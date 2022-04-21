"Північний потік - 2" та спроби інтегрувати РФ у економіку ЄС були помилкою, - ексглава МЗС ФРН Габріель
Колишній міністр закордонних справ (2017-2018) та економіки (2013-2017) Німеччини Зігмар Габріель визнав особисті прорахунки щодо російського проєкту магістрального газопроводу в обхід України "Північний потік-2".
Про це він повідомив в опублікованому 20 квітня інтерв'ю газеті Die Welt, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Зокрема він сказав, що "не прислухатися до східних європейців, коли ті заперечували" було помилкою.
Однак, на його думку, було б неправильним покладати на Соціал-демократичну партію Німеччини (СДПН) усю відповідальність за енергетичну залежність ФРН від російського природного газу.
Ексміністр пояснив, що не лише німці сподівалися, що за рахунок тісних торговельних відносин із Росією її можна інтегрувати до європейських інституцій.
"Східні європейці завжди називали це ілюзією – і вони мали рацію". Але звинувачувати лише соціал-демократів у залежності Німеччини від російських енергоносіїв – це не що інше, як шукати "цапа-відбувайла"", – вважає він.
На думку Габріеля, частково відповідальність за стратегічну помилку несе консервативний блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС). Вони припустилися помилки в тому, що з 2005 року політику щодо РФ вершила канцлер Ангела Меркель, яка очолювала цю партію.
Рішення продовжувати розширювати енергетичні відносини з Росією навіть після анексії нею Криму Зігмар Габріель пояснив тодішніми надіями на дипломатичне вирішення конфлікту на сході України.
Як зазначив колишній глава МЗС ФРН, "ймовірно, слід визнати, що переговори про припинення вогню у 2014 році були б дуже складними, якби одночасно було зупинено "Північний потік - 2".
Будь ласка, зачекайте...
Украине это стоило тысячи жизней , чтоб до них дошло , что они лохонулись!
Теперь будут друг на друга тыкать пальцами ища виноватых …
Та ти шо !
Так і до сповідей цілих дойде.
Але мізки вам ще вправляти і вправляти. Дістали вже цією тупою наївністю і звихнутою толерантістю. Слухайте, що вам кажуть ті, хто знає москальню, і не корчте з себе страшно вумних.
нічого, вИзнають, на лаві підсудних, після перемоги.
Але в тому, що опиняться на лаві підсудних, є великі сумніви.
Навіть бомби на голови населення не витверезило його.
Совки різного розливу цього не роблять ніколи.
Хтось чув визнання помилковості миролюбиво-асфальтної стратегії від нинішньої влади?
Ось і Колишній міністр закордонних справ (2017-2018) та економіки (2013-2017) Німеччини Зігмар Габріель визнав особисті прорахунки щодо російського проєкту магістрального газопроводу в обхід України "Північний потік-2"... "Східні європейці завжди називали це ілюзією - і вони мали рацію" ....
"Слід визнати, що переговори про припинення вогню у 2014 році були б дуже складними, якби одночасно було зупинено "Північний потік - 2".
Рішення продовжувати розширювати енергетичні відносини з Росією навіть після анексії нею Криму Зігмар Габріель пояснив тодішніми надіями на дипломатичне вирішення конфлікту на сході України.
Феномен? А може тому, що Кремль перестав платити...?
"Серед країн, які допомогли Україні, найбільше (відносно обсягів ВВП) це зробила Естонія, а найменше - Німеччина", - написав історик [Тімоті Снайдер]. Джерело:
Германия - не россия, и не германия 1930х, которой россия вдохновляется, и которые уверены, что что бы ни делали - всегда правы. Немцев денацифицировали - и сами себя они денацифицировали - до такой степени, что привычка извиняться за грехи прадедов закладывается ещё в детском саду. Вот вам пример:
Это - памятная монета, выпущенная, как мы видим, к пятидесятилетию события, когда канцлер Вилли Брандт принёс извинения перед евреями в Варшавском Гетто. И на тот момент это был поступок
Проблема в том, что когда ты по любому поводу каждой сволочью готов в ножки бросаться прощения просить - эта готовность девальвируется. И ведь в истории Германии был пример - император Генрих IV три дня простоявший на коленях перед папой. Об этом событии даже в школьной программе рассказывают, но умалчивается, что Генрих IV вообще любил постоять на коленях. Типа "Как же, перед тобой же сам кайзер встал, так что давай мирись-мирись-мирись". И потом в спину нож. Кончилось это дело тем, что его свергли, и никакие мозоли на коленях не помогли.
И вот теперь история, увы, повторяется. Германия - отличная страна, но меня уже просто тошнит смотреть на нашу власть. В свою защиту скажу, что голосовал за зелёных, в первую очередь из-за их жёсткой позиции против сп2. И позиция была жёсткой именно очередь из-за угрозы, которая сейчас, через почти 2 месяца войны, ВНЕЗАПНО стала понятна всяким Штайнмайерам и Габриелям, и о которой зелёные предупреждали уже год за годом, пока все остальные отмахивались.