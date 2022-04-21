Через нічні обстріли Миколаєва загинула одна людина, двоє поранених. Наслідки ліквідовуємо, - Кім

Внаслідок нічних обстрілів Миколаєва загинула одна людина.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок нічних обстрілів загинула одна людина, двоє поранених. Наразі ліквідуємо наслідки", - зазначив він.

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