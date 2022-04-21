Росія не повинна брати участь у засіданнях G20, - міністр фінансів Канади Фріланд
Росії не можна дозволяти брати участь у зустрічах Великої двадцятки.
Про це на своїй сторінці у соцмережі Твітер написала міністр фінансів Канади Христя Фріланд, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час зустрічей цього тижня у Вашингтоні йдеться про підтримку світової економіки, а російське незаконне вторгнення до України є серйозною загрозою для глобальної економіки. Росія не повинна брати участь або отримувати запрошення до участі в цих зустрічах", - зазначила Фріланд.
Канадська міністерка додала, що "світові демократії не споглядатимуть мовчки на російську агресію та воєнні злочини".
"Канада та низка партнерів із демократичних країн покинули пленарну сесію G20, коли слово хотіла взяти Росія", - написала міністр.
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