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Маріуполь (3205) евакуація (2242) Верещук (674) гуманітарний коридор (177)

Вчора по гумкоридору з Маріуполя виїхало 4 евакуаційні автобуси. Сьогодні евакуація продовжиться, - Верещук

маріуполь

Вчора гуманітарним коридором із Маріуполя вдалося виїхати чотирьом евакуаційним автобусам. Сьогодні евакуація жінок, дітей та осіб похилого віку триватиме.

Про це повідомила у телеграм-каналі віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо Маріуполя: по вчорашньому гуманітарному коридору з міста вдалося виїхати чотирьом евакуаційним автобусам. Вони заночували в Бердянську і зараз прямують на Василівку. Скоро чекаємо їх у Запоріжжі", - повідомила Верещук.

"Сьогодні продовжуємо евакуацію жінок, дітей та осіб похилого віку. Посадка в автобуси на бульварі Шевченка на кільці біля торговельного центру "Порт-Сіті" о 14.00. Безпекова ситуація складна. Можуть бути зміни. Прошу стежити за офіційними повідомленнями", - додала українська міністерка.

Також читайте: Гумкоридор із Маріуполя сьогодні не спрацював, - Верещук

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Новый пакет военной помощи США для битвы за Донбасс/ Посейдон навел Нептуна на "Москву"/ № 201

Юій Швець про новітніх бариг щодо медикаментів, які застряли на складах "прокладок"
https://www.youtube.com/watch?v=KpBBhl-y1TM
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21.04.2022 09:06 Відповісти
Швец это пропаганда. Я как бы сам немного зрадофил, тяжело при Зеленском быть не зрадофилом, но накидывание без пруфов я не люблю. Он врет.
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21.04.2022 09:11 Відповісти
Не поширюй підорашенську брехню.
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21.04.2022 09:26 Відповісти
Тиждень тому, під Луцьком знайшли склад заниканий замом голови ОДА, з пластинами до броніків, новенькими шинами, продуктами, тощо. Його звісно звільнили.
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21.04.2022 09:29 Відповісти
Да. Это проблемы. У нас воровство на местном уровне и обман. Источник новости Швеца вот этот репортаж https://www.youtube.com/watch?v=MaC8l16AHxM&ab_channel=CNN . Там где местные ноют где оружие. Мы же это постоянно читаем в соцсетях. Ничего нового.

Две проблемы.
1. Липкие руки. К которым прилипает всё что плохо лежит.
2. Система распределения, которую никто не реформировал. Оттого те же американцы предлагают прислать своих людей, чтобы рассказать как развернуть снабжение. Кстати, отсутствие адекватной системы снабжения одна из причин почему мы не отвечаем стандартам НАТО,
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21.04.2022 09:38 Відповісти
Наши люди кажется забыли, что у нас только армия современная, а в остальном мы страна третьего мира. С бандитами, ворами и неработающим государством. Вот Путин поглядел на это всё и напал. Как он мог догадаться, что армию реформировали?
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21.04.2022 09:39 Відповісти
Дуже,дуже,дуже...гарна новина...
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21.04.2022 09:07 Відповісти
Куди б евакуювати цю Верещук??Хіба що в Московію-більше вона ніде не потрібна.
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21.04.2022 09:27 Відповісти
Розмовляє з камінням та готує місто до дня перемоги. 🤦‍♀️ Окупанти у Бердянську призначили двірника «заступником мера»

Самопроголошений мер Бердянська призначив своїм заступником з питань архітектури Самойленка Микиту, який до «призначення» працював двірником в КП «БердянськЕкоТранс».

Чоловік себе позиціонує як творчу особистість та стверджує, що бачить візерунки уві сні й розмовляє з камінням. Після вторгнення ворога він добровільно перейшов на бік окупантів та погодився на співпрацю з ними.

Тепер новопризначений «заммера» займається підготовкою до святкування дня перемоги 9 травня - прикрашає клумби та красить бордюри. https://t.me/operativnoZSU/20237

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21.04.2022 09:31 Відповісти
 
 