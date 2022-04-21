Байден про українських військових: Вони більш жорсткі та горді, ніж я думав. Вражений тим, що вони роблять
На щорічних зборах у Білому домі Джо Байден висловив захват українськими військовослужбовцями та прокоментував злагоджені дії провідних країн світу у протидії агресії Путіна.
Як інформує Цензор.НЕТ, уривок промови президента США опублікував Reuters.
Міністр оборони Ллойд Остін, генерал Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів, і високопоставлені воєначальники в середу обговорювали "різні теми", які стосуються національної безпеки країни. Хоча традиційна нарада рідко потрапляла у новини, наразі, на порядку одним з основних питань є війна в Україні, яка загрожує безпековій ситуації європейського континенту на довгі роки.
У вступній промові президент США похвалив стійкість українських військових та заявив, що єдність НАТО шокувала президента Росії.
"Вони більш жорсткі та горді, ніж я думав; я вражений тим, що вони роблять з вашою допомогою", - зазначив Джо Байден.
"Я не думаю, що Путін розраховував на те, що це зможе згуртувати нас", - додав американський лідер.
Будь ласка, зачекайте...
Андестенд ?
https://sud.ua/ru/news/ukraine/232157-zdavsya-trokhi-sumnenkim-na-sumschini-do-pritulku-dlya-tvarin-zhinka-privezla-vovka
https://www.youtube.com/watch?v=6ZpBbf9y-io
Вовк - тотем українців. Не мав вибору. Та ще й супроти жінки. (Жартую ... )
Видно, переляканий, бідненький, був.
Періодично бачу відео про тваринок: трусяться, перелякані вибухами.
"Вони більш жорсткі та горді, ніж я думав; я вражений тим, що вони роблять з вашою допомогою", - зазначив Джо Байден. - Так ти ж "великий знавець" України. І брехати не треба - ви так само вичікували і були впевнені, що Україна впаде за три дні, генеральчики ваші розказують тепер і нові прогнози ліплять.
"Я не думаю, що Путін розраховував на те, що це зможе згуртувати нас", - додав американський лідер. - Ну, з твоїм "думанням" все зрозуміло. А чим же ти і решта вас займалися цілий рік ? Імпотентно тріпалися тільки. То фюрер побачив, що нема чого боятися і готувався. Твоя роль у повномасштабній агресії проти України ще буде висвітлена, бо саме твоя немічність і когнітивний стан + ми ще не знаємо, що ти там надиплЬОматував і наобіцяв за цілий рік + абсолютна ганьба в Афгані уможливили те, що зараз відбувається.
Нам пощастило (хай Бог простить за таке слово), що москальня подавала х**лу невірну інформацію про стан ЗСУ, настрої українського суспільства і тому рашка сильно прорахувалася в цьому аспекті.
А щодо наших військових, де ж ти було весь цей час, вони воюють з 2014, ти ж ніби числилося там 2ою особою 2016. А, забуло вже. Ню-ню. На бомажці не написали.
Я не "жену", а висловлюю свою думку + таку ж мають окремі американські конгресмени, сенатори, аналітики.
У США більшість ЗМІ - рупор ліваків, в Україні велика частина ЗМІ (за неймовірним збігом обставин являючись рупором Порошенка) до і після виборів у США облизувала і нахвалювала Ьайдена, що ось то він нарешті "покаже путіну".
І як, показав? Так само як в 2014 з Кримом, бувши віце-президентом і "головним по Україні".
Нашим би щез зброю і все - ворога нема.
@andymilburn8
«Я колишній морпіх, який навчав українців - росіяни гірші за ІДІЛ»
Вчера на CNN в прямом эфире было заявлено полковником США о том , что склады на западе Украины полны американским оборудованием, боеприпасами и мед.средствами.
Он просто ОРАЛ ,что это все БАРЫГИ из фирм прокладок пытаются скрыть для продажи !
ВЫ ,БЛ… , ОХЕРЕЛИ ЧТО ЛИ ?
What happens to weapons sent to Ukraine? The US doesn't really know
https://www.youtube.com/watch?v=MaC8l16AHxM
Україна: Потримайте моє пиво.