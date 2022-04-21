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Байден Джо (2853) ЗСУ (7187)

Байден про українських військових: Вони більш жорсткі та горді, ніж я думав. Вражений тим, що вони роблять

зсу

На щорічних зборах у Білому домі Джо Байден висловив захват українськими військовослужбовцями та прокоментував злагоджені дії провідних країн світу у протидії агресії Путіна.

 Як інформує Цензор.НЕТ, уривок промови президента США опублікував Reuters.

Міністр оборони Ллойд Остін, генерал Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів, і високопоставлені воєначальники в середу обговорювали "різні теми", які стосуються національної безпеки країни. Хоча традиційна нарада рідко потрапляла у новини, наразі, на порядку одним з основних питань є війна в Україні, яка загрожує безпековій ситуації європейського континенту на довгі роки.

У вступній промові президент США похвалив стійкість українських військових та заявив, що єдність НАТО шокувала президента Росії.

"Вони більш жорсткі та горді, ніж я думав; я вражений тим, що вони роблять з вашою допомогою", - зазначив Джо Байден.

"Я не думаю, що Путін розраховував на те, що це зможе згуртувати нас", - додав американський лідер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден сьогодні виступить із заявою щодо ситуації довкола України

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Топ коментарі
+41
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21.04.2022 07:59
+30
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21.04.2022 07:58
+29
Или как женщина с балкона банкой с огурцами сбила вражеский дрон, а мужчина схватил мину голыми руками и отнёс её с дороги тобы люди не подорвались . Горжусь нашими людьми. все кто сейчас в Украине и делают своё дело помогая армии - все герои. Особенно наши воины.
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21.04.2022 07:49
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Покажите байдену ролик где обычная женщина в поле споймала бездомную собачку (волка) и привезла в приют для животных. Он вообще охренееи
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21.04.2022 07:41 Відповісти
Или как женщина с балкона банкой с огурцами сбила вражеский дрон, а мужчина схватил мину голыми руками и отнёс её с дороги тобы люди не подорвались . Горжусь нашими людьми. все кто сейчас в Украине и делают своё дело помогая армии - все герои. Особенно наши воины.
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21.04.2022 07:49 Відповісти
покажи
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21.04.2022 07:50 Відповісти
Есть ссылка?
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21.04.2022 07:55 Відповісти
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21.04.2022 07:58 Відповісти
не картинка, а посилання на ролик. де вживу будуть докази... а це невідомо чиє та звідки і при яких обставинах.
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21.04.2022 09:26 Відповісти
Іди напиши на ukr.net чи пошукай притулки для тварин на Сумщині і не колупай мені голову.
Андестенд ?
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21.04.2022 09:36 Відповісти
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21.04.2022 07:59 Відповісти
Це було в різних новинах

https://sud.ua/ru/news/ukraine/232157-zdavsya-trokhi-sumnenkim-na-sumschini-do-pritulku-dlya-tvarin-zhinka-privezla-vovka
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21.04.2022 08:01 Відповісти
Супер! Но скорее всего одомашеный, дикое животное не подпустило бы. Или из зоопарка частного смотались во время обстрела {у нас в харькове было такое)
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21.04.2022 08:19 Відповісти
Все може бути. Міг бути сильно переляканим. Вовки відчувають меншу небезпеку і діють інстиктивно.
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21.04.2022 08:27 Відповісти
Чому вовки відчувають меншу небезпеку ?
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21.04.2022 08:58 Відповісти
Животные не такие глупые, как может показаться. Они часто приходят за помощью к людям. Вот яркий пример:
https://www.youtube.com/watch?v=6ZpBbf9y-io
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21.04.2022 09:22 Відповісти
Вовка можливо одомашнити чого не скажеш про підорашок-вони навіть не тварини(у тих хоча б якісь умовні рефлекси протягом життя виробляються-у лапотних їх нема)-вони рослини,але дуже шкідливі.
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21.04.2022 08:46 Відповісти
спасибо - даже я думал что это "анекдот"...
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21.04.2022 08:26 Відповісти
Привіт ! Сподіваюсь, ти і твої рідні ок.

Вовк - тотем українців. Не мав вибору. Та ще й супроти жінки. (Жартую ... )

Видно, переляканий, бідненький, був.
Періодично бачу відео про тваринок: трусяться, перелякані вибухами.
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21.04.2022 08:56 Відповісти
ролик?.....
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21.04.2022 09:24 Відповісти
На жаль, таких ідіотів, які переймаються бєздомнимі сабачкамі, коли в Україні йде війна - дуже багато
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21.04.2022 09:39 Відповісти
я думал это фейк....
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22.04.2022 01:01 Відповісти
Каким Народ Украины должен быть после 300 летней борьбы с ордой и дикарями.
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21.04.2022 07:48 Відповісти
Слава війську!
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21.04.2022 07:51 Відповісти
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21.04.2022 07:52 Відповісти
Байден, это Вы ещё цыганских трактористов не видели...
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21.04.2022 07:54 Відповісти
Воно то так,але у циганів нема тракторів,бо вони їм непотрібні.А як би і вкрали десь трактора.то відразу б його комусь загнали(тим же кацапам),бо працювати вони не призвичаєні.
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21.04.2022 08:40 Відповісти
у мого двоюрідного брата зять циган і працює трактористом. так що нє нада ля-ля))
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21.04.2022 09:39 Відповісти
пи з дец ..
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21.04.2022 12:06 Відповісти
це якраз не циганські трактористи, у них таких модних немає, це українські фермери
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21.04.2022 08:46 Відповісти
Это цыганские трактористы после того, как они продали первый парашный танк и поехали за вторым.
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21.04.2022 08:58 Відповісти
У вступній промові президент США похвалив стійкість українських військових та заявив, що єдність НАТО шокувала президента Росії. - серйозно ? Угорщина - альо ! Туреччина - хеллоу ! Про німців і французів навіть не будемо.

"Вони більш жорсткі та горді, ніж я думав; я вражений тим, що вони роблять з вашою допомогою", - зазначив Джо Байден. - Так ти ж "великий знавець" України. І брехати не треба - ви так само вичікували і були впевнені, що Україна впаде за три дні, генеральчики ваші розказують тепер і нові прогнози ліплять.

"Я не думаю, що Путін розраховував на те, що це зможе згуртувати нас", - додав американський лідер. - Ну, з твоїм "думанням" все зрозуміло. А чим же ти і решта вас займалися цілий рік ? Імпотентно тріпалися тільки. То фюрер побачив, що нема чого боятися і готувався. Твоя роль у повномасштабній агресії проти України ще буде висвітлена, бо саме твоя немічність і когнітивний стан + ми ще не знаємо, що ти там надиплЬОматував і наобіцяв за цілий рік + абсолютна ганьба в Афгані уможливили те, що зараз відбувається.

Нам пощастило (хай Бог простить за таке слово), що москальня подавала х**лу невірну інформацію про стан ЗСУ, настрої українського суспільства і тому рашка сильно прорахувалася в цьому аспекті.

А щодо наших військових, де ж ти було весь цей час, вони воюють з 2014, ти ж ніби числилося там 2ою особою 2016. А, забуло вже. Ню-ню. На бомажці не написали.
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21.04.2022 07:55 Відповісти
Може не на Байдена гнати треба, а на тих, хто йому не вірив, коли він попереджав
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21.04.2022 08:28 Відповісти
То -окремо. Речі потрібно розділяти.

Я не "жену", а висловлюю свою думку + таку ж мають окремі американські конгресмени, сенатори, аналітики.
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21.04.2022 09:29 Відповісти
Речі треба називати своїми іменами, а не так, як про це "всі говорять". Не важливо, звуть його Ьайден, Зеленський чи якось ще, і як про нього говорять ЗМІ.

У США більшість ЗМІ - рупор ліваків, в Україні велика частина ЗМІ (за неймовірним збігом обставин являючись рупором Порошенка) до і після виборів у США облизувала і нахвалювала Ьайдена, що ось то він нарешті "покаже путіну".

І як, показав? Так само як в 2014 з Кримом, бувши віце-президентом і "головним по Україні".
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21.04.2022 12:15 Відповісти
Не лантухи, да.
Нашим би щез зброю і все - ворога нема.
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21.04.2022 08:06 Відповісти
Козацькому роду нема переводу!
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21.04.2022 08:09 Відповісти
Американці вибороли своє право на повноціннне життя століттями, тому поважають тих, хто поводиться так само зі своєю долею.
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21.04.2022 08:11 Відповісти
Дайте зброю і про РФ та її вилупків більше ніколи не почуєте.
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21.04.2022 08:14 Відповісти
енді мілберн

@andymilburn8

«Я колишній морпіх, який навчав українців - росіяни гірші за ІДІЛ»

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21.04.2022 08:25 Відповісти
Західний світ оцінює ситуацію в країні за діями влади, а тим більше вибір 2019 року показав, що Україна таки міняє курс. Афганістан додав сумніву (втрати міжнародної коаліції склали 3486 військових) і все це було дарма. Згадайте як Байден впихував Зелеенському в руки стінгери і джавеліни, а він оперався. То що мав думати Байден 22 лютого? Плани змінили ЗСУ і тільки нашим збройним силам ми маєм дякувати за те що во зупинили навалу путіна.
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21.04.2022 08:34 Відповісти
Українці на відміну від Байдена знають що з себе являють підорашенські кацапи.Навіть гітлерівці під час війни не вбили стільки українців скільки замордували лапотні чухонсько-мордовські орки без всяких війн у минулому столітті.
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21.04.2022 08:37 Відповісти
Військову допомогу США у частині медобладнання та перев'язувальних матеріалів розкрадається прямо на західному кордоні України комерційними структурами близькими до Зелі. Це може стати причиною відмови від постачання США.
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21.04.2022 08:40 Відповісти
Кацапсіна, і що там ще передають у ваших їбенях усть-************? Що твоя мамка аби прогодувати тебе дає всім зі знижкою, аби тільки "брали"?
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21.04.2022 08:54 Відповісти
https://twitter.com/Karlik_Pu @Karlik_Pu

Вчера на CNN в прямом эфире было заявлено полковником США о том , что склады на западе Украины полны американским оборудованием, боеприпасами и мед.средствами.

Он просто ОРАЛ ,что это все БАРЫГИ из фирм прокладок пытаются скрыть для продажи !

ВЫ ,БЛ… , ОХЕРЕЛИ ЧТО ЛИ ?

What happens to weapons sent to Ukraine? The US doesn't really know

https://www.youtube.com/watch?v=MaC8l16AHxM
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21.04.2022 09:04 Відповісти
Козацький ген мирно спав, але монголи його розбудили. На свою голову...
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21.04.2022 08:43 Відповісти
Джо ти не помилився в українцях, так що Україна може бути так як Великобритія для США
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21.04.2022 08:47 Відповісти
"Они более жесткие и гордые, чем я думал; я поражен"- это называется недальновидность и брак в работе, но лучше поздно, чем никогда.
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21.04.2022 09:48 Відповісти
Захід: Раша сильна! Раша страшна! Ми не будемо воювати з рашею, бо Рашу неможливо перемогти!
Україна: Потримайте моє пиво.
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21.04.2022 09:51 Відповісти
Україна: Потримайте моє пиво. Поки зав'яжу берці.
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21.04.2022 09:57 Відповісти
😍
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21.04.2022 10:45 Відповісти
А в чому полягає їх гордість? Може в тому щоб гордо відмовитися вкрасти унітаз і продовжувати ходити на очко? Але і такого я не чув. Скоріше навпаки-тащить унітаз незнаючи що це таке. Тащить просто так. На всякий випадок.
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21.04.2022 10:20 Відповісти
кацап - іди *****!!!
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21.04.2022 12:32 Відповісти
Дорогі українці і друзі України! Всі, хто не може тримати зброю в руках, молімося за наших воїнів, за головнокомандувача Залужного, за командирів ЗСУ, за наших зарубіжних партнерів, які допомагають нам боротися, за право бути УКРАЇНЦЯМИ. Із СВІТЛИМ ХРИСТОВИМ ВОСКРЕСІННЯМ, Україно!
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21.04.2022 11:21 Відповісти
Картина: "Ьайден показує чудеса еквілібристики з перезування на льоту".
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21.04.2022 12:26 Відповісти
 
 