На Ізюмщині гаряче, йдуть постійні бої. ЗСУ утримують позиції, завдаючи окупантам значних втрат, - Синєгубов

Минулої доби російські окупаційні війська знову обстрілювали райони Харкова з реактивних систем залпового вогню - було близько 15 обстрілів.

Про це глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вогонь артилерії влучав у районах Салтівки, ХТЗ, Олексіївки. По області - в Дергачах, Золочівському напрямку, Чуївському районі.

"Унаслідок обстрілів окупантів постраждали 5 цивільних: 3 - у м. Харків, 2 - в Чугуївському районі", - зазначив Синєгубов.

Крім того, він зауважив, що зменшення інтенсивності вогню - це хибне уявлення. Спрогнозувати дії окупантів дуже складно. Тому влада регіону просить жителів без крайньої необхідності не покидати місць укриттів.

"Наші Збройні сили працюють, захищають Харків та область, тримають позиції. На Ізюмщині гаряче, ідуть постійні бої. Ворог випробовує наші оборонні позиції, але ЗСУ утримують їх, завдаючи окупантам значних втрат. Тримаємося, віримо в Збройні Сили України! Кожен має працювати на своєму фронті. Перемога лише за нами!", - резюмує очільник регіону.

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