову з карти світу....

а війні тим часом пішов дев'ятий рік. Скоро буде ювілей - ДЕСЯТЬ РОКІВ!
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21.04.2022 04:54 Відповісти
читай всю статтю не роби дурних коментарів новини відсутні
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21.04.2022 12:17 Відповісти
Чуваш оглу Вам прізвисько цього чувака нічого ненагадує ?
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21.04.2022 05:21 Відповісти
Згоден давно пора закінчити війну:
- дати захисникам Европи тяжке озброєння в необхідній кількості

- почати лупити по аеродромам кацапії, щоб по-менше літали

Правильно, Чавушоглуа?
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21.04.2022 05:31 Відповісти
заяви турків ще раз доказують що вони - хитрожопий чорномазий зброд.
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21.04.2022 05:50 Відповісти
Твою мать

параша хоч сьогодні може вивести всі свої війська з України... Хоч вже...
А винне НАТО.
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21.04.2022 05:54 Відповісти
Турки, які знищили Візантію, ніколи не зрозуміють, що ця війна цивілізаційна: вирішується питання, хто є нащадками Київської Русі, якій країні належить ця історія. Без Києва у складі ерефії вся їхня "тисячолітня" парадигма втрачає сенс. Ми повинні виграти цю війну і повернути історію ерефії до московського царства.
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21.04.2022 05:57 Відповісти
Єрдоган, хто розпочав цю війну? Кого в ній ти вважаєш агресором, а кого жертвою?
Allah her şeyi görüyor!
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21.04.2022 06:27 Відповісти
уйло этого хочет.
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21.04.2022 06:45 Відповісти
Пусть вякает. Не надо забывать, в Анкаре сидит такое же ***** как и в раше.
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21.04.2022 06:56 Відповісти
Кажется, уважаемый Чавушоглу чото не догоняет. Для окончания войны необходимо, что бы рашенфашисты исчезли с территории Украины и компенсировали весь материальный и моральный ущерб нанесенный дебильно-тупоголовыми москалями. А лучше всего что бы Москалия и москали сдохли в страшных муках.
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21.04.2022 07:01 Відповісти
Ukrainci , nebudte naivni , turcija drug , paka eta im vigodna . A tak , eta takaja zhe imperskaja hrenj , kak rashka !!!
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21.04.2022 07:54 Відповісти
Журналисты это бездумно перерепечатали, а на ленту набежало штук 20 российских троллей. Они в основном тут и пишут, пытаясь представить Турцию в неприглядном виде.
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21.04.2022 10:00 Відповісти
можливо це натяк на позицію німеччини з постачанням важкого озброєння. важко оцінювати позицію цілоі держави по одному реченню вирваному з тексту.
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21.04.2022 10:20 Відповісти
Турки зупиніться!😡
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21.04.2022 08:02 Відповісти
Схоже, турки зламалися в слід за китайцями. Де вони бачили мирні переговори?
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21.04.2022 08:34 Відповісти
От же виродок турецький! А може дехто в росії хоче щоб війна продовжувалася і України не існувало?! Ніяких більше переговорів в турціі,чуєте Падляк, Рахамія і недочалий!
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21.04.2022 08:43 Відповісти
так пришлите нам больше байрактаров, другого оружия и тогда мы быстрее покончим с росией
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21.04.2022 09:08 Відповісти
Так присылай своих янычар нам на подмогу. Быстрей порешаем. Миролюбец, ****.
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21.04.2022 09:19 Відповісти
обмельчали османские империи как и ********** и гитлерцы..шлюшки
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21.04.2022 09:20 Відповісти
Хто там єрдогану сраку вилузував, ще роти не побігли відмивати?
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21.04.2022 09:26 Відповісти
здається , що де-яка країна НАТО,котра називається Туреччина , лягла під рашистського кровавого насильника і хоче , щоб він мав дуже багато грошей від цивілізованого світу і для війни ,та окупації України ,як для турецьких курортів , та помідорів, а також для випуску ним ракетних систем С-400 ,для Туреччини.
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21.04.2022 09:31 Відповісти
Опять куча зрадофилов распинается в эпитетах по отнршению к Турции. Зрадофилы! Вам еще надо в разборки между членами НАТО влезть? Турция-страна закрывшая проливы после начала войны, чем недопустила приход в Черное море нескольких крейсеров и кораблей прикрикрытия. Хватит хайповать, а журналистам содействовать дурному и абсолютно непродуктивному хайпожерству.
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21.04.2022 09:33 Відповісти
Как во время второй мировой сша и Британия помогали ссср,так и сейчас помогают Украине.Они против фашизма.Странно что турки не понимают или делают вид
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21.04.2022 09:54 Відповісти
Так понятно кто, Германия да Венгрия в этом виноваты, чего ещё думать.
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21.04.2022 10:04 Відповісти
Дорослі та досвідчені люди, відрізняйте те, що особа (держава ) говорить і те, що робить. На Заході прийнято, щоб це співпадало, на Сході - не завжди, ба, там часто вважають, що державна мудрість - говорити одне, а робити інше, те, що вигідно по ситуації. Звідси, точніше, звідти і пішов термін - візантійщина.
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21.04.2022 10:30 Відповісти
Туркам вигідна торгівля з рашкою. Своє небо вони не закрили для літаків рашки. Вони хочуть, щоб Україна капітулювала.
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21.04.2022 11:16 Відповісти
Рашка почала цю війну у 2014 р. Це війська рашки на нашій землі грабують, гвалтують, знищують українців та наші міста та села. А винуваті країни НАТО? В чому, що послаблять рашку? А те, що Туреччина не вводить санкції проти рашки - це затягує війну.
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21.04.2022 12:06 Відповісти
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