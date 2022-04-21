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Байден "скоро" оголосить про відправку до України нової партії військової допомоги зі США, - Псакі
США готуються незабаром оголосити про відправку до України нової партії військової допомоги.
Про це заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
"Президент Байден дуже скоро матиме, що оголосити стосовно наступного етапу військової допомоги. Скоро почуєте більше", - сказала Псакі.
За її словами, випробування Росією нової міжконтинентальної балістичної ракети не похитне готовність США й надалі надавати Україні військову допомогу.
Топ коментарі
+13 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар21.04.2022 06:46
+7 Pawlo Kit
показати весь коментар21.04.2022 06:50
+5 Olena Lynch
показати весь коментар21.04.2022 06:58
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Будь ласка, зачекайте...
Але треба терміново вирішувати питання логістики бо та допомога, м'яко кажучи, не доходить....
https://youtu.be/KpBBhl-y1TM
Американцям і іншим партнерам подяка - вони свої ресурси дають. АЛЕ потрібна ще одна - дуже дрібна деталь і НАЙВАЖЛИВІША - тим хто дає допомогу - супроводжувати цю допомогу до передової і 100% впевнятися у цьому.
Якщо допомога поки не потрібна, бо ще є у військових чи цивільних гамантірна допомога - тримати це поза межами України - ракети в НАТО орки побояться запускати і у казнокрадів з баригами серце не буде боліти і руки не чесатимуться.