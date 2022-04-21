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затримання (4312) Краматорськ (606) державна зрада (1635)

Коригувала обстріли Крамататорська. На Донеччині взяли під варту жінку за держзраду

краматорськ

Мешканка Краматорська коригувала обстріли рідного міста.

Про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ

"За процесуального керівництва Донецькою обласною прокуратурою викрито і повідомлено про підозру мешканці м. Краматорська у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Також у порядку ст. 615 КПК України стосовно неї застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, у квітні 2022 року підозрювана добровільно співпрацювала з російськими окупантами. Вона передавала представнику ворожої армії через месенджер Telegram фото з інформацією щодо об’єктів інфраструктури та позицій ЗСУ на території м. Краматорська Донецької області. Тобто фактично коригувала дії представників держави-окупанта щодо обстрілів міста

Жінку затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Досудове розслідування здійснюється ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
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Топ коментарі
+32
Тре вже рострлювати цих покидьків без суду та слідства!
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21.04.2022 09:38
+26
Еще и с возможностью выйти под залог. Вы там совсем *бнутые? За расстрел артиллерией жителей города ей еще можно и под залог выйти? Может вы еще залог возьмете стиральными машинами, сережками, и золотыми коронками?
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21.04.2022 09:44
+25
Чергова мерзенна гнида...
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21.04.2022 09:39
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Тре вже рострлювати цих покидьків без суду та слідства!
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21.04.2022 09:38 Відповісти
Чергова мерзенна гнида...
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21.04.2022 09:39 Відповісти
Вона не жінка.
Це - потвора.

На жаль, з українським паспортом.
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21.04.2022 09:40 Відповісти
О, там ****** ватных хватает. Воевать сложно когда само население на 65% ватаны.
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21.04.2022 09:42 Відповісти
Какие нафиг 65? но много конечно, даже 10 процентов от 200 000 города, это 20 000 гадов
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21.04.2022 10:42 Відповісти
Да, и электричеством. Должно помочь...
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21.04.2022 09:43 Відповісти
Еще и с возможностью выйти под залог. Вы там совсем *бнутые? За расстрел артиллерией жителей города ей еще можно и под залог выйти? Может вы еще залог возьмете стиральными машинами, сережками, и золотыми коронками?
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21.04.2022 09:44 Відповісти
Люди! Роздерiть цю курву на шматки!!!
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21.04.2022 09:46 Відповісти
наши хлопцы просто валят таких тварей и всего один выстрел в нем все и возбуждение угол. дела следственные действия и обвинительный акт и исполнение
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21.04.2022 09:49 Відповісти
у нее будет суд и адвокаты..., интересно, что они будут говорить..., что она не знала?
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21.04.2022 09:57 Відповісти
Воєнний стан, розстріл на місці і без суда, навіщо цю курву годувати в в 'язниці, хай "подякують" їй люди, які постраждали від пошкоджень своїх будинків, трагедії на вокзалі.
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21.04.2022 10:00 Відповісти
Матери выплакали все глаза, оплакивая своих убитых сыновей которые защищали Украину а эта тварь за копейки продает Украину.
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21.04.2022 10:06 Відповісти
Вийде під заставу і знову почне корегувати або втіче. Яка сума застави ? Може місцеві судді з нею за одно ?
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21.04.2022 10:16 Відповісти
Нажаль за такі дії в нас звикли відпускати під заставу або пару років умовно. Нікого не хвилює що ці потвори своїми діями вбивають багато українців, хтось попадає в катівні окупантів, когось вивозять в рашку в табори...
Через них захоплюють цілі міста
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21.04.2022 10:52 Відповісти
Проблема в тому що коли самі люди звикли міняти свої погляди кожні 5 років, і при цьому забувати що вони відповідальні за все що сталось... То і політикам теж це прощають. І само собою ніхто не хоче щоб за таке була жорстка відповідальність
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21.04.2022 10:54 Відповісти
Чого таких не вішають?
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21.04.2022 11:30 Відповісти
Тримання під вартою з заставою за руйнування і вбивства??? Ви що суки взагалі страх втратили? Допит і страта- це все що треба робити з ворогами!!!!!!!
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21.04.2022 11:31 Відповісти
Треба вже робити військово польові суди. І нах ті застави
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21.04.2022 11:37 Відповісти
а шо, хіба у нас за ізмєну родіни беруть под стражу? а я вважав шо ордєна вручают
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21.04.2022 13:12 Відповісти
А где фото?
Страна должна знать своих 'героев'
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21.04.2022 18:29 Відповісти
 
 