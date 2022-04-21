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Джонсон про перемовини України з РФ: Як можна домовлятися з крокодилом, коли у нього в щелепах нога?

джонсон

Будь-які мирні перемовини України з РФ щодо припинення вогню, найімовірніше, приречені на крах.

Таку думку висловив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Глава британського уряду порівняв такі перемовини з керівником Кремля Володимиром Путіним щодо України з перемовинами з крокодилом, який вже вчепився в ногу.

"Як можна домовлятися з крокодилом, коли у нього в щелепах нога? Ось у чому труднощі, з якими стикаються українці. Треба просто продовжувати стратегію, продовжувати постачати їм зброю", - зазначив Джонсон.

Він також сказав журналістам перед своїм візитом до Індії, що світові лідери, в тому числі президент США Джо Байден, погодилися на дискусії на цьому тижні продовжувати постачати Україні озброєння, в тому числі артилерію, оскільки РФ активізує свої атаки на Донбасі.

"Дуже важко зрозуміти, як українці можуть вести перемовини з Путіним зараз, враховуючи його явну відсутність сумлінності. Його стратегія, яка очевидна, полягає в тому, щоб спробувати поглинути та захопити якомога більшу частину України та, можливо, провести якісь переговори з позиції сили", - говорить прем'єр Британії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ у рамках перемовин передала Україні проєкт документа з "чіткими формулюваннями". Чекаємо відповіді, - Пєсков

Автор: 
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Топ коментарі
+108
Джонсону-респект як притомній людині...
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21.04.2022 07:16
+88
Агрохимия знает как. Засунуть вторую ногу.
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21.04.2022 07:18
+81
Джонсон розуміє реальні речі, на відміну від наших Янєлохов та їх прихвостнів.
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21.04.2022 07:18
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Джонсону-респект як притомній людині...
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21.04.2022 07:16 Відповісти
Людина з Великої Букви! Бережи Його Бог!
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21.04.2022 07:28 Відповісти
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21.04.2022 12:10 Відповісти
Джонсон має рацію.
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21.04.2022 07:16 Відповісти
Джонсон розуміє реальні речі, на відміну від наших Янєлохов та їх прихвостнів.
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21.04.2022 07:18 Відповісти
ну, він не розуміє, судячи з риторики, що не український народ у владних структурах,а йовбауи Зеля, всілякі агрохімії з подолами в дерьмаках ..
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21.04.2022 08:31 Відповісти
Агрохимия знает как. Засунуть вторую ногу.
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21.04.2022 07:18 Відповісти
Нужно крокодила сделать гарантом сохранности ног
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21.04.2022 07:23 Відповісти
Хламідія умудряється засунути обидві ноги крокодилу в рот і взяти дещо в свій рот у крокодила.
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21.04.2022 08:24 Відповісти
Ха...Так,ця абхазька макака знається на збоченнях.
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21.04.2022 10:22 Відповісти
І друга нога має бути самого агрохаміі
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21.04.2022 10:43 Відповісти
Чули? Зелена банда, агрохімія, подоляночка, Татаров та коломойша.
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21.04.2022 07:19 Відповісти
доречний перелік ПіБ в зворотньому напрямку.
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21.04.2022 07:24 Відповісти
Зебіли вже й Джонсона достали своїми загляданнями в очі сатані!
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21.04.2022 07:21 Відповісти
Да они уже всех достали. Статьи идут уже толпами на английском, что Россия недоговороспособна.
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21.04.2022 07:24 Відповісти
Настало время военной хунты и уничтожения гнид...
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21.04.2022 12:12 Відповісти
Джонсон єдиний зрозумів, що будь-які переговори з хворим виродком - марні.
Аби передав ще колегам своїм і не лише їм.
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21.04.2022 07:23 Відповісти
Не зрозумів, а знає. Недарма Черчиль його взірець.
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21.04.2022 08:39 Відповісти
Посыл Джонсона просто в десятку. Представляю себе морды кремлёвских уродов.
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21.04.2022 07:27 Відповісти
І обпльований лик боневтіка.
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21.04.2022 08:40 Відповісти
или морду зеленского с арахамией....
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22.04.2022 01:07 Відповісти
Я сейчас раскрою страшную тайну. Большинство войн в истории были не такими как Вторая Мировая. Они заканчивались не полным поражением одной из сторон, а ничем.

Тоесть, война в которой каждая из сторон не может победить другую сторону - обычная война. Даже недавняя война Азербайджана и Армении это такой конфликт. Азербайджан не победил Армению и не заставил её подписать капитуляцию. Оттого всё это желание подписать договор меня удивляет. Договор, конечно, возможен, но он совсем не обязателен. И это нормально. Вот все эти аналитики, которые думают что вот надо привести стороны к миру - договор для этого не нужен.
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21.04.2022 07:28 Відповісти
Наших нытиков, что мы не можем победить Россию это тоже касается, кстати.
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21.04.2022 07:37 Відповісти
В принципе да, так и есть.
Безоговорочная капитуляция явление чрезвычайно редкое.
И Финская закончилась компромиссом, и в Афганской никто-никого не победил, и Грузинская с тем же результатом.
Израиль, к примеру, со своими соседями воюет уже 74 года. Как напали на второй день от его создания, так ни единого мирного дня с той поры и не было.
Но был непрерывный политический договорной процесс и через 40 лет подписали мирный договор с Египтом, через 56 с Иорданией, а с Сирией Израиль до сих пор находится в состоянии войны, а положение данное называется "Прекращение огня". Не горячая война и не холодный мир, а нечто среднее между ними - де-факто война, де-юре мир.
Так что, вы правы, настаивать на немедленном мирном договоре между Украиной и Россией сейчас не надо. Главное, прекращение огня. Надо прекратить страдания людей, а мир может и придет, а может и нет. Бесноватый уйдет(или приберут его), сменится поколение, и только тогда можно будет говорить о чем то конкретном.
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21.04.2022 07:51 Відповісти
а нечто среднее между ними - де-факто война, де-юре мир.
_______________________________________________________________________________

Виноват, ошибся - читать "де-юре война, де-факто мир"
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21.04.2022 07:54 Відповісти
З Вашою реєстрацією щось сталося ?
Я пам'ятаю нік, але без -з-.
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21.04.2022 08:28 Відповісти
З самого початку було с "z".
Без "z" я писав на "Эхо Москвы"
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21.04.2022 09:32 Відповісти
мушу розчарувати - між Азербайджаном та Вірменією також був підписаний договір про припинення бойових дій ((
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21.04.2022 08:44 Відповісти
Они недавно прямо стреляли и Алиев что-то там требовал. Но может ты прав. Но это чисто пример. Вся история это постоянные войны без договоров. Собственно современные мало чем от них отличаются на самом деле в своей массе.
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21.04.2022 09:08 Відповісти
Перспектива так собі... воювати десятки років з цим монстром, який не жалкує своїх великих людських ресурсів. Для нас це - утопія. Це не дозволить нам розвиватися і йти вперед.
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21.04.2022 08:56 Відповісти
Я вот говорю. У таких как ты ложная парадигма. Я не знаю кто вам её внушил, но вот она ошибочная. Договор не нужен. Он возможен, но он не обязателен.
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21.04.2022 09:07 Відповісти
рашка всегда вела захватнические войны.Только в 20 веке она уменьшила их ведение предпочтя распространять коммунизм и дружественных диктаров по всему миру.Но и тогда нападала.В 1939 году напала на финляндию и отобрала у нее земли.
В 90 годах она приостановила их ведение.Но продолжила с 2008 напав на грузию.
То есть рашка это фашисткая империя 19 века с примесью нквд и совка.То есть лживостью,подлостью,пропагандой.
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21.04.2022 07:29 Відповісти
Росія не призупинила ведення воєн у дев'яностих роках минулого століття, відразу після розпаду Радянського Союзу вона захопила частину Молдови створивши Придністров'я, потім була перша та друга Чеченська війна. А вже лише потім Грузія у 2008 році.
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21.04.2022 07:35 Відповісти
Росія не призупинила ведення воєн у дев'яностих роках минулого століття, відразу після розпаду Радянського Союзу вона захопила частину Молдови створивши Придністров'я, потім була перша та друга Чеченська війна. А вже лише потім Грузія у 2008 році.
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21.04.2022 07:36 Відповісти
это татаро-монгольская орда с примесью фашизма
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22.04.2022 01:09 Відповісти
Джонсон вірно говорить,а наши зелені мразі тількі піаряться на війні,і вироховують свій гешевт.
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21.04.2022 07:30 Відповісти
Джонсон це вже говорив прямо Зеленському в очі і не один раз але не в коня корм, ідея зустрічі із зазиранням у щурячі очі Путіна-це ідея фікс Зеленського. Враження таке, що Джонсон скоро матюкатиметься на адресу українських переговорників і самого Зеленського.
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21.04.2022 07:32 Відповісти
Борису Джонсону , щира подяка за підтримку нашоі краіни і за постійне
вправляння мізків Боневтіку 😠
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21.04.2022 07:33 Відповісти
вони не просто піаряться а ще й крадуть як і раніше, тепер вже допомогу від США, що вони добре знають і думають що пора вже перестати постачати те що до ЗСУ не доходить а осідає на складах зєліних прокладок, Ю.Швець вчора на своєму каналі ну просто благав зєлю навести у цьому питанні лад, наівний, то ж зєля це і очолює
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21.04.2022 07:38 Відповісти
К сожиленею так оно и есть, сам Бутусов об этом говорит в своем видео
битва за Донбасс.
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21.04.2022 08:04 Відповісти
Щоб знали👇

Arthur Kharytonov

@ArthurKei_UA

·
https://twitter.com/ArthurKei_UA/status/1516806246627696645 12 ч

75% китайців підтримує війну проти України.
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21.04.2022 07:39 Відповісти
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21.04.2022 07:40 Відповісти
Да пусть делают что хотят. Я вообще не понимаю эту любовь разочаровывать в русских, китайцах или в наших оккупируемых территориях. Зачем? Зло творит зло потому что оно зло. И всё.
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21.04.2022 07:43 Відповісти
В Китае уже пару лет работают русские пропагандисты. Они пишут статьи на китайском. И наоборот китайцы пишут для русских. Вся эта статистика это следствие работы русской пропаганды в Китае.
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21.04.2022 07:41 Відповісти
Українці воюють, а перемовини ведуть інші етноси.
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21.04.2022 07:42 Відповісти
Я б сказав би: українці воюють, а їх зусилля змивають в унітаз інші етноси при владі.
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21.04.2022 08:28 Відповісти
Такого не повинно бути.
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21.04.2022 08:30 Відповісти
V ZEvlade mnoga agentov rusni , ja imeju vidu ne ***** s bandoi , no oligarhov ...takih kak , Abramovich i prochih . Paetamu i praishodit raznije neponjatki , dumaju ni samavo ZE ( on prosta durenj vedomii ) a te kto vakrug .
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21.04.2022 07:44 Відповісти
Щось мені здається, що під цією новиною ми не побачимо деяких падаЛьяковських п'ятирубльовок .
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21.04.2022 07:49 Відповісти
Блин, моими словами Борис ответил. Я так всегда говорю...
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21.04.2022 07:50 Відповісти
Это цитата Черчилля
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21.04.2022 09:15 Відповісти
Боже!Бережи Королеву!
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21.04.2022 07:54 Відповісти
Навіть Джонсон не сказав (можливо не розуміє), що у випадку поразки України вся її територія буде Бучею ((. Тому у українців просто немає вибору, роки вибору нам не залишили
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21.04.2022 08:06 Відповісти
Не роки а орки
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21.04.2022 08:09 Відповісти
Цивілізовані країни з терористами перемовин не ведуть. Тільки повне знищення! Навіть "ваше" путлер казав "і в сартире замочем" , якщо звісно сам не втопиться провалившись в нечистоти 😂
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21.04.2022 08:24 Відповісти
Видно Борис Джонсон або таки читав Біблію у англійському перекладі короля Якова або у нього є це інтуїтивне відчуття.

Кілька тисяч років тому видано закон, записаний у Старому заповіті (будь-який єврей це підтвердить і самому можна знайти) - тварин, що спричиняють смерть людям ліквідовували.

Назвати загарбників тваринами - це честь для них, бо статистично кількість битливих тварин ніколи не була великою і часто була спровокована самою людиною (коррида напрклад)
А на раїсі ці "крокодилячі" настрої згідно опитувань зашкалюють

Тому Джонсон абсолютно правий - крокодил має отримати по заслугам. Це абсолютно біблійно і справедливо.
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21.04.2022 08:22 Відповісти
так, є, про бика бодливого...
Аое є ще простий і конкретний принцип: "

Проклятий, хто пересуває межу свого ближнього!

".
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21.04.2022 08:40 Відповісти
Кацапи хочуть нас знищити - ми хочемо вижити.
Як тут "сайтісь пасєрєдінє"?
Погодитись на що?
На знищення половини українців, 3/4 українців, чи як?
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21.04.2022 08:27 Відповісти
Джонсон, якби, адресував це риторичне запитання нашому найвеличнішому.
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21.04.2022 08:31 Відповісти
времена меняются, только не меняется ведушая роль Великобритании в борьбе против фашизма и мирового зла.
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21.04.2022 08:34 Відповісти
Любой будущий договор с расией бесполезен и даже вреден.Расия рассматривает любой договор как военную хитрость и нарушит его в любой момент.А наша бдительность будет притупляться и мы опять будем не готовы к следующему нападению.
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21.04.2022 08:48 Відповісти
Борісе, то дайте нам разом із США гарантії, подібні до ст. 5 НАТО, якщо вже в сам Альянс не берете.
Ми не хочемо жити роками у стані війни. Ми не Сирія і не Афганістан. Я розумію, що ви зацікавлені у тому, щоб Мордор поступово руйнувався війною, але ж і Україна руйнується. Гинуть тисячі українців...
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21.04.2022 08:58 Відповісти
Таких гарантій ніхто теперішній Україні не дасть, бо в такому випадку наші керманичі, знаючи що безпека гарантована, розкрадуть і ношені труси, як орки, замість того щоб створити сильну державу і армію.
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21.04.2022 10:12 Відповісти
Як можна не погодитися з розумною Людиною?
Ще одна розумна киянка теж так вважала.

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21.04.2022 09:16 Відповісти
Вообще-то можно...
Если эта "пасть" вместе с головой уже оторвана от остального крокодила...
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21.04.2022 09:34 Відповісти
Это позиция государственного мужа, а не той ******* шо сидит в ОП и мечтает - что бы ещё вылизать у х...ла.
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21.04.2022 09:51 Відповісти
Боріс не зовсім розуміє наші "реалії". Справа в тому що домовляються "зелені інородці" бо "нога в пащі крокодила" не їх а українців...
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21.04.2022 10:08 Відповісти
Не зовсім так, інородці теж хотять лишитися прідєлах керувати українцями далі, а крокодил їм це навряд чи дозволить...))
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21.04.2022 11:33 Відповісти
«В любви и на войне одно и то же: крепость, ведущая переговоры, наполовину взята».© Маргарита Наваррская Валуа
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21.04.2022 10:14 Відповісти
Мож домовитись і з крокодилом)) просто ногою крокодила не нагодуєш...
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21.04.2022 11:29 Відповісти
Ці перемовини - суцільна ганьба. Погодитись, щоб гвалтівники були гарантами нашої безпеки? Абсурд.
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21.04.2022 12:54 Відповісти
Не знаєш ЯК,запиттаай в ОПі
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21.04.2022 13:29 Відповісти
Оглашайте рашке войну и помогите нам сломать пасть этому крокодилу.А то давать советы сидя у себя на острове много ума не надо.
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21.04.2022 13:32 Відповісти
"Борис, ты прав!".
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22.04.2022 02:54 Відповісти
 
 