Загальні втрати РФ від початку війни - близько 21 тис. осіб, 172 літаки, 151 гелікоптер, 829 танків і 2 118 броньованих машин

Війська РФ, які вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 21 квітня втрати особового складу противника становлять близько 21 тис. осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.04 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 21000 осіб ліквідовано,

танків - 829 од,

бойових броньованих машин - 2118 од,

артилерійських систем - 393 од,

РСЗВ - 136 од,

засоби ППО - 67 од,

літаків - 172 од,

гелікоптерів - 151 од,

автомобільної техніки - 1508 од,

кораблі /катери - 8 од,

цистерн з ПММ - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 166.

Спеціальна техніка - 27.

Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

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"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.