Через нічні обстріли Миколаєва загинула одна людина, двоє поранених. Наслідки ліквідовуємо, - Кім
Внаслідок нічних обстрілів Миколаєва загинула одна людина.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок нічних обстрілів загинула одна людина, двоє поранених. Наразі ліквідуємо наслідки", - зазначив він.
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