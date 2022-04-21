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Байден "скоро" оголосить про відправку до України нової партії військової допомоги зі США, - Псакі

сша,зброя

США готуються незабаром оголосити про відправку до України нової партії військової допомоги.

Про це заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Президент Байден дуже скоро матиме, що оголосити стосовно наступного етапу військової допомоги. Скоро почуєте більше", - сказала Псакі.

За її словами, випробування Росією нової міжконтинентальної балістичної ракети не похитне готовність США й надалі надавати Україні військову допомогу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В РФ заявили, що випробували міжконтинентальну балістичну ракету "Сармат": Путін каже, що "аналогов нет" та закликав не погрожувати Росії. ВIДЕО

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Топ коментарі
+13
Амерам-черговий респект.Скоро має бути найскорішим...
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21.04.2022 06:46
+7
Американцям респект!
Але треба терміново вирішувати питання логістики бо та допомога, м'яко кажучи, не доходить....
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21.04.2022 06:50
+5
Байден виділив ще 800 млн на допомогу Україні, це вже другі 800 млн цього року і дякую за це, і країни великої сімки виділили 24,7 млрд доларів допомоги Україні. Аби тільки наші хлопці протрималися ці два-три тижні.
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21.04.2022 06:58
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Амерам-черговий респект.Скоро має бути найскорішим...
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21.04.2022 06:46 Відповісти
Американцям респект!
Але треба терміново вирішувати питання логістики бо та допомога, м'яко кажучи, не доходить....
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21.04.2022 06:50 Відповісти
Більш того, не лише не доходить, а більша частина не дійде ніколи, бо місця складів цієї зброї оперативно зливаються ворогові на які потом наводяться ракети, дуже багато прокладок в логістиці
https://youtu.be/KpBBhl-y1TM
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21.04.2022 09:19 Відповісти
Байден виділив ще 800 млн на допомогу Україні, це вже другі 800 млн цього року і дякую за це, і країни великої сімки виділили 24,7 млрд доларів допомоги Україні. Аби тільки наші хлопці протрималися ці два-три тижні.
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21.04.2022 06:58 Відповісти
Vot eti Ukraine nuzno MGM-140 Army Tactical Missile System.Smotria ot variantov dalnost ot 150 kilometrov do 310 kilometrov.Eto bylo premucestvo pered kacapami udarili bi iz bez opasnogo rostojanije po fasistam daze gluboko tylu
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21.04.2022 07:28 Відповісти
А більше, ніж на 310 км НАТО нам нічого дати не хоче? Кацапська С400 ("Іскандери") до 500 км летіти може...
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21.04.2022 07:46 Відповісти
ти щось переплутав, шановний
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21.04.2022 09:32 Відповісти
Американцям велика подяка, але Юрій Швець у 201-му випуску каже, що багато допомоги до бійців не доходить. Лежить на складах і чогось чекає. Чи нагоди продати амуніцію і ********** "наліво", чи поки найрішучіших патріотів просто не вб'ють. Це не "логістика" - це прямий саботаж, і військові повинні розбиратись із цим згідно умов воєнного стану. Американці бачать це, і не знаходять слів.
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21.04.2022 07:51 Відповісти
орки самі підказують і дуже гучно, де залежуються у Львові і інших містах західних областей важливі речі. І це бачать наші громадяни - приліт неможливо скрити (окрім помилок наводки) - дим видно всім. А тоді і взнати - чиї склади і повідрубувати руки, щоб не крали і військовий час.

Американцям і іншим партнерам подяка - вони свої ресурси дають. АЛЕ потрібна ще одна - дуже дрібна деталь і НАЙВАЖЛИВІША - тим хто дає допомогу - супроводжувати цю допомогу до передової і 100% впевнятися у цьому.

Якщо допомога поки не потрібна, бо ще є у військових чи цивільних гамантірна допомога - тримати це поза межами України - ракети в НАТО орки побояться запускати і у казнокрадів з баригами серце не буде боліти і руки не чесатимуться.
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21.04.2022 07:58 Відповісти
"Байден "скоро" оголосить...". Та навіщо щось оголошувати, краще просто постачайте, без оголошень. Щоб московські нацисти щоразу отримували нові і нові сюрпризи.
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21.04.2022 09:54 Відповісти
хоч амеканцям пох стало що ***** шось там випендрюється
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21.04.2022 10:04 Відповісти
 
 