Здається, що дехто в НАТО хоче, щоб війна в Україні продовжувалася, - глава МЗС Туреччини Чавушоглу
Деякі країни-члени НАТО хочуть, щоб війна в Україні продовжувалася, щоб добитися більшого послаблення Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це повідомив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу.
За його словами, Туреччина не думала, що російсько-українська війна триватиме так довго після мирних переговорів у Стамбулі, що пройшли 29 березня.
"Після зустрічі міністрів закордонних справ НАТО склалося враження, що .... в країнах-членах НАТО є ті, хто хоче, щоб війна продовжувалася. Нехай війна продовжується, а Росія слабшає", - зазначив він.
Топ коментарі
+55 Tierre
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+50 Михаил Сомов e93c7ea8
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+49 Маладой Кракодил
показати весь коментар21.04.2022 01:26
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Будь ласка, зачекайте...
І все - кінець війні. Чи ти думаєш що Україна піде рязань захоплювати?
а війні тим часом пішов дев'ятий рік. Скоро буде ювілей - ДЕСЯТЬ РОКІВ!
- дати захисникам Европи тяжке озброєння в необхідній кількості
- почати лупити по аеродромам кацапії, щоб по-менше літали
Правильно, Чавушоглуа?
параша хоч сьогодні може вивести всі свої війська з України... Хоч вже...
А винне НАТО.
Allah her şeyi görüyor!