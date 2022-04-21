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Маріуполь (3205) евакуація (2242) Азовсталь (437) Верещук (674) гуманітарний коридор (177)

Вимагаємо від РФ терміновий гумкоридор з "Азовсталі". Близько 1000 цивільних та 500 поранених воїнів треба евакуювати сьогодні, - Верещук

азовсталь

Цивільних осіб та поранених військових потрібно евакуювати із "Азовсталі" сьогодні.

Про це повідомила у телеграм-каналі віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"Азовсталь"! Вимагаємо від росіян терміновий гуманітарний коридор з маріупольського комбінату "Азовсталь"! Там зараз перебувають близько 1000 цивільних та 500 поранених військових. Їх усіх треба витягнути з "Азовсталі" сьогодні!" - повідомила вона.

"Закликаю світових лідерів і міжнародну спільноту сфокусувати зараз свої зусилля саме на Азовсталі. Зараз це ключова точка та ключовий момент для гуманітарних зусиль!!!", - додає Верещук.

Також читайте: Шойгу заявив про "взяття" Маріуполя, Путін наказав скасувати штурм "Азовсталі". ВIДЕО

Автор: 
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Топ коментарі
+31
Капець дурепа. Використовувати термін "вимагаю" можна лише в тому випадку, коли маєш чітку відповідь на запитання "ато что?". Кацапи тебе з твоїми вимогами на..уй пошлють і ти туди підеш, бо ніяких інших опцій в тебе в цьому питанню нема.
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21.04.2022 11:14
+25
давай верещук домовляйся...ім то коридор з Криму ти зробила....зараз за ними боржок....Чи ти гроші з них не тільки за південь взяла??
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21.04.2022 11:12
+21
"єсть товаріщ верещук" відповіли у х*йла.
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21.04.2022 11:14
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..и немедленно выпил. (с)
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21.04.2022 11:16 Відповісти
давай верещук домовляйся...ім то коридор з Криму ти зробила....зараз за ними боржок....Чи ти гроші з них не тільки за південь взяла??
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21.04.2022 11:12 Відповісти
https://news.liga.net/ua/politics/news/danilov-ob-udare-po-krymskomu-mostu-obyazatelno-sdelaem-kak-tolko-budet-vozmojnost Данілов про удар по Кримському мосту: Обов'язково зробимо, щойно буде можливість
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21.04.2022 11:17 Відповісти
Капець дурепа. Використовувати термін "вимагаю" можна лише в тому випадку, коли маєш чітку відповідь на запитання "ато что?". Кацапи тебе з твоїми вимогами на..уй пошлють і ти туди підеш, бо ніяких інших опцій в тебе в цьому питанню нема.
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21.04.2022 11:14 Відповісти
p.s. і давайте трохи включимо фантазію. ЗСУ розгромлює рашистів, оточує Ростов, розносить його вщепки та запирає там чимало орків. Фронт пішов далі на Воронєж. Кацапи сидять там на голодному пайку, вони приречені але не здаються. І який небудь Мілованов вимагає від ЗСУ коридор для відводу оточеного угрупування. Шоб ви відповіли на такі вимоги?
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21.04.2022 11:35 Відповісти
кацапы ничего бы не клянчили и не отвечали
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21.04.2022 12:42 Відповісти
Арестович это ты? )))
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21.04.2022 13:16 Відповісти
Не, єто не я
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21.04.2022 22:49 Відповісти
ато що?
або,
скільки ваших вимог виконали орки?
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21.04.2022 12:19 Відповісти
"єсть товаріщ верещук" відповіли у х*йла.
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21.04.2022 11:14 Відповісти
Ось тепер, дізнавшись про поранених військових, кацапи, точно, дадуть евакуаційний коридор.
Немає слів ...
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21.04.2022 11:14 Відповісти
- схоже на те ...
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21.04.2022 11:23 Відповісти
Верещук - людина Суркова, гей Верещучка попросила у Владіслава у Лефортово, коридор, він тобі його забезперчить
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21.04.2022 11:15 Відповісти
Так для Зеленки ж головне що раз Київ не ********, значить все, кацапи впали...
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21.04.2022 11:15 Відповісти
Она потом расскажет о своих делах! Обязательно!
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21.04.2022 11:16 Відповісти
срочно берите тяжелое вооружение и выжигайте всех орков по дороге на Мариуполь, под прикрытием ПВО, увы, но только так
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21.04.2022 11:17 Відповісти
Верещук верещит. Глас вопиющего в пустыне. Надо было вооружением страны заниматься, а не крадивництвом. Теперь уже поздно.
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21.04.2022 11:17 Відповісти
https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych?__cft__[0]=AZVfWQ_7LXdeh-cthu7YwtyWnQSgHDgMwRcId7MNvgnKjhpX_OrL37C_Eq4ZhtOaJAHzgBPLAMofnD4qnjEAVa-mrKut-Ss9Wvi9GEY6cLSaoWYi8liwF4Sg-1sEtdwHbu8&__tn__=-UC%2CP-R Lesya Porutska-Sakovych

https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych 16 mins ·

Для повного розуміння того, як рф "взяли під контроль Маріуполь":

"Попри надскладну ситуацію, полк «Азов» за останні дві доби знищив: 3 танки, 2 БМП та БТР".

Поки рашистська пропаґанда вішає своїм глядачам локшину на вуха, наші бійці просто працюють

Брати по Зброї





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21.04.2022 11:17 Відповісти
Все те що верещить верещучка, робить ще навпаки гірше та складніше.Верещучку геть.
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21.04.2022 11:18 Відповісти
Эта бестолковая баба только меня одного раздражает?
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21.04.2022 11:19 Відповісти
Вимагаємо звільнення Верещук за невідповідність зайнятій посаді ( як мінімум) !!!!!!
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21.04.2022 11:22 Відповісти
Надо людей вытаскивать. А не демагогией заниматься. Время идет, много раненых!
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21.04.2022 11:22 Відповісти
после того как ***** доложил шойгу что "Мариуполь освободили" ... ему будут интересны мирные и раненные в катакомбах??? он согласится на "вимагаємо" от верещучки???
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21.04.2022 11:36 Відповісти
І це говорить міністр, дураки й дороги.
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21.04.2022 11:23 Відповісти
В ідеалі вбити людоненависника путіна... І перестануть вмирати невинні люди.. Путіна треба вбити прямо зараз заради миру. Якщо для цього треба використати ядерну зброю, то її треба застосувати навіть по бункерах по всій росії... Якщо треба спалити москву, то всі будуть лише вдячні за її знищення за допомогою ядерних боєголовок.
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21.04.2022 11:25 Відповісти
путин - бьіл ****** до 24-го, после он - *********** Грязь
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21.04.2022 11:27 Відповісти
Tolko obmeniat ranenix vojenix po drugomu ix rastreliajet,neuzeli jej nejasno.
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21.04.2022 11:29 Відповісти
Иногда думаю почему все зеленые так одинаково тугие. Может один коллективный разум? Кем была Верещук до того как стала зеленой министеркой? Да никем, обычной корупционеркой в маленьком городке, которой мешали воровать патриоты. "17 лютого 2015 року подала у відставку з посади міського голови Рави-Руської «через постійний тиск і звинувачення псевдопатріотів». Напередодні цієї події народний депутат Володимир Парасюк звинуватив очільницю Рави-Руської у корупції та систематичному прогулюванні роботи, натомість Ірина Верещук пообіцяла довести безпідставність звинувачень у суді. Станом на 2020 рік, судового позову від Верещук так і не було, а звернення до Генпрокуратури від Парасюка не мали результатів." А еще оно успело при зеленых побывать членрм Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Оно не компетентное, оно вроде бы училось но опыта не умеет, оно набирается сейчас опыта представляете.
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21.04.2022 11:29 Відповісти
пафосное верещание-вымагание верещучки раздражает...
если уже "освободили Мариуполь" как доложил шойгу *****... если ***** приказал взять в глухую осаду Азовсталь (чтобы муха не проскочила)... значит ли это что будут согласовывать с верещук какие-то коридоры???? значит ли это что ***** (которому по фиг свое мясо) озаботится раненными Азовцами??? или мирными???
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21.04.2022 11:39 Відповісти
Мала а зубки показала і ножкою турнула?
І глибоку стурбованість?
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21.04.2022 11:50 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=53V9Vo0f5wk Борис Гребенщиков "*******"
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21.04.2022 12:32 Відповісти
без пиара на крови ни шага.
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21.04.2022 12:41 Відповісти
Гарний привід Зе владі прогнутись під кацапів під вивіскою "треба їх врятувати"
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21.04.2022 13:03 Відповісти
О Д Н О З Н А Ч Н О
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21.04.2022 13:15 Відповісти
Господи какая же дура... Ты не в той ситуации чтобы что-то требовать, от тебя ничего не зависит и русня видала на одном месте твои требования. Какие же только идиоты у власти
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21.04.2022 13:43 Відповісти
Она ипанутая??? 500 поранених воїнів через орків??? А коли орки їх замордують - Верещучка просто розведе руками??? Поранених можна евакуювати лише за допомогою кораблів 3х країн і ніяк інакше!
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21.04.2022 13:47 Відповісти
Так, треба евакуація. Але ж ти, гнида верещук, верещала, що війни не буде! Гнидота!
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21.04.2022 13:57 Відповісти
Вся беда зеленых, что ситуация заставляет их действовать... и каждое их действие показывает какие они зелёные...
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21.04.2022 13:58 Відповісти
Так чего сидишь.... Бери автобус и едь... Вывози....
Твоя героическая смерть и похороны будут прекрасным информ вкидом как и твой ежедневный тупой пиз-еж....
Интересно а ты вообще что то реально делаешь, помагаешь?
Или как Люся работаешь только ртом?
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21.04.2022 18:36 Відповісти
 
 