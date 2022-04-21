"Два десятки танків, ще були БТРи, машини", - один з найкращих розрахунків ПТРК "Стугна" знищує окупантів на Луганщині. ВIДЕО

Один з найкращих розрахунків ПТРК "Стугна" на Луганщині знищив понад два десятки одиниць техніки російських окупантів.

Про це в інтерв'ю головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову розповів один з бійців розрахунку.

"Два десятки танків, ще були БТРи, машини... Боєкомплекту вистачає і все інше є. Безпілотників трохи не вистачає", - каже український воїн.

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"Миттєва карма - російський танк робить постріл по українським позиціям і одразу вибухає після влучання ракети "Стугна", це нове відео від наших протитанкістів. І робить це Женя - один з найкращих операторів ЗСУ на ПТРК "Стугна", його розрахунок за час вторгення знищив понад 20 російських танків та бронемашин. Ми разом потрапили під обстріл на Донбасі, після того як Женя знищив чергову машину противника. Жені треба безпілотник, і ми йому скоро такий безпілотник доставимо, а якщо можете долучитись до придбання нової великої партії дронів для наших кращих бійців на Донбасі - будь-ласка, ось реквізити, дронів, машин та оптики на фронті треба багато, я доставлю", - закликав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

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