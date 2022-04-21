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Зеленський (22411) перемовини (2717)

Віра у результат перемовин між Росією та Україною з кожним днем втрачається, - Зеленський

зеленський

З кожним днем, і з кожними новими фактами злочинів росіян на території України віра у результат перемовин РФ і України втрачається.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю французькому каналу BFMTV, передає Цензор.НЕТ.

"На сьогодні офіційно наша делегація розмовляє з російською делегацією, і ми в принципі за те, щоб відбулась зустріч на рівні лідерів Росії і України. Тому що на рівні лідерів можна зупинити цю війну. Тому поки що так. Але з кожним днем, з кожною такою Бучею, з кожним Маріуполем, з кожною такою Волновахою бажання і віра в те, що буде результат в наших перемовинах, втрачається", - сказав Зеленський.

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Топ коментарі
+36
Не можна домовлятись з тим,хто прийшов тебе вбивати...
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21.04.2022 11:46
+34
Джонсон же сказав..які перемовини коли твоя нога в пащі крокодила
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21.04.2022 11:48
+33
ЗЕ, ти чув, що сказав Борис Джонсон про перемовини? Я вже не кажу про те, що казала Голда Мейєр в минулому сторіччі! Чим тебе йо... стукнуть, щоб до тебе, нарешті, дійшло - перемовини з тим, хто тебе вбиває, не мають сенсу

А та шобла, яку ти називаєш перемовниками, взагалі викликає подив своїм складом - жодного дипломата чи особи з досвідом ведення перемов. Так і хочеться спитати: Вова, ти дибіл?

До речі, що ти відповіси на своє "війна не закінчується тому, що це вигідно Порошенку Зеленському"?
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21.04.2022 11:50
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Ты в глаза ему смотрел?!
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21.04.2022 11:45 Відповісти
Ні, не дивився. Т були не ті очі. Але віра ще є. Днів на 360. Хоча і втрачається. Але ще є.
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21.04.2022 11:55 Відповісти
Аяяй! Яка прикрість - втрачаємо віру!!!
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21.04.2022 12:19 Відповісти
В єдине ок- очко.
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21.04.2022 14:58 Відповісти
А що дасть зустріч лідерів? Що вона змінить, не розумію...
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21.04.2022 11:45 Відповісти
Зеленський задушить )(уйла в прямому ефірі і Зе нічого не буде..по закону
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21.04.2022 11:50 Відповісти
теж про це думав - це єдиний сенс
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21.04.2022 14:03 Відповісти
Не можна домовлятись з тим,хто прийшов тебе вбивати...
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21.04.2022 11:46 Відповісти
мой конец - это чье-то начало... т.е. как только разноцветный начнет делать движение вперед - это будет уже не начало, а конец... народ такого почти ежедневного издевательства с его задроченным педофилом, ослолюбом из осетии и прочей падалью о переговорах уже не стерпит...
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21.04.2022 11:48 Відповісти
Джонсон же сказав..які перемовини коли твоя нога в пащі крокодила
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21.04.2022 11:48 Відповісти
Що цей Вєлічайший хоче від ху*ла? Наміри кремлівського маніяка вже зрозумілі всім - це повне знищення української державності. Про що з ним взагалі говорити
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21.04.2022 11:49 Відповісти
Оримати ярлик на князівство, на кштальт того що отримав Лукашенко.
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21.04.2022 13:54 Відповісти
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21.04.2022 11:50 Відповісти
ЗЕ, ти чув, що сказав Борис Джонсон про перемовини? Я вже не кажу про те, що казала Голда Мейєр в минулому сторіччі! Чим тебе йо... стукнуть, щоб до тебе, нарешті, дійшло - перемовини з тим, хто тебе вбиває, не мають сенсу

А та шобла, яку ти називаєш перемовниками, взагалі викликає подив своїм складом - жодного дипломата чи особи з досвідом ведення перемов. Так і хочеться спитати: Вова, ти дибіл?

До речі, що ти відповіси на своє "війна не закінчується тому, що це вигідно Порошенку Зеленському"?
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21.04.2022 11:50 Відповісти
"Опять эта неопределённость!"
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21.04.2022 11:51 Відповісти
ідіот
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21.04.2022 11:51 Відповісти
Просто він не політик,ніколи не був їм і не стане в подальшому,а тому керується досі звичайними людськими категоріями стосовно добра і зла як такого. Нажаль
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21.04.2022 15:45 Відповісти
З оточеня Президента потрібно прибрати шептунів таких як Єрмак та Подоляк тоді і питаня перемовин до повної перемоги стояти не будуть,а ці дивано бункерні слизняки нехай ідуть на передову
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21.04.2022 11:51 Відповісти
А хто винен, що в нього таке оточення?!
Він САМ його вибрав!
І може у будь-який момент їх всіх звільнити одним розписом.
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21.04.2022 11:58 Відповісти
Не может... Его крепко держат за яйца. Собственно по этой причине клоуна и двинули "во власть". И в отставку он сам не уйдёт. По той же причине. Единственный вариант - силовое свержение...
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21.04.2022 14:04 Відповісти
а било послухати розумних людей, які ще в 2014 році говорили що домовитися і порішати не вийде, а в 2019 то вже просто криком кричали. Але....у нас же 21 сторіччя, наша сама головна зброя це діалог. А помогли і допомогатимуть і далі старі добрі бомбуля. А діалог, діалог розпочнеться, коли клієнт зрозуміє що йому звізда.
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21.04.2022 11:51 Відповісти
Ехх, не бути Вєлічайшому миротворцем! А так хотів...

Все одно всю зелену наволоч треба судити після війни.
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21.04.2022 11:51 Відповісти
...Пишуть (Є.Гєндін), що кукловод шостого (коломойський) ховається в Дніпрі (місті) і скажено радіє, тому що аеропорт Дніпра знищений вщент.
Це ж патрон Зеленського.
Суки зеленожопі були, є і будуть ворогами України!
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21.04.2022 11:51 Відповісти
А про що перемовини? саюзнає гасударство аля білорасєя? федеральний округ **********? фєдєрація з безліч народних рєспублік? тупорилий нарік...
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21.04.2022 11:52 Відповісти
ще пару-трійку українських міст зітруть - і чоколадне око фюрера закриється для зазирання
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21.04.2022 11:53 Відповісти
Галоперидол в студію!
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21.04.2022 11:53 Відповісти
ох і ця навязчива ідея подивитися в очко путіна, манить і манить.
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21.04.2022 11:53 Відповісти
Владимир Вы Сказочн........
Вставить то что кому
По нраву.
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21.04.2022 11:54 Відповісти
Придурок. О чем с нацистами цель которых уничтожение украинцев и Украины, переговариваться? Загляни лучше в глаза убитых в Буче, Бородянке и Мариуполе. Что они тебе скажут о переговорах с нацистами. Между прочим по твоим новым дорогам нацисты приехали в наши города.
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21.04.2022 11:57 Відповісти
В том то и дело что он не совсем придурок, а так притворяется...
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21.04.2022 15:32 Відповісти
Кацапи закінчуються?
Надіюсь
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21.04.2022 11:59 Відповісти
Тільки клінічний ідіот або зрадник міг вірити у перемовини з рашею.
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21.04.2022 12:08 Відповісти
Подивитись в очі = перемовини, тільки знищення.
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21.04.2022 12:10 Відповісти
"На сьогодні офіційно наша делегація розмовляє з російською делегацією, і ми в принципі за те, щоб відбулась зустріч на рівні лідерів Росії і України. - так ти ж його ще вчора називав военним злочинцем і вимагав признання от світа Мордору державою-террористом?підписувати і сідати за одін стіл з терористом?
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21.04.2022 12:11 Відповісти
До Вови вже дуже багато запитань... І американська пам'ятна монета з його фейсов на аверсі йому аж ніяк не допоможе на них відповісти.
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21.04.2022 12:12 Відповісти
Боріс Джонсон поставив під сумнів перемовини України з рф. Досить красномовно

Ведення справ з путіним прем'єр-міністр Великої Британії порівняв із перемовинами з «крокодилом, який уже взяв твою ногу в пащу».

«Важко уявити, як українці можуть вести перемовини з путіним, коли він так показує відсутність доброї волі. Його стратегія очевидна - спробувати захопити якомога більше території України, щоб мати потім якнайкращу позицію для переговорів».
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21.04.2022 12:20 Відповісти
Главное - устранить "шеколадного барыгу". А то еще возьмёт и освободит украинскую землю, как в 2014 освободил пол Донбасса. А Зе - однозначно на второй срок! Посмотрите на карту, как под его чутким руководством Украина "освобождается" от своих территорий. Особенно "счастливы" жители юга и востока.
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21.04.2022 12:40 Відповісти
что твой барыга, что этот осёл - одна херня
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21.04.2022 12:54 Відповісти
LLL не сравнивай порох с вазелином
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21.04.2022 13:41 Відповісти
а глаз все манит зелю
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21.04.2022 12:43 Відповісти
у цих віра до кцапів як еверест. скільки кцапи мають нагадити, що б ушатати до монблану віру цих до кцапів.
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21.04.2022 12:43 Відповісти
Зеленский, ты в какой реальности живешь? Ты президент какой страны?
Орки пришли уничтожить государство Украина и ее патриотов, а ты все толдычишь про переговоры!
Если бы лично на тебя напали и начали тебя бить, ты защищался бы или говорил, мол давайте проведем переговоры?
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21.04.2022 12:48 Відповісти
Розслабся зеля, руку хазяїна ти вже не поцілуєш... путлер з бункера вже не вилізе, бо свої грохнуть.
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21.04.2022 12:50 Відповісти
тупой упрямый *******. " Сколько нас ещё должно умереть у него на медицинском столе, чтобы он перестал поступать в медицинский институт"
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21.04.2022 12:52 Відповісти
После того, что они сделали с русскими не о чем говорить, их нужно уничтожать всех, кто залез на территорию Украины и нужно находить этих тварей и в России и уничтожать, как Моссад делает с террористами. Их преступлениям нету срока давности!
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21.04.2022 12:53 Відповісти
с какими узкими?
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21.04.2022 12:55 Відповісти
#нуно перестать стрелять#,
Вова покайся в своїй тупості
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21.04.2022 13:17 Відповісти
Перестань стріляти,і не заробляй на війні
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21.04.2022 13:29 Відповісти
А ти думав, з москалем можна хдєта пасрєдінє, на пів шишечки і з ВАЗеліном, блазню? Хріново,коли до керівництва державою приходить ОТАКЕ, і гадає, що воно для краси там, а його папік і дєрьмак все порішають, головне,щоб шашлики і шаурму не провтикати!
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21.04.2022 13:49 Відповісти
Ми не переможемо поки біля керма це неподобство з шоблою саботажників.
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21.04.2022 13:51 Відповісти
Потребность в украинский "моссаде" уже перезрела...
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21.04.2022 14:13 Відповісти
Ми не переможемо, поки нам не будуть постачати в десять разів більше далекобійної зброї, ніж дають. А це вже залежить від західних держав. А вони поки що не дуже поспішають... Тому й доводиться говорити про перемовини, бо в цих умовах, що є, можемо лише оборонятись і повільно відступати.
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21.04.2022 14:18 Відповісти
Зрада шмарклі має бути для всіх несподіванкой.
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21.04.2022 13:51 Відповісти
А может наоборот прогнозированна?
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21.04.2022 13:58 Відповісти
да пачемуже? "нужно просто перестать стрелять и посмотреть в глаза" (с)

p.s. по итогу, вылез в президенты на лозунгах "остановлю войну", "сдали Крым", "за Илловайск не покарано", "посажу Порошенка", "ниякого кумовства", "ниякои корупции" итд итп а на деле.... сдал ЮГ, посадить ПП не смог, все кумовья и кореша на посадах с кучей скандалов, досмотрелся в глаза до полного вторжения, устроил свой "Илловайск" и Украина стала одной из самых коррумпированных в мире, дикая инфляция до войны... в НАТО уже не зовут (хотя ПП не отказывали)! поправьте если что-то я "придумал". Но шо не отнять - медийку он делает отменно...
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21.04.2022 13:52 Відповісти
ау, 73%, ну, що скажете на такі прагнення вови-піаніста? "проста пєрєстать стрєлять"? тож подумайте тричі перед тим, як кинути бюлетень в виборчу урну на наступних виборах...
слава Україні!
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21.04.2022 13:56 Відповісти
"Віра у результат перемовин між Росією та Україною з кожним днем втрачається"

Вова, а была ли эта "віра" у кого-то кроме тебя?

Или один из вас имеет убийственный компромат на другого?
Кто на кого под вопросом.

Но нельзя решать свои вопросы за счет народа Украины
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21.04.2022 13:56 Відповісти
Юрій Каракай.

CNN повідомляє про тотальну корупцію і безпрецедентне розкрадання неурядовими організаціями і приватними компаніями нелетальної допомоги, яку уряд США надає Україні: військова форма, захисне спорядження, медичне обладнання, медикаменти, продукти харчування т.і. Все розкрадається фірмамами людей (привіт бородатій бабушкє) наближеними до влади на складах поблизу західного кордону. Мова йде про мільярди грн. Це ганьба! Це результат дії режиму політичної цензури, коли суспільство позбавлене можливості критикувати і тим контролювати владу. В той час, як Зеленський з Подоляком звинувачують союзників у бездіяльності, єрмаки, арахамії та інші Котлети, виявляється, розкрадають гуманітарку.

То хто там на війні наживається?
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21.04.2022 14:35 Відповісти
Шашалычки на 9 мая ...в глаза путину ...Барыга наживается ,свертывание оборонной промышленности , сокращение армии ,дискридитация разведки ,тех кто ликвидировал захарченко ,моторолу ,гиви ... ...О КОМ ЭТО ?
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21.04.2022 15:08 Відповісти
Какие переговоры, Украина может принять только капитуляцию России.
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21.04.2022 15:12 Відповісти
Зелени все говорят, отстрани от работы Ермака и Демченко, хотя бы на время войны. Он вроде как не слышит, и не понимает почему ...
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21.04.2022 15:21 Відповісти
О чем можно договариваться с тварью которая хочет уничтожить Украину!
Лучше договаривайся со всем миром чтобы нам оружие и деньги давали, мир в глазах оно увидело
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21.04.2022 15:52 Відповісти
дороги будуй...iдiот
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21.04.2022 15:58 Відповісти
Війна це стратегічний прорахунок Зеленського.
Голуб миру, блін...
Досить вже чортові лисому в очі зазирати
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21.04.2022 16:02 Відповісти
Пані, ваш лібералізм веде в рекло!
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21.04.2022 16:55 Відповісти
Про що можна говорити з цинічним вбивцею? Домовленості з ним нічого не варті! Московити вже не одне століття вбивають українців і намагаються знищити Україну. Зараз є можливість нанести московії воєнну поразку. Треба добивати наволоч до кінця.
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21.04.2022 16:37 Відповісти
**** як цей клоун заграв, що він несе
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21.04.2022 16:38 Відповісти
ДЕБІЛ!
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21.04.2022 16:38 Відповісти
 
 