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Макрон звинуватив Ле Пен в залежності від РФ та пообіцяв підтримати Україну

ле,пен,макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив у середу, що у разі переобрання продовжить допомагати Україні та чинити тиск на Росію.

Про це він заявив у ході теледебатів напередодні другого туру президентських виборів, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Потрібно продовжувати підтримувати Україну, щоб вона могла чинити опір, щоб Київ не впав. Потрібно допомагати їй і фінансово", - сказав президент Франції.

Макрон наголосив, що вважає за потрібне "посилювати тиск" на РФ. Водночас, на його думку, Франція має працювати над тим, щоб конфлікт не перекинувся на інші країни.

Президент заявив, що готовий працювати над тим, щоб Росія погодилася спочатку на припинення вогню в Україні, а згодом вивела війська з української території.

Істотну частину свого виступу Макрон присвятив тому, що Ле Пен кілька років тому взяла кредит у банку РФ, щоб фінансувати діяльність своєї партії. На його думку, це означає, що вона "залежить від влади Росії".

Також читайте: Ле Пен заявила, що підтримує дії Макрона по протидії російській агресії

Ле Пен відповіла Макрону, що вона залежить від Росії, та її єдиним зобов'язанням було повернення наданих їй грошей. Також Ле Пен зазначила, що брала кредит у Росії, оскільки влада Франції створила такі умови, коли вона не могла зробити це на батьківщині.

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Топ коментарі
+9
шльондра в ОП не краща..
зеЛох довийопивався - Україна лишилася БЕЗ тяжкого озброєння з Германії:

Германия по указанию канцлера Олафа Шольца исключила из списка военной помощи Украине все тяжёлое вооружение
Об этом сообщает издание Bild.
Список сократился с 48 до 24 страниц. Из 15 видов вооружений, о поставках которых просил Киев, в итоговом документе остались лишь три позиции.
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21.04.2022 10:23
+6
Потому что Шольц - ссыкло, и всё равно нашёл бы предлог ничего не поставлять, со штайнмайером или без. Или вы не видели новость: "Мы будем поставлять только то, чем Украинцы уже умеют пользоваться". То бишь - сгнившую ГДРовскую технику. Дали миллиард - "покупай, что хочешь, но мы ничего не продадим".
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21.04.2022 10:32
+4
Мімікрон звичайно не подарунок, але якщо виграє ця кремлівська хвойда, це стане катастрофою для ЄС
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21.04.2022 10:28
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Це схоже на шльонlр що ********* між собою...Нє???
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21.04.2022 10:13 Відповісти
шльондра в ОП не краща..
зеЛох довийопивався - Україна лишилася БЕЗ тяжкого озброєння з Германії:

Германия по указанию канцлера Олафа Шольца исключила из списка военной помощи Украине все тяжёлое вооружение
Об этом сообщает издание Bild.
Список сократился с 48 до 24 страниц. Из 15 видов вооружений, о поставках которых просил Киев, в итоговом документе остались лишь три позиции.
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21.04.2022 10:23 Відповісти
і до чого тут Зеленській, троляко? у німчур, завдяки старій комсомолці меркель, просто немає важкого озброєння. за роки миру, колиЄвропа вважала, що війна далеко, а ***** та роzzіяни - люди і з ними можна розмовляти, все було розпиляно та розпродоно, стара шльондра не вірила в те, що це озброєння може знадобитися. щоб не казала і не робила Україна, німці нам не зможуть дати того, чтого у них немає.
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21.04.2022 10:32 Відповісти
Це троль, він просто друкує одне і те саме повідомлення знову і знову. Штангу послали якраз після змін.
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21.04.2022 10:33 Відповісти
Потому что Шольц - ссыкло, и всё равно нашёл бы предлог ничего не поставлять, со штайнмайером или без. Или вы не видели новость: "Мы будем поставлять только то, чем Украинцы уже умеют пользоваться". То бишь - сгнившую ГДРовскую технику. Дали миллиард - "покупай, что хочешь, но мы ничего не продадим".
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21.04.2022 10:32 Відповісти
Петро Олексійович, розлогінтеся і не спамте свої вигадки
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21.04.2022 11:03 Відповісти
иПальник свой завали... гнида
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21.04.2022 11:17 Відповісти
...шльондр...
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21.04.2022 10:45 Відповісти
Мануелла та Марина - перше питання у списку на вступ до Українського союзу - КРИМ чий?!
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21.04.2022 10:13 Відповісти
Що і очікувалося , заяви Макрона про Україну для внутрішнього споживача.
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21.04.2022 10:14 Відповісти
страшні умови не озвучує, просто відмазка,
так не сказала чи кредит повернула чи вже відпрацювала і кредит може не повертати, і які були «кращі» умови у рашистського фюрера
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21.04.2022 10:25 Відповісти
c'est magnifique! Макроша, докажи делами, что ты не ************, - отправь 2REP в ЦАР, поубиивай там кацапье!
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21.04.2022 10:27 Відповісти
Мімікрон звичайно не подарунок, але якщо виграє ця кремлівська хвойда, це стане катастрофою для ЄС
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21.04.2022 10:28 Відповісти
А про зброю для України ані слова. Додік зібрався зупиняти танки і ракети телефоном і язиком. Треба його в Харків на адаптацію привезти, Шольца теж хай бере.
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21.04.2022 10:30 Відповісти
А чого ти пастєснялся напряму за лепенчиху тулити, так в методичці для зеботів написано?
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21.04.2022 11:34 Відповісти
Потрібно випускати на Шольца братів-кракерів: ХЛАМИДІЮ І ПОДОЛЯКА та сестру їх ВЕРЕЩУЧКУ
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21.04.2022 10:32 Відповісти
Верещучку это жестко, у меня начинают дрожать колени уже после первых гамм ее неповторимого колларатурного сопрано =)
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21.04.2022 11:15 Відповісти
Президент заявив, що готовий працювати над тим, щоб Росія погодилася спочатку на припинення вогню в Україні, а згодом вивела війська з української території. за таку позицію Макарон- йдеш накуй за рашистським коритом "ЗГОДОМ"-на десятиріччя подібні рашистські членососи будуть "словесним полносом " піаритися на допомозі Україні.Вашу мать , німецько- французькі засранці , котрі у 2014 році створили основи нинішньої війни в Україні і все тому, що негайного виведення рашистських окупантів з території України мали вимагати у 2014. а не вісім років "згодом" підготовляти рашиста до окупації України спонсоруючи його грошима.(с,,,ки)
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21.04.2022 10:32 Відповісти
Що Макорн що Ля Срен між Вами різниці немає, однакові слизняки та пупирі
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21.04.2022 10:42 Відповісти
Обещает забомбить путлера телефонными звонками? Будет звонить по 2 раза в день?
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21.04.2022 11:02 Відповісти
Поддержать Украину? Пардон, чем? Рецептом бордосского вина или выкройками фригийского колпака?
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21.04.2022 11:02 Відповісти
А кто Путину постоянно трезвонит? Не Макрон ли?
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21.04.2022 11:05 Відповісти
А чего же ты жабоед не поддержал?
У тебя до выборов было куча возможностей.
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21.04.2022 18:32 Відповісти
 
 