Віра у результат перемовин між Росією та Україною з кожним днем втрачається, - Зеленський
З кожним днем, і з кожними новими фактами злочинів росіян на території України віра у результат перемовин РФ і України втрачається.
Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю французькому каналу BFMTV, передає Цензор.НЕТ.
"На сьогодні офіційно наша делегація розмовляє з російською делегацією, і ми в принципі за те, щоб відбулась зустріч на рівні лідерів Росії і України. Тому що на рівні лідерів можна зупинити цю війну. Тому поки що так. Але з кожним днем, з кожною такою Бучею, з кожним Маріуполем, з кожною такою Волновахою бажання і віра в те, що буде результат в наших перемовинах, втрачається", - сказав Зеленський.
Топ коментарі
+36 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+34 Bob Fayn
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+33 Evgeny N
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А та шобла, яку ти називаєш перемовниками, взагалі викликає подив своїм складом - жодного дипломата чи особи з досвідом ведення перемов. Так і хочеться спитати: Вова, ти дибіл?
До речі, що ти відповіси на своє "війна не закінчується тому, що це вигідно
ПорошенкуЗеленському"?
Він САМ його вибрав!
І може у будь-який момент їх всіх звільнити одним розписом.
Все одно всю зелену наволоч треба судити після війни.
Це ж патрон Зеленського.
Суки зеленожопі були, є і будуть ворогами України!
Вставить то что кому
По нраву.
Надіюсь
Ведення справ з путіним прем'єр-міністр Великої Британії порівняв із перемовинами з «крокодилом, який уже взяв твою ногу в пащу».
«Важко уявити, як українці можуть вести перемовини з путіним, коли він так показує відсутність доброї волі. Його стратегія очевидна - спробувати захопити якомога більше території України, щоб мати потім якнайкращу позицію для переговорів».
Орки пришли уничтожить государство Украина и ее патриотов, а ты все толдычишь про переговоры!
Если бы лично на тебя напали и начали тебя бить, ты защищался бы или говорил, мол давайте проведем переговоры?
Вова покайся в своїй тупості
p.s. по итогу, вылез в президенты на лозунгах "остановлю войну", "сдали Крым", "за Илловайск не покарано", "посажу Порошенка", "ниякого кумовства", "ниякои корупции" итд итп а на деле.... сдал ЮГ, посадить ПП не смог, все кумовья и кореша на посадах с кучей скандалов, досмотрелся в глаза до полного вторжения, устроил свой "Илловайск" и Украина стала одной из самых коррумпированных в мире, дикая инфляция до войны... в НАТО уже не зовут (хотя ПП не отказывали)! поправьте если что-то я "придумал". Но шо не отнять - медийку он делает отменно...
слава Україні!
Вова, а была ли эта "віра" у кого-то кроме тебя?
Или один из вас имеет убийственный компромат на другого?
Кто на кого под вопросом.
Но нельзя решать свои вопросы за счет народа Украины
CNN повідомляє про тотальну корупцію і безпрецедентне розкрадання неурядовими організаціями і приватними компаніями нелетальної допомоги, яку уряд США надає Україні: військова форма, захисне спорядження, медичне обладнання, медикаменти, продукти харчування т.і. Все розкрадається фірмамами людей (привіт бородатій бабушкє) наближеними до влади на складах поблизу західного кордону. Мова йде про мільярди грн. Це ганьба! Це результат дії режиму політичної цензури, коли суспільство позбавлене можливості критикувати і тим контролювати владу. В той час, як Зеленський з Подоляком звинувачують союзників у бездіяльності, єрмаки, арахамії та інші Котлети, виявляється, розкрадають гуманітарку.
То хто там на війні наживається?
Лучше договаривайся со всем миром чтобы нам оружие и деньги давали, мир в глазах оно увидело
Голуб миру, блін...
Досить вже чортові лисому в очі зазирати