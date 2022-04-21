Зеленський про військову допомогу Україні: Відносини з Заходом потеплішали, але жодних постачань літаків іще не було. Чекаємо на важку техніку
Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Україна очікує постачання важкої техніки з країн Заходу найближчим часом, але, зокрема, жодного винищувача в рамках військової допомоги досі не отримала.
Про це Зеленський заявив в інтерв'ю французькому телеканалу BFM TV, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"За фактом винищувачів у нас немає. Жодних постачань будь-яких літаків у нас іще не було. На сьогодні я підтверджую, що потеплішали відносини з Заходом... і ми бачимо спроби збільшити підтримку й у напрямі важкої техніки... Ми чекаємо на це і думаємо, що це правда, що це буде в нас", - сказав Зеленський.
Щодо постачань важкої техніки він додав, що українська сторона має попередні дати й має попередні гарантії.
На запитання, чи отримала Україна наразі обіцяну французькою стороною зброю, Зеленський сказав, що "деякі речі ми отримали, щодо деталей - я не готовий про це говорити відверто. Але є речі, яких ми очікуємо і дуже очікуємо, ми отримали сигнал, що ми матимемо можливість це отримати найближчим часом".
"Ми вдячні Франції за те, що вона нас підтримує, та іншим країнам ЄС вдячні… Щодо конкретики, з Франції ми отримуємо медичну допомогу, отримали гуманітарну допомогу й ми дуже чекаємо на військову допомогу. Це правда. Ми бачимо листи про конкретні речі й ми чекаємо на це. Скажу вам відверто, я вірю народу Франції та вірю керівництву вашої країни, що ми зможемо все-таки все це отримати, й це збільшить потужність нашої обороноздатності", - додав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
"Він досі може закуповувати обладнання для військових, вручати його на блокпостах і з останніх сил триматися за образ "захисника держави". От тільки сама держава усе менше потребує такого захисту. "
Це так Українська правда сьогодні пише про Порошенка.
Вчора Петро Олексійович привіз обладнання на "блокпост" до мого чоловіка. Тому я вважаю, що можу коментувати це суб'єктивно.
Як дружина, яка може дихати хоча б на половину легенів, тому що наші хлопці вдягнені, прикриті, нагодовані, зі зв'язком і транспортом.
Як жінка, яка весь березень просиділа у Києві під куполом ППО, оплаченого Порошенком. слухаючи вибухи і споглядаючи спалахи по краю захисного периметру.
Як думаюча людина, яка бачила, як він бив у набат і збирав міжнародну підтримку для України, і як Зеленський боровся за те, щоб припинитися цю діяльність ПП. Як зелені пішли на фізичне блокування, тільки щоб не допустити Порошенка на самміт НАТО. Як іржали на всі зуби і глумилися з перебування Порошенка у Польщі, доводили, що він втік від повістки і не повернеться в Україну.
А потім Польща приймає найбільшу кількість українських біженців і першою у Європі впроваджує руйнівні санкції проти росії. Не інакше це сталося волею святого Зе, правда?
Так от, нормальну людину від скотини відрізняє почуття вдячності. Уміння бачити благородство інших і подякувати за те, що для тебе зробили.
Я дякую Порошенкові за величезну роботу на благо українців. За те, що робить усе можливе для нашої армії і навіть більше, з огляду на його становище.
А упячку я вважаю бидлом.
https://t.me/nuts_roses/823
"Україна має збільшення парку винищувачів на 20 штук завдяки постачанню запчастин до цих літаків країнами Заходу" (з інтернету).
НІ ХТО НІ ЧОГО ТОБІ "НЕ ДОЛЖЕН!"
Вся допомога Западу, то ДОБРОВІЛЬНА ДОПОМОГА!
Ти схожий на циганку! якій дав 10 гривен, а вона за тобою біжить і вимагає машину та ключі від квартири.
В першу чергу потрібно було будувати ВЛАСНУ армію!
А по другу, садити у тюрьму тих крадіїв, що прямо зараз РОЗКРАДАЮТЬ допомогу Западу.
Оно не отдупляет что оно несет! И такого неадеквата пускать на переговоры с бункерной крысой?
О-о-о... Он так такого наговорит и наподписывает "в отместку не помогающему Западу"!
хоче прислужитися новому рашистському фюреру, може дасть кращу ціну на газ
І ще одне, вибачте не можу втриматися,зараз якраз згадую як це....ляпало своїм язиком про Україну,яка,на його скотську уяву,схожа на актрису з німецьких порнофільмів. Ну і як тепер,на кого тепер воно схоже?
Які зеленські падлюки марадьорять та барижать допомогою???
https://www.youtube.com/watch?v=yHrJLOhAzqM