Вимагаємо від РФ терміновий гумкоридор з "Азовсталі". Близько 1000 цивільних та 500 поранених воїнів треба евакуювати сьогодні, - Верещук
Цивільних осіб та поранених військових потрібно евакуювати із "Азовсталі" сьогодні.
Про це повідомила у телеграм-каналі віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.
"Азовсталь"! Вимагаємо від росіян терміновий гуманітарний коридор з маріупольського комбінату "Азовсталь"! Там зараз перебувають близько 1000 цивільних та 500 поранених військових. Їх усіх треба витягнути з "Азовсталі" сьогодні!" - повідомила вона.
"Закликаю світових лідерів і міжнародну спільноту сфокусувати зараз свої зусилля саме на Азовсталі. Зараз це ключова точка та ключовий момент для гуманітарних зусиль!!!", - додає Верещук.
Топ коментарі
+31 Зэлэный_Змий
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+25 Kolja Stambulskij
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+21 Олег Іванів
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Будь ласка, зачекайте...
або,
скільки ваших вимог виконали орки?
Немає слів ...
https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych 16 mins ·
Для повного розуміння того, як рф "взяли під контроль Маріуполь":
"Попри надскладну ситуацію, полк «Азов» за останні дві доби знищив: 3 танки, 2 БМП та БТР".
Поки рашистська пропаґанда вішає своїм глядачам локшину на вуха, наші бійці просто працюють
Брати по Зброї
если уже "освободили Мариуполь" как доложил шойгу *****... если ***** приказал взять в глухую осаду Азовсталь (чтобы муха не проскочила)... значит ли это что будут согласовывать с верещук какие-то коридоры???? значит ли это что ***** (которому по фиг свое мясо) озаботится раненными Азовцами??? или мирными???
І глибоку стурбованість?
Твоя героическая смерть и похороны будут прекрасным информ вкидом как и твой ежедневный тупой пиз-еж....
Интересно а ты вообще что то реально делаешь, помагаешь?
Или как Люся работаешь только ртом?