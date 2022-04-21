Байден про українських військових: Вони більш жорсткі та горді, ніж я думав. Вражений тим, що вони роблять

На щорічних зборах у Білому домі Джо Байден висловив захват українськими військовослужбовцями та прокоментував злагоджені дії провідних країн світу у протидії агресії Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, уривок промови президента США опублікував Reuters.

Міністр оборони Ллойд Остін, генерал Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів, і високопоставлені воєначальники в середу обговорювали "різні теми", які стосуються національної безпеки країни. Хоча традиційна нарада рідко потрапляла у новини, наразі, на порядку одним з основних питань є війна в Україні, яка загрожує безпековій ситуації європейського континенту на довгі роки.

У вступній промові президент США похвалив стійкість українських військових та заявив, що єдність НАТО шокувала президента Росії.

"Вони більш жорсткі та горді, ніж я думав; я вражений тим, що вони роблять з вашою допомогою", - зазначив Джо Байден.

"Я не думаю, що Путін розраховував на те, що це зможе згуртувати нас", - додав американський лідер.

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