Віра у результат перемовин між Росією та Україною з кожним днем втрачається, - Зеленський

З кожним днем, і з кожними новими фактами злочинів росіян на території України віра у результат перемовин РФ і України втрачається.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю французькому каналу BFMTV, передає Цензор.НЕТ.

"На сьогодні офіційно наша делегація розмовляє з російською делегацією, і ми в принципі за те, щоб відбулась зустріч на рівні лідерів Росії і України. Тому що на рівні лідерів можна зупинити цю війну. Тому поки що так. Але з кожним днем, з кожною такою Бучею, з кожним Маріуполем, з кожною такою Волновахою бажання і віра в те, що буде результат в наших перемовинах, втрачається", - сказав Зеленський.

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