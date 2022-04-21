УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11608 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 382 4
армія рф (16162) діти (4931) воєнні злочини (1801) Офіс Генпрокурора (3156)

Від початку вторгнення РФ в Україні загинуло 208 дітей, 376 - поранено, - Офіс Генпрокурора

діти

Більше ніж 584 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. При цьому 208 дітей загинуло. Та 376 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Згідно з даними ювенальних прокурорів, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 119, Київській - 113, Харківській - 91, Чернігівській - 57, Херсонській - 44, Миколаївській - 41, Луганській - 36, Запорізькій - 25, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Росії студентів Новочебоксарського технікуму під час ОБЖ змусили рити окопи прямо у дворі політеху. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

20 квітня внаслідок артилерійського обстрілу військовими РФ с. Нова Зоря Білозерського району Херсонської області та влучання снаряду в житловий будинок загинуло двоє осіб, в тому числі 16-річний підліток.

20 квітня внаслідок обстрілу об’єктів цивільної інфраструктури м. Миколаєва 11-річна дівчинка отримала поранення.

В ході фіксації кримінальних правопорушень, скоєних на території смт Бородянка Київської області виявлено тіло 15-річної дівчинки-підлітка, яка отримала смертельне поранення легень.

Стало відомо, що в першій половні березня 2022 року в смт. Клавдієво-Тарасове Бучанського району Київської області військові РФ розстріляли цивільний автомобіль у якому їхав чоловік з двома доньками 7 та 11 років. Діти отримали тяжкі поранення. Молодша дитина померла не приходячи до свідомості, а старшу вдалося врятувати.

Також під час фіксації кримінальних правопорушень, скоєних на території Київської області встановлено, що 4 березня внаслідок обстрілу в с. Гореничі отримали поранення батько та його 7-річна донька.

Стало відомо, що 13 березня під час обстрілу окупантами м. Кремінна Сєвєродонецького району Луганської області був поранений 13-річний підліток.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1141 заклад освіти, з них 99 зруйновано повністю.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Навіщо потрібен цей лічильник? Я розумію якщоб від був на лєнта.ру або вашінгтон пост наприклад, щоб до когось щось намагатись донести... А тут навіщо, яке його практичне призначення?
показати весь коментар
21.04.2022 08:44 Відповісти
загинуло 208 дітей, 376 - поранено ? Я понимаю, что в ГПУ имени Венедиктовой работают малограмотные люди, но подобное недопустимо. Надо говорить о том, что документально подтверждено или достоверно установлено, гибель 208 детей. И это важно, потому что никто сейчам не знает точно, сколько детей погибло только в одном Мариуполе... А в целом по Украине количество погибших детей может быть в разы больше
показати весь коментар
21.04.2022 08:52 Відповісти
в десятки разів.
показати весь коментар
21.04.2022 09:37 Відповісти
Царство Небесне загиблим...
Одужання пораненим.
показати весь коментар
21.04.2022 09:37 Відповісти
 
 