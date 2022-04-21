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Німеччина (7090) росія (63568) фашизм (60)

Німці фінансували російський фашизм, у боротьбі з яким гинуть українці, - американський історик Снайдер

фашизм

Впродовж всього періоду незалежності України Німеччина фінансувала російський фашизм, вважає відомий американський публіцист і історик Тімоті Снайдер.

Про це він написав у Твіттері, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Упродовж тридцяти років німці читали українцям лекції про фашизм. Коли фашизм справді прийшов, німці фінансували його, а українці гинуть у боротьбі з ним", - зазначив він, маючи на увазі кошти, які ФРН платила росії за енергоносії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Звичайний фашизм, - глава МЗС Латвії щодо статті "Що Росія має зробити з Україною"

В іншому твіті він зауважив, що Німеччина, з урахуванням її економічних можливостей надала Україні досить мало допомоги у війні проти РФ.

"Серед країн, які допомогли Україні, найбільше (відносно обсягів ВВП) це зробила Естонія, а найменше – Німеччина", - написав історик.

Автор: 
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Топ коментарі
+31
За последние 85 лет мало что изменилось:
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21.04.2022 08:57
+26
Снайдеру-респект...
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21.04.2022 08:58
+21
Если там дерьмак,то все ясно((((
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21.04.2022 09:18
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А мы помогали немцам транспортируя газ
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21.04.2022 08:51 Відповісти
Так і наразі фінансують
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21.04.2022 08:54 Відповісти
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21.04.2022 09:12 Відповісти
Да пусть играются в правителей. Они и так ничего толкового сделать не могут. Еще одна загубленная инициатива. Сколько их уже было.
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21.04.2022 09:15 Відповісти
Если там дерьмак,то все ясно((((
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21.04.2022 09:18 Відповісти
Там в списке куча нетаких русских. Нам враг будет говорить кого санкционировать. Они думают что русню тут кто-то будет слушать после того как весь Восток и Север развален.
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21.04.2022 09:58 Відповісти
Немцы не на тех поставили. Как впрочем и Китайцы. Сколько "друзей" у США которое нам помогает...
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21.04.2022 08:54 Відповісти
Китай ставит только на самого себя. А рашка для него ресурсная колония.
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21.04.2022 09:17 Відповісти
І повернення споконвічних історичних китайських земель-від Байкалу до Чукотки.Це володіння китайської династії Манджуро-Го,які правили на тих землях і яких знищили кацапи,хоча спочатку у Китаї кацапи оголошували їх братами і воювали проти Мао,а потім перевзулись находу і Мао став союзником а Го-Мінь-Дан і Чан-Кай-Ші ворогами.
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21.04.2022 09:51 Відповісти
Вони ставили на свої економічні інтереси.Хто ж нам винен,що в нас голосували за комуняцьких виродків типу Кравчука,Кучми,та ЯнукОвоча.
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21.04.2022 09:56 Відповісти
тут у всех рыла в пушку. что с рашей, что с кетаем
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21.04.2022 08:56 Відповісти
За последние 85 лет мало что изменилось:
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21.04.2022 08:57 Відповісти
Та ні,змінюється,але дуже повільно-підорашенсько-геббельсівська пропаганда має більший стаж ніж геббельсівська.
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21.04.2022 09:58 Відповісти
Він правий. Але чому тоді наші дипломати на міжнародному рівні не разу не назвали рашистів рашистам?( Раша фашисти) І чому не вимагають долучитися інші країни воювати проти фашизму?
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21.04.2022 08:57 Відповісти
Нічого дивного. На початку 30-х років Росія (СРСР) випестувала германський нацизм, а зараз вони просто борг честі повернули.
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21.04.2022 08:58 Відповісти
Снайдеру-респект...
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21.04.2022 08:58 Відповісти
А чему удивляться? Немецкая прагматичность, а точнее жлобство. По степени жлобства немцы займут если не первое место в мире, то второе точно...
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21.04.2022 09:02 Відповісти
жлобство--гавно з під себе жерли б аби наварити 2 евро -фашисти не зникають -вони видозмінюються
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21.04.2022 09:29 Відповісти
А кто помогает прагматичным немцам закупать энергоносители?
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21.04.2022 10:23 Відповісти
Знаєте, закриття АЕС - ніфіга не прагматичний крок. Не закрили б АЕС - не треба було б газ у кацапів купувати, обійшлися б норвезьким!
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21.04.2022 10:31 Відповісти
" в майбутньому справжні фашисти будуть називати себе антифашистами, та коли в чієсь особистий адрес пролунає хайль...то значить ми там будемо" - папаша мюллер...все так і є. Пророцтво " сімнадцять миттєвостей весни". До речі зараз саме ті часи. Скоро кінець рашистскому рейху. Горіти вам в аду тварі кацапськи. Слава Україні !!! Смерть Москві та москалям !!!
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21.04.2022 09:03 Відповісти
"...фашисти називатимуть себе антифашистами," - це вислів Черчиля.
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21.04.2022 10:26 Відповісти
Насправді це не вислів Черчиля, авторство є спірним, одне з них приписується Х'ю Лонгу, сенатору Луізіани, сказане ще до Другої світової.
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21.04.2022 11:03 Відповісти
фашисти фашистів не кидають.Вони тільки маски міняють!
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21.04.2022 09:03 Відповісти
Німеччина надає допомогу тільки... "раді прілічія" Як скупий, цинічний, жорстокий богач ... демонстративно подає бідному, виходячи з храму.... ніби відриваючи від себе останнє...
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21.04.2022 09:04 Відповісти
рибак рибака...
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21.04.2022 09:05 Відповісти
Причём делалось это из чувства "вины" за фашизм и "благодарности" москве за освобождение от фашизма. К американцам и британцам, которые отстроили Западную Германию после войны, такого пиитета наши леваки не испытывают - как же, капиталисты. А вот перед сталиным, вывезшим из гдр всё, что только можно было скоммуниздить - яволь!
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21.04.2022 09:05 Відповісти
По психологии: жертв всегда люби своего мучителя
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21.04.2022 09:13 Відповісти
Причём в данном случае стокгольмский синдром работает в обе стороны, только в диаметрально противоположных проявлениях.
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21.04.2022 09:42 Відповісти
Это было понятно многим и давно, но не нашему дурачку. Он ее еще орденом наградил ...
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21.04.2022 09:08 Відповісти
Я ж і кажу: тепер дійде до сповідей.

Ще й взаємних обвинувачень.

Бляха-муха (с), а де ви всі були раніше, "історики", "аналітики", "діячі" ?
Хоча, для правди, тут і до своїх, до українців, блін, не доходило.

Жаль тільки людей, які віддають життя, здійснюють подвиги через =помилки= та ілюзії інших, які вірили в тріпологію про "високодуховну" москальню і її "особливу місію", замість того, щоб поставити це стадо на місце, а не стрибати перед їхніми нафто-рублями.
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21.04.2022 09:10 Відповісти
після закінченя війни це потрібно визнати в суді хто фінансував Путіна і Росію яка ці кошти організувала війну
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21.04.2022 09:14 Відповісти
Еще важную роль играла интеллектуальная идея о крахе Запада и плохих США. Которую разгоняли левые элиты и русские боты. Ложь убивает. Вот многие интеллектуалы вынянчили этого монстра, дали ему оправдание в современном мире, а теперь смотрят в зеркало собственных убеждений.
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21.04.2022 09:16 Відповісти
Хочу, просто нагадати, Україна,при Зеленському, два роки фінансувала Рашку купуючи нафтопродукти і електроенергію, а також збільшив в рази імпорт інших товаро-Продуктів!!!!
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21.04.2022 09:43 Відповісти
и на венгрию подать на трибунал.
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22.04.2022 00:57 Відповісти
Пророческий мультфильм https://www.youtube.com/watch?v=f5drxzeFOsE
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21.04.2022 09:15 Відповісти
Согласны!!! Уже давно в Украине об этом говорят- Германия , Франция,Италия в компашке с Рфией. Это ,конечно,позор для них!!! Все должны дать этому оценку и понимать ,что они пособники этой войны!!!
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21.04.2022 09:20 Відповісти
венгрия!!!!!
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22.04.2022 00:58 Відповісти
...То, что все худшее впереди, с точки зрения того, на что нацелен путинский режим рф, - это правда. Я не понимаю людей, которые говорят, что самое худшее уже случилось. Это только первый этап по фундаментальному изменению мира.

Но это проблема не одной страны. Это история не про россию, а про то, что случилось со всеми. Путин - это кризис мирового порядка. Он человек, который развратил и купил огромное количество глобальных элит. И это ведет мир к большой катастрофе, которая угрожает не россии или Украине, а планете. Где находиться в этих условиях - это вопрос технический. Нужно быть там, где ты можешь с этим что-то сделать. Абсолютная глупость думать, что если ты переберешься из россии в Чехию, то у тебя все будет в порядке. Хватит уже закрывать глаза на это. Нас всех могут убить. Надо включаться в то, чтобы это остановить. Если мы будем думать, что находимся в безопасности, то шансов это остановить будет еще меньше. У нас у всех большие проблемы, мы в опасности. https://news.zerkalo.io/economics/12965.html?c
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21.04.2022 09:28 Відповісти
Не создавай панику, шклота, и помни, что в военное время паникеров сразу расстреливали.
Нужно всегда быть оптимистом и тогда всем вместе быстро разобьем эту профашистскую шваль..
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21.04.2022 10:31 Відповісти
Історія повторюється, нацистську німеччину створили срср, а зараз долг платєжом красен, нацистську расею створила німеччина.
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21.04.2022 09:36 Відповісти
Єрмака, Татарова, Коломойського та інших бандитів та зрадників коли посадять?
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21.04.2022 09:41 Відповісти
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21.04.2022 09:44 Відповісти
Мені цікаво-отой Снайдер так і називає московський режим "фашизмом"?Чи це складнощі перекладу?Адже у Московії не тільки фашизм(союзи під окупацією як у Італії),а й 100-процентний нацизм-опідорашування, а ще й печерний чухонсько-мордовський комунізм-повернення до "істоків"-тобто до первісної чухонсько-мордовської абщіни.Комуна у перекладі з латини означає лише первісне суспільство,як у Московії зараз.
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21.04.2022 09:44 Відповісти
А хто тоді не допомагав будувати рашизм? Якщо брати за обсягом імпорту по відношенню до ВВП - то Україна точно буде в п'ятірці будівників.

"Серед країн, які допомогли Україні, найбільше (відносно обсягів ВВП) це зробила Естонія, а найменше - Німеччина"

Але Німеччина є серед тих небагатьох країн, які допомагають Україні, і її допомога одна з найбільших.

Тімоті Снайдер - звичайна кацапська консерва, перед якою кремль поставив конкретну ціль посіяти розбрат серед союзників.
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21.04.2022 09:46 Відповісти
Перед тим як щось ляпати проти Т.Снайдера,прочитали б хочь якусь з його праць,наприклад *Кроваві землі...*
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21.04.2022 13:28 Відповісти
Мали бажаня побудувати 3-й Рим,а побудували 4-й Райх.
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21.04.2022 09:57 Відповісти
В 1939 році Німці спільно з російськими військами напали на Польшу. В 2014 році німці спільно з росіянами вбивають українців. Німці грошима на російські ракети, а росіяни ракетами за німецькі гроші.
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21.04.2022 10:00 Відповісти
Всі наші ЗМІ на протязі довгого часу були у захваті від Меркель. Весь час описували яка вона "проста" людина. Як ходить без охорони по крамницях і т.і. Я особисто пам'ятаю як вона у 2019 р. тіпалася на урочистому прийомі поряд з президентом Зеленським, що безумовно показує на її психічний розлад. Також її може охарактеризувати той факт, що вона чомусь прийняла у 2015 році десь 2 мл. азійських "біженців"(переважно молодих чоловіків), чим різко підвищила показники кримінальних хронік. Ця людина мало того що сильно нашкодила Україні (і Німеччині), вона ще й несповна розуму. Сьогоднішній канцлер Шольц просто "продовжує справу" тієї вар'ятки.....
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21.04.2022 10:03 Відповісти
Так ******* из ОП, пока Украина воюет с орками, продолжает поддерживать рашизм.
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21.04.2022 10:09 Відповісти
- "Ми не такі, як Німеччина!"

Під таким гаслом Нідерланди передають зброю Україні

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21.04.2022 10:12 Відповісти
Золоті слова - вони мають бути вписані в українські підручники з історії, і про ОПу та інших власних покидьків теж.
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21.04.2022 10:18 Відповісти
А хіба ми весь цей час не прокачували кацапський газ в Європу? Значить наша вина теж є в цьому.
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21.04.2022 10:21 Відповісти
Не варто плутати тепле з мокрим. Україна отримувала гроші "за трубу", а не платила.
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21.04.2022 10:58 Відповісти
"Фінансували"?! Та німці й зараз продовжують фінансувати. Усі ці "західні санкції" це фікція, імітація.
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21.04.2022 10:30 Відповісти
Ну не прям імітація, але заслабкі... Бо все-таки Мерс, БМВ, Фолькс і Бош свої заводи в рашці таки позакривали...
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21.04.2022 10:33 Відповісти
Німці не розрахувались ще з українцями за повне руйнування України під час 2 світової війни.... Німецькі окупанти катком нищили всю Україну , спочатку наступаючи, потім відступаючи....Ми , українці, виявились найбільш постраждалими у цій війні, але німці чомусь вважали, що мають спокуту лише перед росіянам за заподіяну шкоду....Ми ж сором'язливо мовчали...
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21.04.2022 11:08 Відповісти
Чому? Компенсації, наші постраждалі від нацизму громадяни, отримували так само, як й решта. Німеччина ж, смокче кремлю за енергоресурси й за те, що кремль, свого часу пішов зі Східної Німеччини, тобто з тодішньої ГДР.
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21.04.2022 11:22 Відповісти
и сколько вы получили компенсаций лично???? компенсации получили москали в москве, но не Украина!
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22.04.2022 01:00 Відповісти
Капитан Очевидность
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21.04.2022 11:17 Відповісти
"Третий Рейх" не желает поставлять вооружение для противостояния "Третьему Риму", ведь он столько лет участвовал в модернизации его вооружения, надеясь совместно поставить ЕС под свой контроль. Г-н Пу и с-ка Ме работали по общему стратегическому договору и сейчас боятся его огласки. Всплывет и потопит весь "шредеризированный" истеблишмент, как только другие страны поймут, какая роль им была уготована. Может так статься, что с Россией будут сотрудничать после ее демократизации, а вот с Германией, не очень. В послевоенный период лучше сотрудничать с теми странами ЕС, которые менее всего подвержены влиянию Германии. У "Третьего Рейха" настоящих друзей нет, а у Украины уже есть, Слава Богу.
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21.04.2022 11:29 Відповісти
Вот кто и уничтожал во второй мировой войне,вес мир.ДА ******** меркель и путин,
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21.04.2022 11:34 Відповісти
Я нагадаю що ще 2012-13 німці готували рашистів на своїй території цілі группи с автотехнікою і іншим ,а потім вони атакували Донбасс.Німці як були тварюками так і зосталися.
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21.04.2022 12:38 Відповісти
Фашик фашика - видит из далека. Вот немецкая овчарка и снюхалась с моськой вислобрюхой из чудских земель.
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21.04.2022 12:41 Відповісти
ОДНОЗНАЧНО
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21.04.2022 13:21 Відповісти
Може хто пригадує, я тут вже неодноразово писав, що впродовж багатьох століть дружба кацапів з німцями, як правило, зажди закінчувалась кривавою бойнею в Європі. На жаль, так і цього разу.
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22.04.2022 12:42 Відповісти
 
 