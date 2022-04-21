Німці фінансували російський фашизм, у боротьбі з яким гинуть українці, - американський історик Снайдер
Впродовж всього періоду незалежності України Німеччина фінансувала російський фашизм, вважає відомий американський публіцист і історик Тімоті Снайдер.
Про це він написав у Твіттері, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Упродовж тридцяти років німці читали українцям лекції про фашизм. Коли фашизм справді прийшов, німці фінансували його, а українці гинуть у боротьбі з ним", - зазначив він, маючи на увазі кошти, які ФРН платила росії за енергоносії.
В іншому твіті він зауважив, що Німеччина, з урахуванням її економічних можливостей надала Україні досить мало допомоги у війні проти РФ.
"Серед країн, які допомогли Україні, найбільше (відносно обсягів ВВП) це зробила Естонія, а найменше – Німеччина", - написав історик.
Будь ласка, зачекайте...
Ще й взаємних обвинувачень.
Бляха-муха (с), а де ви всі були раніше, "історики", "аналітики", "діячі" ?
Хоча, для правди, тут і до своїх, до українців, блін, не доходило.
Жаль тільки людей, які віддають життя, здійснюють подвиги через =помилки= та ілюзії інших, які вірили в тріпологію про "високодуховну" москальню і її "особливу місію", замість того, щоб поставити це стадо на місце, а не стрибати перед їхніми нафто-рублями.
Но это проблема не одной страны. Это история не про россию, а про то, что случилось со всеми. Путин - это кризис мирового порядка. Он человек, который развратил и купил огромное количество глобальных элит. И это ведет мир к большой катастрофе, которая угрожает не россии или Украине, а планете. Где находиться в этих условиях - это вопрос технический. Нужно быть там, где ты можешь с этим что-то сделать. Абсолютная глупость думать, что если ты переберешься из россии в Чехию, то у тебя все будет в порядке. Хватит уже закрывать глаза на это. Нас всех могут убить. Надо включаться в то, чтобы это остановить. Если мы будем думать, что находимся в безопасности, то шансов это остановить будет еще меньше. У нас у всех большие проблемы, мы в опасности. https://news.zerkalo.io/economics/12965.html?c
Нужно всегда быть оптимистом и тогда всем вместе быстро разобьем эту профашистскую шваль..
"Серед країн, які допомогли Україні, найбільше (відносно обсягів ВВП) це зробила Естонія, а найменше - Німеччина"
Але Німеччина є серед тих небагатьох країн, які допомагають Україні, і її допомога одна з найбільших.
Тімоті Снайдер - звичайна кацапська консерва, перед якою кремль поставив конкретну ціль посіяти розбрат серед союзників.
Під таким гаслом Нідерланди передають зброю Україні