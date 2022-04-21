Німці фінансували російський фашизм, у боротьбі з яким гинуть українці, - американський історик Снайдер

Впродовж всього періоду незалежності України Німеччина фінансувала російський фашизм, вважає відомий американський публіцист і історик Тімоті Снайдер.

Про це він написав у Твіттері, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Упродовж тридцяти років німці читали українцям лекції про фашизм. Коли фашизм справді прийшов, німці фінансували його, а українці гинуть у боротьбі з ним", - зазначив він, маючи на увазі кошти, які ФРН платила росії за енергоносії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Звичайний фашизм, - глава МЗС Латвії щодо статті "Що Росія має зробити з Україною"

В іншому твіті він зауважив, що Німеччина, з урахуванням її економічних можливостей надала Україні досить мало допомоги у війні проти РФ.

"Серед країн, які допомогли Україні, найбільше (відносно обсягів ВВП) це зробила Естонія, а найменше – Німеччина", - написав історик.