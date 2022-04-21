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Зеленський (22411) зброя (7278) допомога (7871) літак (2853) Франція (2902)

Зеленський про військову допомогу Україні: Відносини з Заходом потеплішали, але жодних постачань літаків іще не було. Чекаємо на важку техніку

зброя

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Україна очікує постачання важкої техніки з країн Заходу найближчим часом, але, зокрема, жодного винищувача в рамках військової допомоги досі не отримала.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю французькому телеканалу BFM TV, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За фактом винищувачів у нас немає. Жодних постачань будь-яких літаків у нас іще не було. На сьогодні я підтверджую, що потеплішали відносини з Заходом... і ми бачимо спроби збільшити підтримку й у напрямі важкої техніки... Ми чекаємо на це і думаємо, що це правда, що це буде в нас", - сказав Зеленський.

Щодо постачань важкої техніки він додав, що українська сторона має попередні дати й має попередні гарантії.

На запитання, чи отримала Україна наразі обіцяну французькою стороною зброю, Зеленський сказав, що "деякі речі ми отримали, щодо деталей - я не готовий про це говорити відверто. Але є речі, яких ми очікуємо і дуже очікуємо, ми отримали сигнал, що ми матимемо можливість це отримати найближчим часом".

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"Ми вдячні Франції за те, що вона нас підтримує, та іншим країнам ЄС вдячні… Щодо конкретики, з Франції ми отримуємо медичну допомогу, отримали гуманітарну допомогу й ми дуже чекаємо на військову допомогу. Це правда. Ми бачимо листи про конкретні речі й ми чекаємо на це. Скажу вам відверто, я вірю народу Франції та вірю керівництву вашої країни, що ми зможемо все-таки все це отримати, й це збільшить потужність нашої обороноздатності", - додав Зеленський.

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Топ коментарі
+35
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"Він досі може закуповувати обладнання для військових, вручати його на блокпостах і з останніх сил триматися за образ "захисника держави". От тільки сама держава усе менше потребує такого захисту. "

Це так Українська правда сьогодні пише про Порошенка.

Вчора Петро Олексійович привіз обладнання на "блокпост" до мого чоловіка. Тому я вважаю, що можу коментувати це суб'єктивно.

Як дружина, яка може дихати хоча б на половину легенів, тому що наші хлопці вдягнені, прикриті, нагодовані, зі зв'язком і транспортом.

Як жінка, яка весь березень просиділа у Києві під куполом ППО, оплаченого Порошенком. слухаючи вибухи і споглядаючи спалахи по краю захисного периметру.

Як думаюча людина, яка бачила, як він бив у набат і збирав міжнародну підтримку для України, і як Зеленський боровся за те, щоб припинитися цю діяльність ПП. Як зелені пішли на фізичне блокування, тільки щоб не допустити Порошенка на самміт НАТО. Як іржали на всі зуби і глумилися з перебування Порошенка у Польщі, доводили, що він втік від повістки і не повернеться в Україну.

А потім Польща приймає найбільшу кількість українських біженців і першою у Європі впроваджує руйнівні санкції проти росії. Не інакше це сталося волею святого Зе, правда?

Так от, нормальну людину від скотини відрізняє почуття вдячності. Уміння бачити благородство інших і подякувати за те, що для тебе зробили.
Я дякую Порошенкові за величезну роботу на благо українців. За те, що робить усе можливе для нашої армії і навіть більше, з огляду на його становище.

А упячку я вважаю бидлом.
https://t.me/nuts_roses/823
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21.04.2022 11:46
+24
Вова, ЗСУ з 2019 року, майже 3 роки чекали на важке озброєння типу 155 мм "Богдани", так і не дочекалися.
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21.04.2022 11:53
+22
Поки тебе з єрмаком не було, у України були досить теплі відносини з "Заходом" ...
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21.04.2022 11:49
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...бидло медійне, продажне оптом і вроздріб

"Він досі може закуповувати обладнання для військових, вручати його на блокпостах і з останніх сил триматися за образ "захисника держави". От тільки сама держава усе менше потребує такого захисту. "

Це так Українська правда сьогодні пише про Порошенка.

Вчора Петро Олексійович привіз обладнання на "блокпост" до мого чоловіка. Тому я вважаю, що можу коментувати це суб'єктивно.

Як дружина, яка може дихати хоча б на половину легенів, тому що наші хлопці вдягнені, прикриті, нагодовані, зі зв'язком і транспортом.

Як жінка, яка весь березень просиділа у Києві під куполом ППО, оплаченого Порошенком. слухаючи вибухи і споглядаючи спалахи по краю захисного периметру.

Як думаюча людина, яка бачила, як він бив у набат і збирав міжнародну підтримку для України, і як Зеленський боровся за те, щоб припинитися цю діяльність ПП. Як зелені пішли на фізичне блокування, тільки щоб не допустити Порошенка на самміт НАТО. Як іржали на всі зуби і глумилися з перебування Порошенка у Польщі, доводили, що він втік від повістки і не повернеться в Україну.

А потім Польща приймає найбільшу кількість українських біженців і першою у Європі впроваджує руйнівні санкції проти росії. Не інакше це сталося волею святого Зе, правда?

Так от, нормальну людину від скотини відрізняє почуття вдячності. Уміння бачити благородство інших і подякувати за те, що для тебе зробили.
Я дякую Порошенкові за величезну роботу на благо українців. За те, що робить усе можливе для нашої армії і навіть більше, з огляду на його становище.

А упячку я вважаю бидлом.
https://t.me/nuts_roses/823
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21.04.2022 11:46 Відповісти
гівняну УП я не читаю ще з 2005р. Власне, навіть при Ґонґадзе вона бала продажною -- стирчали вуха "льовочкінів". Результат -- "бородата_піхва" та всякі "дубинські" з мусаєвими. Оця остання мало не в екстазі з кацапськими журналістами навіть після окупації Криму.
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21.04.2022 11:52 Відповісти
Поки тебе з єрмаком не було, у України були досить теплі відносини з "Заходом" ...
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21.04.2022 11:49 Відповісти
какой же он говнюк и мудак
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21.04.2022 12:39 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=KpBBhl-y1TM 35:31 После 2014 года были уничтожены все склады боеприпасов в Украине. Виновных не нашли. В это же время на черном рынке Ближнего Востока появились боеприпасы с украинских складов.
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21.04.2022 11:50 Відповісти
А боеприпасы с Чехии где появились?
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21.04.2022 12:02 Відповісти
Я що, Юрій Швець?
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21.04.2022 12:53 Відповісти
знову,плять,притензії
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21.04.2022 11:50 Відповісти
Спробу ще раз Штайнмаєра послати. А заодно і Байдена з Джонсоном. І зроби зпюаяву, що "НАТА нам нє нада".
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21.04.2022 11:52 Відповісти
Щоб і цю зброю тримати на складах і успішно розпродати?
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21.04.2022 11:53 Відповісти
Про те що надана допомога не доходить ло ЗСУ вже заявили американські військові. Цей саботаж наших посадовців залишається непомітним тільки для Зеленського. Всі ці відосики зі студії на Банковій для лохторату прикриття саботажу. Виправдати це непрофесійністю вже неможливо. Команда з ОП злажено працює не на перемогу, а на капітулянські переговори.
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21.04.2022 13:38 Відповісти
Вова, ЗСУ з 2019 року, майже 3 роки чекали на важке озброєння типу 155 мм "Богдани", так і не дочекалися.
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21.04.2022 11:53 Відповісти
тим часом на рабсії *Процвєтаніє* https://t.me/bozhejakekonchene/4054
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21.04.2022 11:54 Відповісти
Безпека України-це коли в кожному селі стоїть по 1 танку.з 10 -Стугн.Нланів ПВО С-300 і за цим слідкує Джавелінчик..
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21.04.2022 11:55 Відповісти
*****, "потепліли відносини"! А між Україною і Заходом що, холодна війна?! Боже, якекончене!
"Україна має збільшення парку винищувачів на 20 штук завдяки постачанню запчастин до цих літаків країнами Заходу" (з інтернету).
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21.04.2022 11:57 Відповісти
позорище что оно несет? зеленский палится у него кремль в голове вот по - этому и выдает его наротив - "потепление " ? а что у нас война с западом была?
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21.04.2022 12:41 Відповісти
Гаубічна артилерія у сукупності з дронами, мабуть важливіше, ніж авіація.
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21.04.2022 11:59 Відповісти
Зеленая сволочь сиди молча,не комментируй,еще с тобой много прийдется говорить после войны и с твоими пособниками
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21.04.2022 12:00 Відповісти
Зєля, літаки - це не важка зброя. Літак літає в повітрі! Він легше за повітря!
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21.04.2022 12:01 Відповісти
Можно заодно обвинить Запад в том, в 2020-2021 гг. в асфальт вкатывалось денег в 10 раз больше, чем в оборону, а тяжёлые ракетные вооружения в самой Украине были заморожены.
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21.04.2022 12:02 Відповісти
'важке озброєння' перетворилося на мантру казочку, простіше обман! На дворі 21квітня, тобто 3 тижні зелене торочить нам про якесь не зрозуміло яке важке озброєння незрозуміло для яких цілей! А за ці тижні ворог укріпився і посилився на всіх напрямках без жодної спроби наступу з нашої сторони хоча б на початку квітня!!!! Рашисти зайняли всі населенні пункти, вони не живуть в полях! Що тобі зелена тварина дасть те озброєння, якщо ми не бажаємо стріляти по своїх населених пунктах?!! Навіть по Севастополю! І Маріуполю( вже і так зруйнованому)! Кожного дня я чекаю на новини про звільнення населених пунктів запорізької області, Херсонської, а їх немає! І з кожним днем я все більше переконуюся, що вилупки переговорники все таки вже давно домовилися у нас за спинами! А казка про 'важке озброєння' це виправдання відсутності наступу наших через виключно політичне рішення зеленої компашки!
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21.04.2022 12:07 Відповісти
В загалі, ти забуваєш, що:
НІ ХТО НІ ЧОГО ТОБІ "НЕ ДОЛЖЕН!"
Вся допомога Западу, то ДОБРОВІЛЬНА ДОПОМОГА!
Ти схожий на циганку! якій дав 10 гривен, а вона за тобою біжить і вимагає машину та ключі від квартири.
В першу чергу потрібно було будувати ВЛАСНУ армію!
А по другу, садити у тюрьму тих крадіїв, що прямо зараз РОЗКРАДАЮТЬ допомогу Западу.
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21.04.2022 12:09 Відповісти
Только факт. Пока Порошенко и "Европейская солидарность" на всех уровнях укрепляли связь с союзниками, вы господин недоразумение и ваши шестерки, гонялись за самим Порошенко, срали в душу Байдену и игнорировали данные разведок про скорое нападение Путлера. О таких "мелочах" как сворачивание отечественных программ перевооружения, "отсутствие" денег на территориальную оборону и пресловутое "будивництво" сейчас и говорить не стоит. Это все будет в материалах уголовного дела...
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21.04.2022 12:09 Відповісти
....і за цей час у рази більше зробила для зміцнення стосунків іх Заходом. а мене питання: коли, у який момент "похолоднішали" стосунки із Заходом?
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21.04.2022 12:54 Відповісти
І що ж конкретно, у рази більше зробила для зміцнення стосунків їх Заходом?
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21.04.2022 12:57 Відповісти
"Потепліли відносини з Заходом" - що воно нюхає?!! А до цього, що холодна війна була? Може не потрібно було 2,5 роки красти на великому крадівництві ? Тепер вперед своїх наглохамій на передок, хай асфальтом від ворога боронять. На чолі держави стоїть імбецил(((
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21.04.2022 12:13 Відповісти
Кто этому пучеглазому клоуну, кроме Дерьмака, тексты пишет?
Оно не отдупляет что оно несет! И такого неадеквата пускать на переговоры с бункерной крысой?
О-о-о... Он так такого наговорит и наподписывает "в отместку не помогающему Западу"!
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21.04.2022 12:29 Відповісти
В західних ЗМІ розгортаеться скандал. Зброю, яку передавали для ведення війни, не передавали бійцям, а тримали на складах біля Львова, на які потім були направлені ракети та знищенні. Тисячі джавелінім, NLAW, патронів, снарядів для артилерії та іншої ******** зброї більше немає. Український саботаж на вищому рівні.
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21.04.2022 12:36 Відповісти
А посилання можна?
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21.04.2022 12:58 Відповісти
Юрий Швец вчера на Ютубе, посмотрите.
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21.04.2022 13:14 Відповісти
Це заява американського полковника
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21.04.2022 13:45 Відповісти
Осел зеленый, а ты организовал переучивание летного состава и наземных специалистов на иностранные самолеты? А боеприпасы к ним закупил? А поставки ГСМ предусмотрел? Или ты думаешь что как в твоем сериале про говнобородька сел на лисапет и прищепочку к брючине прицепил?
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21.04.2022 12:38 Відповісти
як шольц каже одне що да зброя буде, а робить інше і прибирає зі списку наявного важке озброєння,

хоче прислужитися новому рашистському фюреру, може дасть кращу ціну на газ
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21.04.2022 12:43 Відповісти
А, что из военных никто не знает, что оружие где то на складах и не идет в армию? Они то , что делают?
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21.04.2022 13:24 Відповісти
У нас тут в минулому році дорогу відремонтували,може тому "галавнакамандувачу" під асфальт заглянути,ні?
І ще одне, вибачте не можу втриматися,зараз якраз згадую як це....ляпало своїм язиком про Україну,яка,на його скотську уяву,схожа на актрису з німецьких порнофільмів. Ну і як тепер,на кого тепер воно схоже?
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21.04.2022 14:00 Відповісти
А що відбувається з допомогою, яку привозять західні партнери, після перетинання кордону???
Які зеленські падлюки марадьорять та барижать допомогою???

https://www.youtube.com/watch?v=yHrJLOhAzqM
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21.04.2022 14:06 Відповісти
Потрібна військова ХУНТА! Досить може цього збіговиська словоблудів, саботажників-кротів з АП і ГБР та хапуг на біді та смертях воїнів!
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21.04.2022 14:37 Відповісти
Захід так повільно діє.....Таке враження, що росія кинула всі сили і своїх шпигунів , щоб затормозити надання важкої зброї. Якби ми могли нищити ворога на його території поки він не розповзся по нашій, це б значно зменшили наші втрати.
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21.04.2022 15:27 Відповісти
 
 