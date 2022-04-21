Джонсон про перемовини України з РФ: Як можна домовлятися з крокодилом, коли у нього в щелепах нога?
Будь-які мирні перемовини України з РФ щодо припинення вогню, найімовірніше, приречені на крах.
Таку думку висловив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Глава британського уряду порівняв такі перемовини з керівником Кремля Володимиром Путіним щодо України з перемовинами з крокодилом, який вже вчепився в ногу.
"Як можна домовлятися з крокодилом, коли у нього в щелепах нога? Ось у чому труднощі, з якими стикаються українці. Треба просто продовжувати стратегію, продовжувати постачати їм зброю", - зазначив Джонсон.
Він також сказав журналістам перед своїм візитом до Індії, що світові лідери, в тому числі президент США Джо Байден, погодилися на дискусії на цьому тижні продовжувати постачати Україні озброєння, в тому числі артилерію, оскільки РФ активізує свої атаки на Донбасі.
"Дуже важко зрозуміти, як українці можуть вести перемовини з Путіним зараз, враховуючи його явну відсутність сумлінності. Його стратегія, яка очевидна, полягає в тому, щоб спробувати поглинути та захопити якомога більшу частину України та, можливо, провести якісь переговори з позиції сили", - говорить прем'єр Британії.
Будь ласка, зачекайте...
Аби передав ще колегам своїм і не лише їм.
Тоесть, война в которой каждая из сторон не может победить другую сторону - обычная война. Даже недавняя война Азербайджана и Армении это такой конфликт. Азербайджан не победил Армению и не заставил её подписать капитуляцию. Оттого всё это желание подписать договор меня удивляет. Договор, конечно, возможен, но он совсем не обязателен. И это нормально. Вот все эти аналитики, которые думают что вот надо привести стороны к миру - договор для этого не нужен.
Безоговорочная капитуляция явление чрезвычайно редкое.
И Финская закончилась компромиссом, и в Афганской никто-никого не победил, и Грузинская с тем же результатом.
Израиль, к примеру, со своими соседями воюет уже 74 года. Как напали на второй день от его создания, так ни единого мирного дня с той поры и не было.
Но был непрерывный политический договорной процесс и через 40 лет подписали мирный договор с Египтом, через 56 с Иорданией, а с Сирией Израиль до сих пор находится в состоянии войны, а положение данное называется "Прекращение огня". Не горячая война и не холодный мир, а нечто среднее между ними - де-факто война, де-юре мир.
Так что, вы правы, настаивать на немедленном мирном договоре между Украиной и Россией сейчас не надо. Главное, прекращение огня. Надо прекратить страдания людей, а мир может и придет, а может и нет. Бесноватый уйдет(или приберут его), сменится поколение, и только тогда можно будет говорить о чем то конкретном.
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Виноват, ошибся - читать "де-юре война, де-факто мир"
Я пам'ятаю нік, але без -з-.
Без "z" я писав на "Эхо Москвы"
В 90 годах она приостановила их ведение.Но продолжила с 2008 напав на грузию.
То есть рашка это фашисткая империя 19 века с примесью нквд и совка.То есть лживостью,подлостью,пропагандой.
вправляння мізків Боневтіку 😠
битва за Донбасс.
Arthur Kharytonov
@ArthurKei_UA
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https://twitter.com/ArthurKei_UA/status/1516806246627696645 12 ч
75% китайців підтримує війну проти України.
Кілька тисяч років тому видано закон, записаний у Старому заповіті (будь-який єврей це підтвердить і самому можна знайти) - тварин, що спричиняють смерть людям ліквідовували.
Назвати загарбників тваринами - це честь для них, бо статистично кількість битливих тварин ніколи не була великою і часто була спровокована самою людиною (коррида напрклад)
А на раїсі ці "крокодилячі" настрої згідно опитувань зашкалюють
Тому Джонсон абсолютно правий - крокодил має отримати по заслугам. Це абсолютно біблійно і справедливо.
Аое є ще простий і конкретний принцип: "
Проклятий, хто пересуває межу свого ближнього!
".
Як тут "сайтісь пасєрєдінє"?
Погодитись на що?
На знищення половини українців, 3/4 українців, чи як?
Ми не хочемо жити роками у стані війни. Ми не Сирія і не Афганістан. Я розумію, що ви зацікавлені у тому, щоб Мордор поступово руйнувався війною, але ж і Україна руйнується. Гинуть тисячі українців...
Ще одна розумна киянка теж так вважала.
Если эта "пасть" вместе с головой уже оторвана от остального крокодила...