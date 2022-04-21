Ворог продовжує наступ на сході та нарощує системи техзабезпечення на Слобожанському напрямку. Поранених окупантів розміщують у міській лікарні Балаклеї, - Генштаб ЗСУ
Розпочалася п’ятдесят сьома доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Триває повномасштабна збройна агресія Російської Федерації проти нашої Держави.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну інформацію Генштабу ЗСУ станом на 06.00 21.04.2022 щодо російського вторгнення.
Як зазначається, противник намагається продовжувати наступальні дії у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей.
Ворог продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктам військової та цивільної інфраструктури по всій території України.
Крім того, повідомляється, що на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках противник активних дій не проводив, змін в стані та положенні угруповань його військ не виявлено.
На Слобожанському напрямку ворог продовжує нарощування системи технічного забезпечення.
"У Балаклеї поранених російських військовослужбовців почали розміщувати у міській поліклініці, незважаючи на те, що шпиталь для російських військових обладнано у будівлі місцевої музичної школи. Розміщення окупантів у міській поліклініці свідчить про значне зростання числа поранених та проблеми з їх подальшою медичною евакуацією", - йдеться у повідомленні.
За даними Генштабу, ворог продовжує часткове блокування та обстріли міста Харкова.
На Донецькому і Таврійському напрямках противник й надалі здійснює артилерійські обстріли вздовж всієї лінії зіткнення.
На Херсонщині загарбники планують організувати примусову мобілізацію населення на війну з Україною. Одночасно, окупанти поставили за мету повністю припинити гуманітарну підтримку області з боку української влади. Продовжується терор населення.
"Так, у селі Золота Балка Херсонської області представники російських окупаційних військ провели збори з місцевим населенням, де заявили про те, що "зелених коридорів" більше не буде, людям заборонили залишати населений пункт. Крім того, попередили, що у разі обстрілу їхніх позицій підрозділами Збройних Сил України, російські загарбники почнуть обстріл населеного пункту. Окупанти продовжують обхід помешкань, проводять обшуки", - розповідають у Генштабі ЗСУ.
На Південнобузькому напрямку ворог веде обстріли позицій наших військ.
Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу уражено чотири повітряні цілі: три безпілотних літальних апарати та одну крилату ракету.
На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито дев’ять атак ворога, знищено один танк, десять одиниць броньованої та дві одиниці автомобільної техніки, одну артилерійську систему, дві одиниці спеціальної інженерної техніки, зенітно-ракетний комплекс і ворожий склад з боєприпасами.
Будь ласка, зачекайте...
https://minval.az/news/124241399 20 апреля 2022, 11:34
https://minval.az/news/124241399#comments 1
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Начало второй фазы украинской войны или, если угодно, «битвы за Донбасс» - это сегодня, без сомнения, главная новость на украинском «треке». Строго говоря, это тот сценарий, который многие ждали (и предрекали) еще по горячим следам признания Россией независимости «ЛДНР» - наступление на ту часть Донбасса, которая находится под контролем законных властей Украины. И теоретически Москва, сосредоточив силы на одном направлении вместо того, что многие эксперты уже успели назвать «ударом растопыренными пальцами», может добиться большего успеха, чем прежде.
Но это теоретически. А на практике от «плана А» Москва отказалась просто потому, что запланированный на три дня «блицкриг» попросту провалился, наступление на Сумы и Чернигов захлебнулось, и самое главное, сопротивление ЗСУ оказалось многократно сильнее, чем планировалось. В результате Москва уже вынуждена снижать риторику. В Москве на уровне Лаврова уже заявляет, что «не собирается менять режим в Украине» (а как же «денацификация»?), и главная цель военной операции - это, дескать, «полное освобождение Донбасса». Меняется риторика и на ток-шоу, где уже заговаривают о том, чтобы не получить «второй Афганистан».
И в такой ситуации, на фоне краха своего первоначального плана, Москве необходимо добиться хоть какого-то территориального успеха и, согласно не очень приличной идиоме, изобретённой более века назад - во время Первой Мировой войны, захватить хоть какой-нибудь «посад Дрыщув», чтобы предъявить его публике как «славную победу русского оружия». В расчете на бессмертное «пипл схавает».
Можно, конечно, задавать ироничные вопросы, удовлетворится ли российская аудитория этим самым «посадом Дрыщувом», когда ей обещали Киев, Харьков и Одессу. Вопрос в том, что, как полагают эксперты, успех России и на этом «отдельно взятом» направлении как минимум не гарантирован. Санкции, конечно, так быстро на военный потенциал не подействуют. Но вот чисто военные результаты «первой фазы войны» сами по себе говорят о многом.
Трудно сказать, как бы развивались события, если бы Россия с самого начала нацелилась на «оставшуюся часть Донбасса». Но теперь, после Бородянки, после Бучи, после -азербайджанская аудитория поймёт - «тактического отступления» российской армии из-под Сум и Чернигова ситуация уже другая. Российская группировка представляет собой, как выразился Алексей Арестович, «сборную солянку», в то время как именно на Донбассе сосредоточены наиболее боеспособные и «сыгранные» части ВСУ. Здесь Украина ждала «неприятностей» и готовилась к ним.
Наконец, к «донбасскому сценарию» обе стороны подошли после 54 дней тяжелой войны. Но Киев за это время получил и продолжает получать беспрецедентную военную помощь из-за рубежа. Прежде всего, в арсеналы ВСУ попало современное и весьма эффективное оружие, и «линейка» всего того, что идет из-за рубежа в виде военной помощи, продолжает расширяться. Далее, резко изменилось соотношение сил на море. Где Украине удалось потопить крейсер «Москва», БДК «Саратов» и, судя по всему, «потрепать» еще и другие плавающие «единицы».
А пока в Киеве сообщают об успешных контратаках уже на Донбассе и освобождении нескольких населённых пунктах. Так что «посада Дрыщува» у России, вполне возможно, тоже не будет. И самое главное, несмотря на мольбы персон типа Тинькова, никто не озабочен тем, как предоставить Кремлю возможность «спасти лицо» и найти приемлемый для всех сторон вариант.
Нурани, обозреватель Minval.az
соррі.
Нічого особистого але почитайте .
Я вважаю, що подібні дії редакції мали б привернути увагу СБУ щонайменше.
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Оперативна інформація станом на 06.00 21.04.2022 щодо російського вторгнення
Відео (речник Генерального Штабу Збройних Сил України Олександр Штупун) https://www.youtube.com/watch?v=VQwk5dSeuRs&fbclid=IwAR3HUyg33ZCmuYvAL2TnaNJeLN78VNZrOOUH2dxsMyVTL8DhFGBZut7lPwA https://www.youtube.com/watch?v=VQwk5dSeuRs
Розпочалася п'ятдесят сьома доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.
Триває повномасштабна збройна агресія російської федерації проти нашої Держави. (с)https://www.facebook.com/hashtag/stoprussia?__eep__=6&__cft__[0]=AZXwGp7EqjsLhoMV30WPAUejoSKcaFXg1hdCZADqbqB8pQzYBxZI9PcXo4_PX_PwXk7Zcj-QyouR5q3lk2doRDyIDhT0jlQE9KKdmYiWeGY5qDwRBqCbiLCQ8Yh8KIPAnLMdBE5zGlnGl8zjI89BgDH_&__tn__=*NK-R