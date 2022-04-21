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G20 (320) Канада (2111) росія (63568) Фріланд Христя (130)

Росія не повинна брати участь у засіданнях G20, - міністр фінансів Канади Фріланд

g20

Росії не можна дозволяти брати участь у зустрічах Великої двадцятки.

Про це на своїй сторінці у соцмережі Твітер написала міністр фінансів Канади Христя Фріланд, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час зустрічей цього тижня у Вашингтоні йдеться про підтримку світової економіки, а російське незаконне вторгнення до України є серйозною загрозою для глобальної економіки. Росія не повинна брати участь або отримувати запрошення до участі в цих зустрічах", - зазначила Фріланд.

Канадська міністерка додала, що "світові демократії не споглядатимуть мовчки на російську агресію та воєнні злочини".

"Канада та низка партнерів із демократичних країн покинули пленарну сесію G20, коли слово хотіла взяти Росія", - написала міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закликаю посилити фінансову допомогу Україні, - міністр фінансів Марченко на форумі "Великої двадцятки"

Автор: 
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Топ коментарі
+20
Повторюю-смердючих кацапських свиней потрібно повикидати з усього цивілізованого світу-взад запарєбрік.Пусть срут і смєрдят в радном свінарнікє...
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21.04.2022 07:02
+15
Так женіть Росію до чортової матері. У вас же є всі права для цього, 19 проти однієї країни-терориста і кривавого плешивого гнома.
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21.04.2022 07:12
+9
Саме тому в Г-20 повинна бути запрошена Україна, ну як мінімум на приставному стільці.
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21.04.2022 07:06
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Повторюю-смердючих кацапських свиней потрібно повикидати з усього цивілізованого світу-взад запарєбрік.Пусть срут і смєрдят в радном свінарнікє...
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21.04.2022 07:02 Відповісти
Саме тому в Г-20 повинна бути запрошена Україна, ну як мінімум на приставному стільці.
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21.04.2022 07:06 Відповісти
уже.
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21.04.2022 08:54 Відповісти
Так женіть Росію до чортової матері. У вас же є всі права для цього, 19 проти однієї країни-терориста і кривавого плешивого гнома.
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21.04.2022 07:12 Відповісти
индию и китай не так просто заставить что-то делать. Думаешь, это легко? ну так попробуй - заставь.
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21.04.2022 08:55 Відповісти
G20-это неформальная организация,и если большинство против-значит расия исключается.Если Китай категорически против-значит тоже выходит.Очень просто.
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21.04.2022 09:10 Відповісти
G20, це взагалі - незрозуміло що, просто усічена ООН з такою самою безпорадністю
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21.04.2022 09:36 Відповісти
Взагалі-то G20 займається економіками.
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21.04.2022 11:18 Відповісти
Економіку неможливо розглядати окремо від політики
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21.04.2022 11:43 Відповісти
Её вообще не должно быть, такая огромная территория, можно ей найти достойное применение.
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21.04.2022 11:19 Відповісти
 
 