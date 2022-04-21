Байден "скоро" оголосить про відправку до України нової партії військової допомоги зі США, - Псакі

США готуються незабаром оголосити про відправку до України нової партії військової допомоги.

Про це заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Президент Байден дуже скоро матиме, що оголосити стосовно наступного етапу військової допомоги. Скоро почуєте більше", - сказала Псакі.

За її словами, випробування Росією нової міжконтинентальної балістичної ракети не похитне готовність США й надалі надавати Україні військову допомогу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В РФ заявили, що випробували міжконтинентальну балістичну ракету "Сармат": Путін каже, що "аналогов нет" та закликав не погрожувати Росії. ВIДЕО