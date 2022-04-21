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"Північний потік - 2" та спроби інтегрувати РФ у економіку ЄС були помилкою, - ексглава МЗС ФРН Габріель

поток,северный

Колишній міністр закордонних справ (2017-2018) та економіки (2013-2017) Німеччини Зігмар Габріель визнав особисті прорахунки щодо російського проєкту магістрального газопроводу в обхід України "Північний потік-2".

Про це він повідомив в опублікованому 20 квітня інтерв'ю газеті Die Welt, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Зокрема він сказав, що "не прислухатися до східних європейців, коли ті заперечували" було помилкою.

Однак, на його думку, було б неправильним покладати на Соціал-демократичну партію Німеччини (СДПН) усю відповідальність за енергетичну залежність ФРН від російського природного газу.

Ексміністр пояснив, що не лише німці сподівалися, що за рахунок тісних торговельних відносин із Росією її можна інтегрувати до європейських інституцій.

"Східні європейці завжди називали це ілюзією – і вони мали рацію". Але звинувачувати лише соціал-демократів у залежності Німеччини від російських енергоносіїв – це не що інше, як шукати "цапа-відбувайла"", – вважає він.

На думку Габріеля, частково відповідальність за стратегічну помилку несе консервативний блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС). Вони припустилися помилки в тому, що з 2005 року політику щодо РФ вершила канцлер Ангела Меркель, яка очолювала цю партію.

Також читайте: Штайнмаєр визнав помилки у політиці щодо РФ: "Ми трималися за мости, в які Росія більше не вірила"

Рішення продовжувати розширювати енергетичні відносини з Росією навіть після анексії нею Криму Зігмар Габріель пояснив тодішніми надіями на дипломатичне вирішення конфлікту на сході України.

Як зазначив колишній глава МЗС ФРН, "ймовірно, слід визнати, що переговори про припинення вогню у 2014 році були б дуже складними, якби одночасно було зупинено "Північний потік - 2".

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Топ коментарі
+31
Да сама фрау Меркель была большой ошибкой для всей Европы.
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21.04.2022 08:31
+29
Из шариковых хотели сделать людей. Это ошибка, это противоречит законам природы. Из шариковых можно сделать только шарика. Но признание ошибки - это правильно. Теперь надо ответить на вопрос, что с этим делать и как исправлять.
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21.04.2022 08:31
+21
Фатальною а не помилковою...
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21.04.2022 08:31
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Фатальною а не помилковою...
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21.04.2022 08:31 Відповісти
И фатальной И ошибочной !
Украине это стоило тысячи жизней , чтоб до них дошло , что они лохонулись!
Теперь будут друг на друга тыкать пальцами ища виноватых …
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21.04.2022 08:45 Відповісти
Бабкє Рібєнтроп-прівєт...
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21.04.2022 08:31 Відповісти
Да сама фрау Меркель была большой ошибкой для всей Европы.
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21.04.2022 08:31 Відповісти
Из шариковых хотели сделать людей. Это ошибка, это противоречит законам природы. Из шариковых можно сделать только шарика. Но признание ошибки - это правильно. Теперь надо ответить на вопрос, что с этим делать и как исправлять.
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21.04.2022 08:31 Відповісти
А Меркель так не считает и ни о чем не жалеет
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21.04.2022 08:33 Відповісти
так вже казала ,що не жалкує,що б підсадити німців на росгаз позакривала всі атомні станції,тепер вигрібають наслідки для промисловості..
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21.04.2022 09:24 Відповісти
А, что, по этому поводу, скажет старая тельманка призывающая учитывать интересы своего фроинд, по работе на Штази и КГБ, Володимира, фроляйн Меркель?
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21.04.2022 08:34 Відповісти
ій пох,в неї забезпечена старість..
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21.04.2022 09:21 Відповісти
афіґєть, я не вірю своїм очам.

Та ти шо !

Так і до сповідей цілих дойде.

Але мізки вам ще вправляти і вправляти. Дістали вже цією тупою наївністю і звихнутою толерантістю. Слухайте, що вам кажуть ті, хто знає москальню, і не корчте з себе страшно вумних.
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21.04.2022 08:40 Відповісти
Ну бывшему министру теперь можно петь. А где ты со своей канцлершей был? Вы так любили кровавые путлеровские бабки
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21.04.2022 08:45 Відповісти
ці хоч шось визнали. а наші зе-шмарклі не визнаЮть нічого.
нічого, вИзнають, на лаві підсудних, після перемоги.
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21.04.2022 08:46 Відповісти
Так, не визнають.
Але в тому, що опиняться на лаві підсудних, є великі сумніви.
Навіть бомби на голови населення не витверезило його.
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21.04.2022 08:56 Відповісти
Спроби поселити вовка в овечу кошару закінчуються сумно.
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21.04.2022 08:47 Відповісти
Вони думали задобрити вовка соєвою ковбасою, а він хоче крові
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21.04.2022 08:49 Відповісти
Путін - геніальний менеджер... за кілька діб перетворив потік у купу металобрухту.
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21.04.2022 08:49 Відповісти
Меркелісі це ще не один раз пригадають. Стара дурепа.
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21.04.2022 08:51 Відповісти
Она не дура, она дерьмо
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21.04.2022 09:29 Відповісти
да невже..., яка прозорливість майже через 2 місяці війни...
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21.04.2022 08:53 Відповісти
Німці та інші європейці, принаймі, вміють визнавати свої помилки.
Совки різного розливу цього не роблять ніколи.
Хтось чув визнання помилковості миролюбиво-асфальтної стратегії від нинішньої влади?
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21.04.2022 08:53 Відповісти
Все таки правильний закон у американців - два терміни максимум і йди писати мемуари. Одна з причин успіху корупування німецької верхівки кацапами саме в довгому перебуванні меркель у владі.
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21.04.2022 08:56 Відповісти
Якими розумними, справедливими,.... стають чиновники, після того як втрачають владу.

Ось і Колишній міністр закордонних справ (2017-2018) та економіки (2013-2017) Німеччини Зігмар Габріель визнав особисті прорахунки щодо російського проєкту магістрального газопроводу в обхід України "Північний потік-2"... "Східні європейці завжди називали це ілюзією - і вони мали рацію" ....

"Слід визнати, що переговори про припинення вогню у 2014 році були б дуже складними, якби одночасно було зупинено "Північний потік - 2".

Рішення продовжувати розширювати енергетичні відносини з Росією навіть після анексії нею Криму Зігмар Габріель пояснив тодішніми надіями на дипломатичне вирішення конфлікту на сході України.

Феномен? А може тому, що Кремль перестав платити...?
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21.04.2022 08:58 Відповісти
Тоді давай зброю!!
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21.04.2022 09:00 Відповісти
Немає в них зброї,через корумпованих політиків ***** демілітаризував Німеччину втім як і Україну.
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21.04.2022 09:18 Відповісти
***** ****** европейцев, выкачав с них денежки и технологии для войны в Европе.
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21.04.2022 09:00 Відповісти
Есть очень простое решение по российскому газу для Евросоюза.Для этого Евросоюз должен сделать два простых шага:1.Забыть о рыночной цене на русский газ.2Установить цену покупки,например,50 долларов.То же самое для нефти.Сэкономленные деньги направлять в Украину на оружие и восстановление.И все дела.
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21.04.2022 09:02 Відповісти
Ну звісно, краще визнати помилку ніж корупцію.
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21.04.2022 09:06 Відповісти
В ошибках недостаточно каяться. Ошибки надо исправлять. Пока же

"Серед країн, які допомогли Україні, найбільше (відносно обсягів ВВП) це зробила Естонія, а найменше - Німеччина", - написав історик [Тімоті Снайдер]. Джерело:
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21.04.2022 09:09 Відповісти
а хто за ці помилки понесе кримінальну відповідальність?
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21.04.2022 09:16 Відповісти
Скільки років про це говорили попереджали,але гроші перемогли принципи,тепер за це доведеться заплатити як німецькому бізнесу так і простим німцям які спитають своїх політиків а як так вийшло?
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21.04.2022 09:16 Відповісти
Як зазначив колишній глава МЗС ФРН, "ймовірно, слід визнати, що переговори про припинення вогню у 2014 році були б дуже складними, якби одночасно було зупинено "Північний потік - 2". Джерело: Какой поток в 2014? Или я что-то путаю?
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21.04.2022 09:19 Відповісти
Цікаво було б заслухати з цього приводу товариша Меркель
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21.04.2022 09:23 Відповісти
Она свою позицию уже озвучила: "Ихь хабе аллес рихьтихь гетан" - "Всё сделала правильно". И, вместо Бучи, поехала во Флоренцию.
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21.04.2022 09:33 Відповісти
Не стоит переоценивать готовность немецких политиков извиняться. Сейчас я вижу много слов о том, что "Штайнмайер же извинился". Теперь вот Габриэль пошёл туда же.

Германия - не россия, и не германия 1930х, которой россия вдохновляется, и которые уверены, что что бы ни делали - всегда правы. Немцев денацифицировали - и сами себя они денацифицировали - до такой степени, что привычка извиняться за грехи прадедов закладывается ещё в детском саду. Вот вам пример:


Это - памятная монета, выпущенная, как мы видим, к пятидесятилетию события, когда канцлер Вилли Брандт принёс извинения перед евреями в Варшавском Гетто. И на тот момент это был поступок

Проблема в том, что когда ты по любому поводу каждой сволочью готов в ножки бросаться прощения просить - эта готовность девальвируется. И ведь в истории Германии был пример - император Генрих IV три дня простоявший на коленях перед папой. Об этом событии даже в школьной программе рассказывают, но умалчивается, что Генрих IV вообще любил постоять на коленях. Типа "Как же, перед тобой же сам кайзер встал, так что давай мирись-мирись-мирись". И потом в спину нож. Кончилось это дело тем, что его свергли, и никакие мозоли на коленях не помогли.

И вот теперь история, увы, повторяется. Германия - отличная страна, но меня уже просто тошнит смотреть на нашу власть. В свою защиту скажу, что голосовал за зелёных, в первую очередь из-за их жёсткой позиции против сп2. И позиция была жёсткой именно очередь из-за угрозы, которая сейчас, через почти 2 месяца войны, ВНЕЗАПНО стала понятна всяким Штайнмайерам и Габриелям, и о которой зелёные предупреждали уже год за годом, пока все остальные отмахивались.
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21.04.2022 09:32 Відповісти
Але звинувачувати лише соціал-демократів у залежності Німеччини від російських енергоносіїв - це не що інше, як шукати "цапа-відбувайла"", ЄС .США ,фінансові контрозвідки світу закривали очі на протязі всього часу правління завербованої німецької "драної кози"Меркель , як вона крок за кроком фінансувала рашизм,котрий є не чим іншим , як мутантом німецького фашизму. Світ , у Другій Світовій Війні, переміг Гітлера, але не фашизм, котрий втік в совковий союз, після війни ,зализав рани,підкріпився фінансово , за рахунок ЄС і світу при підтримці німецьких політичних шльондр і агентів,на кшталт Меркель і 24 лютого ,сказав війною в Україні всьому світові-"Це я- нащадок німецького фашизму, і я є рашизм"
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21.04.2022 10:13 Відповісти
Ваші помилки, які ви не хотіли помічати, нам коштують тисячі життів. Продажні німецькі тварюки це ви виплекали цього монстра. Меркель, Штайнмайєр ваше місце у в'язниці!
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21.04.2022 10:15 Відповісти
Так виправляйте помилки, допомагайте Україні! Чи ви бачите в російських фашистах споріднені душі?
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21.04.2022 10:43 Відповісти
Він і тепер нічого не зрозумів(
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21.04.2022 12:22 Відповісти
Европа і інші так нічого і не зрозуміли.
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21.04.2022 12:42 Відповісти
 
 