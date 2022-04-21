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армія рф (16162) Генштаб ЗС (6059) техніка (1780) втрати (4281)

Загальні втрати РФ від початку війни - близько 21 тис. осіб, 172 літаки, 151 гелікоптер, 829 танків і 2 118 броньованих машин

Війська РФ, які вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 21 квітня втрати особового складу противника становлять близько 21 тис. осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.04 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 21000 осіб ліквідовано,

танків - 829 од,

бойових броньованих машин  - 2118 од,

артилерійських систем  - 393 од,

РСЗВ - 136 од,

засоби ППО - 67 од,

літаків  - 172 од,

гелікоптерів  - 151 од,

автомобільної техніки - 1508 од,

кораблі /катери  - 8 од,

цистерн з ПММ - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 166.

Спеціальна техніка - 27.

Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

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Загальні втрати РФ від початку війни - близько 21 тис. осіб, 172 літаки, 151 гелікоптер, 829 танків і 2 118 броньованих машин 01

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

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Топ коментарі
+7
Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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21.04.2022 09:59
+4
Тут хтось з хлопців писав, що конкретно веде статистику літачки vs вертольоти.

ОК, літачки попереду.

А мене цікавлять винятково трупачки.

Так от, я впевнена, що наші применшують кількість перегною. Зі скромності.
Думаю, що їх значно більше.
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21.04.2022 10:05
+3
По имеющейся информации санитарные потери российских оккупантов по состоянию на утро 20.04.2022 превысили 48,5 тыс человек. Невозвратные потери (погибшие) превысили 21 тыс человек. Таким образом, суммарные потери российских оккупационных войск превысили 69,5 тыс.
Основная нагрузка на поступление раненных сейчас оказывается на лечебные учреждения временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей, а так же временно оккупированного полуострова Крым.
Практически все раненные «мобилизованные» с оккупированных территорий направляются в Л/У ОРДЛО. Из состава российского оккупационного контингента в Л/У ОРДЛО направляются исключительно нетранспортабельные 300-е. Но, нетранспортабельный - это означает тяжёлый, а у тяжёлых в Л/У ОРДЛО шанс на выживание на порядок меньший, чем в Л/У РФ. Это приводит к стабильному росту смертности среди тяжелораненных российских оккупантов.
В оккупированном Крыму сохраняется напряжённая ситуация с раненными, поскольку качество оказания медицинской помощи и уход за раненными на очень низком уровне. Фактически, проблема не столько в превышении суточной пропускной способности Л/У, сколько в профессионализме и добросовестности медиков.
Лечебные учреждения Беларуси практически полностью разгружены российскими раненными. Так же отмечается более интенсивный вывоз тел уничтоженных в Украине оккупантов на территорию России, нежели это было на прошлой неделе.

https://site.ua/alexander.kovalenko Александр Коваленко
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21.04.2022 10:40
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Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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21.04.2022 09:59 Відповісти
Тут хтось з хлопців писав, що конкретно веде статистику літачки vs вертольоти.

ОК, літачки попереду.

А мене цікавлять винятково трупачки.

Так от, я впевнена, що наші применшують кількість перегною. Зі скромності.
Думаю, що їх значно більше.
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21.04.2022 10:05 Відповісти
Одніх тільки танків, я думаю, перевалило за тісячу.
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21.04.2022 12:49 Відповісти
Их в рахе никто не считает, чего сдесь утруждаться? Техника то да.
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21.04.2022 10:14 Відповісти
Літаків із самого початку було більше, ніж вертольотів. Колись бачив, підготували біля кордону 400 літаків та 250 вертольотів.
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21.04.2022 10:24 Відповісти
По имеющейся информации санитарные потери российских оккупантов по состоянию на утро 20.04.2022 превысили 48,5 тыс человек. Невозвратные потери (погибшие) превысили 21 тыс человек. Таким образом, суммарные потери российских оккупационных войск превысили 69,5 тыс.
Основная нагрузка на поступление раненных сейчас оказывается на лечебные учреждения временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей, а так же временно оккупированного полуострова Крым.
Практически все раненные «мобилизованные» с оккупированных территорий направляются в Л/У ОРДЛО. Из состава российского оккупационного контингента в Л/У ОРДЛО направляются исключительно нетранспортабельные 300-е. Но, нетранспортабельный - это означает тяжёлый, а у тяжёлых в Л/У ОРДЛО шанс на выживание на порядок меньший, чем в Л/У РФ. Это приводит к стабильному росту смертности среди тяжелораненных российских оккупантов.
В оккупированном Крыму сохраняется напряжённая ситуация с раненными, поскольку качество оказания медицинской помощи и уход за раненными на очень низком уровне. Фактически, проблема не столько в превышении суточной пропускной способности Л/У, сколько в профессионализме и добросовестности медиков.
Лечебные учреждения Беларуси практически полностью разгружены российскими раненными. Так же отмечается более интенсивный вывоз тел уничтоженных в Украине оккупантов на территорию России, нежели это было на прошлой неделе.

https://site.ua/alexander.kovalenko Александр Коваленко
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21.04.2022 10:40 Відповісти
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21.04.2022 10:42 Відповісти
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21.04.2022 11:12 Відповісти
Генштаб, ведіть свої підрахунки для статистики і історії, а нас цікавить чому немає жодного руху на південь по всім ділянкам фронту? Два тижні жодних успіхів територіальних?
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21.04.2022 11:26 Відповісти
На Запоріжжі за добу захисники знищили 10 ББМ, 2 танки та ліквідували 40 окупантів.
Протягом минулої доби було знищено:
- особового складу - 40 осіб;
- танків - 2 одиниці;
- бойових броньованих машин - 10 одиниць;
- радіолокаційних станцій - одиниця; -автомобільної техніки - 6 одиниць.
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21.04.2022 11:35 Відповісти
Що Стугни та Джавеліни дивотворні роблять!
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21.04.2022 12:02 Відповісти
 
 