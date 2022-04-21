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Новини Війна
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Україна розраховує на заморожені російські активи як на частину репарацій, - міністр фінансів Марченко

сергей,марченко

Україна розраховує, що репарації для відновлення її інфраструктури після війни забезпечуватимуться, в тому числі, із заморожених активів Російської Федерації за кордоном.

Про це повідомив у середу в Вашингтоні міністр фінансів України Сергій Марченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Звичайно, ми розраховуємо на заморожені російські активи як на частину репарацій", - зауважив міністр.

Він також зазначив, що надходження коштів для відновлення зруйнованої інфраструктури України можуть бути забезпечені за рахунок додаткових фінансових заходів проти Росії. "Ці питання дискутуються", - повідомив Марченко.

На запитання, про які суми йдеться, якщо говорити про післявоєнне відновлення, він відповів: "Це сотні мільярдів доларів".

Водночас міністр зазначив, що українська урядова делегація, яка прибула цього тижня до США в період весняних зібрань МВФ і Світового банку, зосереджена на консолідації міжнародної підтримки України. За його словами, наразі увага сфокусована на забезпеченні нагальних потреб, організації всіх видів допомоги Україні, у тому числі, фінансової. Це необхідно передусім для безперебійного забезпечення бюджетних виплат, нарахування пенсій, функціонування лікарень тощо.

"Нагальна потреба для нас – залучити кошти, щоби люди не відчували, що йде війна",- зазначив міністр. Однак пріоритетним, за його словами, наразі є забезпечення перемоги, що, в першу чергу, передбачає фінансування потреб армії.

Також читайте: Закликаю посилити фінансову допомогу Україні, - міністр фінансів Марченко на форумі "Великої двадцятки"

З цією метою, за його словами, проводиться інтенсивна робота з міжнародними партнерами й фінансовими інституціями. У цьому зв’язку він назвав "надзвичайно важливою" роль МВФ і Світового банку.

"Це – інструмент довіри. Багато країн довіряють цим інституціям і вважають, якщо ці установи створили певний механізм для підтримки України, то й вони також готові долучатися до нього", - пояснив міністр.

Він зазначив, що кошти від іноземних партнерів залучаються на різних умовах, однак пріоритетним вважається отримання грантів. Крім того, за його словами, Україна хоче одержати частину спеціальних прав запозичень, які країни отримали в 2021 році після пандемії COVID-19 і не використали. Для української сторони наразі є також прийнятними кредити на пільгових умовах, зокрема, на термін 15 років під 1%.

Міністр підкреслив, що наразі забезпечуються певні інструменти для цього. Наприклад, МВФ створив спеціальний адміністративний рахунок для залучення грантів та внесків інших країн. Світовий банк також створив траст-фонд. Крім того, за словами Марченка, така взаємодія відбувається і на двосторонній основі з окремими країнами.

Ще один інструмент залучення коштів – це випуск в Україні військових облігацій.

"Я, до речі, закликаю українців їх купувати. Це той інструмент, який допомагає нам виживати в цих складних умовах і здійснювати всі необхідні виплати",- підсумував міністр фінансів.

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Топ коментарі
+6
Відбудова країни тільки через міжнародні фонди.Нашим рукожопам та злодіям грошей не давати ні в якому випадку!І головою фондів призначити Яресько!
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21.04.2022 08:46
+6
Каменяр@kameniar_ua

https://twitter.com/kameniar_ua/status/1517022297181274112 5 мин

Для тих, хто думає, що Зеленський під час війни щось усвідомив і змінився - варто звернути увагу на те, з яким нестримним ентузіазмом він почав боротьбу за право "самому розпоряджатися" грошима Заходу на відновлення.
Не кажучи вже про те, що війна не закінчилась, взагалі-то...
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21.04.2022 09:14
+5
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21.04.2022 09:13
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Відбудова країни тільки через міжнародні фонди.Нашим рукожопам та злодіям грошей не давати ні в якому випадку!І головою фондів призначити Яресько!
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21.04.2022 08:46 Відповісти
Каменяр@kameniar_ua

https://twitter.com/kameniar_ua/status/1517022297181274112 5 мин

Для тих, хто думає, що Зеленський під час війни щось усвідомив і змінився - варто звернути увагу на те, з яким нестримним ентузіазмом він почав боротьбу за право "самому розпоряджатися" грошима Заходу на відновлення.
Не кажучи вже про те, що війна не закінчилась, взагалі-то...
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21.04.2022 09:14 Відповісти
Якщо ті, хто заморозив активи РФ, не хочуть передати їх нам зараз,то вже ніколи і не передадуть. А нас потім кредитами обвішають! Тому пора самим своє забирати силою
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21.04.2022 08:47 Відповісти
Это единственная надежда, иначе нам ********* ничего не компенсирует
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21.04.2022 08:48 Відповісти
Это должно быть прописано в договоре с лаптеногими, иначе долгие суды. Но судя по всему хламидия и компания об этом вопросе даже не заикались
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21.04.2022 08:50 Відповісти
Можете успокоится, господа "зеленые". Вам ль этих бабок, даже по репарации НИЧЕГО не достанется.
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21.04.2022 08:55 Відповісти
Ті активи що нині заморожені , кацапія , вже можна сказати що - втратила . Вони можуть бути розморожені але тільки після того як кацапи відшкодують Україні збитки ,, тобто - після виплати репарацій . А сума репарацій , може бути навіть більшою , ніж вартість заморожених активів . Тобто - і так , і так , заморожені кошти в козляндію вже не повернуться . .
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21.04.2022 08:57 Відповісти
Україна- розраховує., Україна і отримає. До ваших липких рученят нічого не пристане. Нового "великого крадівництва" не буде. Захід потурбується.
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21.04.2022 09:01 Відповісти
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21.04.2022 09:13 Відповісти
точно!! вже давно суддям міністрам прокурорам ментам і депутатам зарплату не піднімали
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21.04.2022 09:30 Відповісти
в смислі частину? нехай все дають, і ще з верху докидують, казззли!
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21.04.2022 09:31 Відповісти
1. Україна мусить не розраховувати, а вже вести активну роботу в цьому напрямку.
2. Треба пошукати щодо військових облігацій. Я б купила. Але хочу бути певна, що вони підуть туди, куди потрібно.
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21.04.2022 09:44 Відповісти
Орки звичайно вже ніколи нічого із заморожених коштів не отримають, але на них будуть претендувати й інші постраждалі. Не пам'ятаю голландці вже подали позов на стягнення з Мордору компенсацій за громадян, що загинули у збитому Боїнгу, але напевне подадуть, потім Мордор привласнив близько 400 аеробусів, що знаходилися у лізінгу російських компаній, лише одна з японських компаній оцінює вартість своїх літаків (34), які привласнили орки, у 1 млрд. 700 млн. $., і таких постраждалих буде багато.
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21.04.2022 09:45 Відповісти
Там самая серьезная сумма - долги кацапских госкорпораций вроде газпрома перед западными финансовыми организациями, порядка $600 млрд. Так что кацапы расчехляться будут долго и со скрипом.
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21.04.2022 10:36 Відповісти
Зелёная шобла мечтает подписать любую капитуляцию и начать пиз…ь деньги на восстановлении Украины.
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21.04.2022 10:16 Відповісти
 
 