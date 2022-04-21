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Маріуполь (3205) Бутусов Юрій (3478) Азов (752)

Маріуполь ніколи не стане російською перемогою. Його захисники кожного дня майстерно знаходять можливість, щоб вбивати та нищити окупантів, - Бутусов

маріуполь

Захисники Маріуполя давно перейшли межі витривалості та жертовності - вони створили нові, і це неймовірно у 21-му столітті.

Про це на своїй сторінці у фейсбуку написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Це повідомлення сьогодні вночі написав друг з Маріуполя з полку "Азов":

Маріуполь ніколи не стане російською перемогою. Його захисники кожного дня майстерно знаходять можливість, щоб вбивати та нищити окупантів, - Бутусов 01

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57 днів безперервного бою, авіаударів та артобстрілів. В повному оточенні. В підвалах, без води, без світла, тепла, без постачання їжі. Ворога більше в 10 разів, у ворога абсолютна перевага у техніці та боєприпасах, і він зносить будь яке укриття, будь яку позицію. Найближчий український фронт в 100 км, по степах, і звідти не вийти, не винести поранених. І вони не шукають у ворога жалю. Вони кожного дня майстерно знаходять кожну можливість, щоб вбивати та нищити окупантів, і завдавати їм страшних втрат.

Ці люди давно перейшли межі витривалості та жертовності - вони створили нові, і це неймовірно у 21-му столітті.

Вони показали що таке боєздатність. І варто згадати, що "Азов" - це єдина українська військова частина яка повністю діє за стандартами НАТО в бойовому управлінні та підготовці, вони діють за американським бойовим статутом та стандартами бойового управління MDMP. Азов - єдина військова частина, де діють звернення та звичаї українського націоналізму зразку УПА, а не старі радянського зразку переведені процедури. Вони за наказом українського командування б’ються та вмирають у абсолютно невигідних умовах, вірні присязі українському народу.

Завдяки їм Маріуполь ніколи не стане російською перемогою. Це ніколи не буде жертва та місце російської сили, це не Крути. Це завжди буде місто української звитяги, та символ української незламної сили.

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У Росії багато зброї, але у України є те, на що росіяни не здатні - віддавати себе заради свого народу, битися заради честі, битися, коли нема сил, і тільки воля дає можливість вести бій незважаючи на все. Маріуполь - це слово тепер дуже багато важить, дуже багато пояснює.

Тому що його оборонці створили новий сучасний епос. Тому що вони творять історію нашого світу. Тому що вони - Українці", - розповів Бутусов.

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Топ коментарі
+22
а не пора ли ипануть по крымскому мосту?
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21.04.2022 13:01
+21
Маріуполь та Азов-це символи української незламної нації,яку ніколи не зламати...
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21.04.2022 13:03
+17
Азов это Воины высшего класса
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21.04.2022 13:06
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а не пора ли ипануть по крымскому мосту?
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21.04.2022 13:01 Відповісти
👍💥 Москали на говно изойдут + сломанная логистика доставки оружия через Крым на херсон❗☝
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21.04.2022 13:25 Відповісти
ПОСЛЕ АНАЛАГОВ НЕТ НА ДНЕ,МОСТ ФЮРЕР НЕ ПЕРЕЖИВЁТ
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21.04.2022 13:30 Відповісти
Питання чим.
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21.04.2022 15:42 Відповісти
Маріуполь та Азов-це символи української незламної нації,яку ніколи не зламати...
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21.04.2022 13:03 Відповісти
Азов это Воины высшего класса
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21.04.2022 13:06 Відповісти
Любой героизм это после чьего то предательства или *************
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21.04.2022 13:08 Відповісти
Господи, Матінко Божа, бережіть і допопмагайте нашим захисникам.
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21.04.2022 13:09 Відповісти
Толстое Шойгу - Пуйлу: "Мы взяли Мариуполь!"
Пуйло: "Тогда прекращайте его штурмовать".

Питання! Якщо "прекращайте штурмовать", то іще штурмують? Тоб-то - ще не взяли. А якщо не взяли, то нах... доповідати на камеру, що "Мы взяли Мариуполь"?
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21.04.2022 13:10 Відповісти
красивая сказка... Особенно на фоне того как Азов палит танки с буквой В, которые переместили в Марик из Киева
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21.04.2022 13:31 Відповісти
Если не здадим Марик то не будет ето рашистской победой. А если сдадим и враг устроит в Мариуполе победобесие как в даунеце то вы меня своим телевизором не убедите что ето хорошо для нас
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21.04.2022 13:11 Відповісти
Нехай заводчани Азовсталі скажуть Азову, де лежать протигази на заводі і інші засоби індивідуального захисту. Бо я так розумію вони хочуть хімзброю по ним вже застосувати.
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21.04.2022 13:13 Відповісти
А можно окружить кольцом оккупантов вокруг Мариуполя? Состороны Бердянска пройти к морю .
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21.04.2022 13:15 Відповісти
можно, фломастером по карте и вперед
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21.04.2022 13:16 Відповісти
Що призвело до цієї важкої ситуації на півдні України? Ніхто з публічних осіб не хоче говорити. Лише Тарас Чорновіл прямо вказує на зраду:

"https://t.me/Chornovil_official/5096 Маріуполь зрадили ще до війни .
Його героїчна залога була готова захищати місто, якби прихований ворог не відкрив проти них дорогу з Криму та не допоміг нанести удар у спину. Інший ворог розбирав та розрівнював захисні споруди із сходу (бо ж навіщо? Ми ж домовляємося, яка ще війна?). Ще інша ворожа сила прирекла своєю бездушністю й байдужістю на смерть десятки тисяч містян, коли відмовилася від оголошення евакуації міста в перші два тижні. Маємо дуже багато образів у цій героїчній та трагічній обороні. Маємо дуже багато вражаючих аналогій. Хтось згадує про триста спартанців. Їм у спину також зрадник провів ворогів... Маємо доблесть хрестоносців чи тих же Мальтійських лицарів, які стримали неймовірно більшу турецьку навалу. Але вони очікували й діждалися підмоги. А Маріуполь... Тут трагізм християнських мучеників часів гонінь. Лише вони не здалися на милість долі й б'ються до останнього."
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21.04.2022 13:16 Відповісти
А ще він колись вказував на зраду, коли його бувшого шефа Щапковора Єнакієвського ледь яйцем кляті ноцисти не вбили Прямо насмєрть
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21.04.2022 13:28 Відповісти
Верещук встигла розмінувати дорогу з Криму за тиждень до початку війни. Враховуючи іі тупість , команду їй дав Ермак
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21.04.2022 13:39 Відповісти
Слава Богу за патріотів України
Довбанути по Кримському мосту буде не зайвим.
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21.04.2022 13:23 Відповісти
Азов - це єдина українська військова частина яка повністю діє за стандартами НАТО в бойовому управлінні та підготовці Джерело:
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Хотелось бы глянуть как войска НАТО в полном окружении под ковровыми бомбардировками ту22 без средств пво воевали бы куда там им до АЗОВа, не смешите
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21.04.2022 13:27 Відповісти
АЗОВ - сталь!
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21.04.2022 14:00 Відповісти
Нехай Бог збереже наших Захисників, наших Героїв! Але хочеться нагадати , що "героизм одних - это всегда, в лучшем случае халатность других, а обычно, преступное желание исправить собственные ошибки за чужой счет..."
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21.04.2022 14:12 Відповісти
Слава ЗСУ, тримайтеся хлопці. Смерть кацапам.
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21.04.2022 14:20 Відповісти
Тримайтесь, рідненькі! Ви наш захист та воля, наше життя! Дай Боже Вам сил та повертайтесь з Перемогою до дому.
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21.04.2022 14:38 Відповісти
вони приречені.
На жаль.
Це просто - правда.
І я просто не хочу нагадувати, як цю свою долю вони самі обрали в 2019-му.
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21.04.2022 15:09 Відповісти
Вибачте, хочу Вас запитати не по цій темі. Ви не знаєте, чому серед нас на Цензорі останнім часом нема Яр Холодний. Шкодую про це - що нема. Якщо знаєте - напишіть. Наперед Вам вдячний.
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21.04.2022 16:20 Відповісти
 
 