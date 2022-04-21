Загальні втрати РФ від початку війни - близько 21 тис. осіб, 172 літаки, 151 гелікоптер, 829 танків і 2 118 броньованих машин
Війська РФ, які вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 21 квітня втрати особового складу противника становлять близько 21 тис. осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.04 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 21000 осіб ліквідовано,
танків - 829 од,
бойових броньованих машин - 2118 од,
артилерійських систем - 393 од,
РСЗВ - 136 од,
засоби ППО - 67 од,
літаків - 172 од,
гелікоптерів - 151 од,
автомобільної техніки - 1508 од,
кораблі /катери - 8 од,
цистерн з ПММ - 76,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 166.
Спеціальна техніка - 27.
Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
Будь ласка, зачекайте...
ОК, літачки попереду.
А мене цікавлять винятково трупачки.
Так от, я впевнена, що наші применшують кількість перегною. Зі скромності.
Думаю, що їх значно більше.
Основная нагрузка на поступление раненных сейчас оказывается на лечебные учреждения временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей, а так же временно оккупированного полуострова Крым.
Практически все раненные «мобилизованные» с оккупированных территорий направляются в Л/У ОРДЛО. Из состава российского оккупационного контингента в Л/У ОРДЛО направляются исключительно нетранспортабельные 300-е. Но, нетранспортабельный - это означает тяжёлый, а у тяжёлых в Л/У ОРДЛО шанс на выживание на порядок меньший, чем в Л/У РФ. Это приводит к стабильному росту смертности среди тяжелораненных российских оккупантов.
В оккупированном Крыму сохраняется напряжённая ситуация с раненными, поскольку качество оказания медицинской помощи и уход за раненными на очень низком уровне. Фактически, проблема не столько в превышении суточной пропускной способности Л/У, сколько в профессионализме и добросовестности медиков.
Лечебные учреждения Беларуси практически полностью разгружены российскими раненными. Так же отмечается более интенсивный вывоз тел уничтоженных в Украине оккупантов на территорию России, нежели это было на прошлой неделе.
https://site.ua/alexander.kovalenko Александр Коваленко
Протягом минулої доби було знищено:
- особового складу - 40 осіб;
- танків - 2 одиниці;
- бойових броньованих машин - 10 одиниць;
- радіолокаційних станцій - одиниця; -автомобільної техніки - 6 одиниць.