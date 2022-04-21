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Через нічні обстріли Миколаєва загинула одна людина, двоє поранених. Наслідки ліквідовуємо, - Кім

миколаїв

Внаслідок нічних обстрілів Миколаєва загинула одна людина.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок нічних обстрілів загинула одна людина, двоє поранених. Наразі ліквідуємо наслідки", - зазначив він.

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на следующих выборах за Кима буду голосовать.....
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21.04.2022 09:27 Відповісти
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21.04.2022 09:30 Відповісти
https://twitter.com/prm_ua/status/1516868571132956673?s=20
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21.04.2022 09:32 Відповісти
 
 