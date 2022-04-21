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армія рф (16162) Харків (5428) Харківщина (6053) Ізюм (307) бойові дії (3210) Синєгубов (853)

На Ізюмщині гаряче, йдуть постійні бої. ЗСУ утримують позиції, завдаючи окупантам значних втрат, - Синєгубов

ізюм

Минулої доби російські окупаційні війська знову обстрілювали райони Харкова з реактивних систем залпового вогню - було близько 15 обстрілів.

Про це глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вогонь артилерії влучав у районах Салтівки, ХТЗ, Олексіївки. По області - в Дергачах, Золочівському напрямку, Чуївському районі.

"Унаслідок обстрілів окупантів постраждали 5 цивільних: 3 - у м. Харків, 2 - в Чугуївському районі", - зазначив Синєгубов.

Крім того, він зауважив, що зменшення інтенсивності вогню - це хибне уявлення. Спрогнозувати дії окупантів дуже складно. Тому влада регіону просить жителів без крайньої необхідності не покидати місць укриттів.

"Наші Збройні сили працюють, захищають Харків та область, тримають позиції. На Ізюмщині гаряче, ідуть постійні бої. Ворог випробовує наші оборонні позиції, але ЗСУ утримують їх, завдаючи окупантам значних втрат. Тримаємося, віримо в Збройні Сили України! Кожен має працювати на своєму фронті. Перемога лише за нами!", - резюмує очільник регіону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поблизу Ізюма ворог зазнає значних втрат, - Синєгубов

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Топ коментарі
+14
Господи, Матінко Божа, захищайте і допомагайте нашим захисникам
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21.04.2022 10:59
+11
Смерть кацапским оккупантам ! Только лютая СМЕРТЬ ! Победа Украины вершится на наших с Вами глазах ! СЛАВА УКРАИНЕ ! СЛАВА ДОБЛЕСТНЫМ ЗСУ !
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21.04.2022 11:03
+11
У нас дуже багато гугл-стратєгов і просто зрадойобщиків. Я вірю що Генштаб України знає свою справу, і кращих варіантів за тих умов що єпросто не існує.
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21.04.2022 11:11
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Господи, Матінко Божа, захищайте і допомагайте нашим захисникам
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21.04.2022 10:59 Відповісти
Смерть кацапским оккупантам ! Только лютая СМЕРТЬ ! Победа Украины вершится на наших с Вами глазах ! СЛАВА УКРАИНЕ ! СЛАВА ДОБЛЕСТНЫМ ЗСУ !
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21.04.2022 11:03 Відповісти
Дивлюся на карту, вони продовжують просуватися із боку Ізюму на південь, оточую наших на Донбасі. Не розумію, чому це дають робити? Реально оточують. Потім пробиватимуться через оточення і домовлятимуться про коридори.
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21.04.2022 11:05 Відповісти
На карте никакого продвижения нет. Как было, так и осталось. Хотите остановить врага - идите в действующую армию.
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21.04.2022 11:08 Відповісти
У нас дуже багато гугл-стратєгов і просто зрадойобщиків. Я вірю що Генштаб України знає свою справу, і кращих варіантів за тих умов що єпросто не існує.
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21.04.2022 11:11 Відповісти
так, зовсім немає просування. Начебто і Ізюм не зайняли.
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21.04.2022 11:15 Відповісти
Ізюм під окупацією
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21.04.2022 12:54 Відповісти
немає там особливого просування для оточення....
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21.04.2022 12:37 Відповісти
шукай е своїх!!!
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21.04.2022 11:10 Відповісти
Всесвіте!
Допоможи і захисти українських воїнів!
Смерть кацапам!
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21.04.2022 11:38 Відповісти
Тотальный и не прекращающийся обстрел наших позиций из всего дальнобойного (в т.ч. стратегических бомбардировщиков) и "идут постоянные бои" это несколько разные понятия.
Рашисты поменяли стратегию продвижения. Это понятно уже всем. Не будет уже "парадного продвижения километровых колонн" и лобовых атак.
Учитывая то, что в дальнобойных, их возможности в десятки раз превосходят наши, хотелось бы понять как мы этому будем противодействовать?
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21.04.2022 11:39 Відповісти
Якщо навіть подзвоните в Генштаб, вам не скажуть. Закон про ленд-ліз верхньою палатою сенату США ще не підписаний. До речі, законопроект про ленд-ліз було внесено в сенат 19 січня, за місяць до вторгнення. Є сподівання, що невдовзі закон приймуть остаточно.
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21.04.2022 11:52 Відповісти
так поставки и так идут - по 7 самолетв в сутки
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21.04.2022 12:47 Відповісти
ще один вс епропальщик ((
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21.04.2022 12:38 Відповісти
счас тебе тут боту все расскажут .. хотя думаю скоро "наши" Paladin-ы зарешают
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21.04.2022 12:45 Відповісти
 
 