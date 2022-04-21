Коригувала обстріли Крамататорська. На Донеччині взяли під варту жінку за держзраду

Мешканка Краматорська коригувала обстріли рідного міста.

Про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ

"За процесуального керівництва Донецькою обласною прокуратурою викрито і повідомлено про підозру мешканці м. Краматорська у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Також у порядку ст. 615 КПК України стосовно неї застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, у квітні 2022 року підозрювана добровільно співпрацювала з російськими окупантами. Вона передавала представнику ворожої армії через месенджер Telegram фото з інформацією щодо об’єктів інфраструктури та позицій ЗСУ на території м. Краматорська Донецької області. Тобто фактично коригувала дії представників держави-окупанта щодо обстрілів міста

Жінку затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Досудове розслідування здійснюється ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.