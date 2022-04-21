Маріуполь ніколи не стане російською перемогою. Його захисники кожного дня майстерно знаходять можливість, щоб вбивати та нищити окупантів, - Бутусов
Захисники Маріуполя давно перейшли межі витривалості та жертовності - вони створили нові, і це неймовірно у 21-му столітті.
Про це на своїй сторінці у фейсбуку написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Це повідомлення сьогодні вночі написав друг з Маріуполя з полку "Азов":
57 днів безперервного бою, авіаударів та артобстрілів. В повному оточенні. В підвалах, без води, без світла, тепла, без постачання їжі. Ворога більше в 10 разів, у ворога абсолютна перевага у техніці та боєприпасах, і він зносить будь яке укриття, будь яку позицію. Найближчий український фронт в 100 км, по степах, і звідти не вийти, не винести поранених. І вони не шукають у ворога жалю. Вони кожного дня майстерно знаходять кожну можливість, щоб вбивати та нищити окупантів, і завдавати їм страшних втрат.
Ці люди давно перейшли межі витривалості та жертовності - вони створили нові, і це неймовірно у 21-му столітті.
Вони показали що таке боєздатність. І варто згадати, що "Азов" - це єдина українська військова частина яка повністю діє за стандартами НАТО в бойовому управлінні та підготовці, вони діють за американським бойовим статутом та стандартами бойового управління MDMP. Азов - єдина військова частина, де діють звернення та звичаї українського націоналізму зразку УПА, а не старі радянського зразку переведені процедури. Вони за наказом українського командування б’ються та вмирають у абсолютно невигідних умовах, вірні присязі українському народу.
Завдяки їм Маріуполь ніколи не стане російською перемогою. Це ніколи не буде жертва та місце російської сили, це не Крути. Це завжди буде місто української звитяги, та символ української незламної сили.
У Росії багато зброї, але у України є те, на що росіяни не здатні - віддавати себе заради свого народу, битися заради честі, битися, коли нема сил, і тільки воля дає можливість вести бій незважаючи на все. Маріуполь - це слово тепер дуже багато важить, дуже багато пояснює.
Тому що його оборонці створили новий сучасний епос. Тому що вони творять історію нашого світу. Тому що вони - Українці", - розповів Бутусов.
Будь ласка, зачекайте...
Пуйло: "Тогда прекращайте его штурмовать".
Питання! Якщо "прекращайте штурмовать", то іще штурмують? Тоб-то - ще не взяли. А якщо не взяли, то нах... доповідати на камеру, що "Мы взяли Мариуполь"?
"https://t.me/Chornovil_official/5096 Маріуполь зрадили ще до війни .
Його героїчна залога була готова захищати місто, якби прихований ворог не відкрив проти них дорогу з Криму та не допоміг нанести удар у спину. Інший ворог розбирав та розрівнював захисні споруди із сходу (бо ж навіщо? Ми ж домовляємося, яка ще війна?). Ще інша ворожа сила прирекла своєю бездушністю й байдужістю на смерть десятки тисяч містян, коли відмовилася від оголошення евакуації міста в перші два тижні. Маємо дуже багато образів у цій героїчній та трагічній обороні. Маємо дуже багато вражаючих аналогій. Хтось згадує про триста спартанців. Їм у спину також зрадник провів ворогів... Маємо доблесть хрестоносців чи тих же Мальтійських лицарів, які стримали неймовірно більшу турецьку навалу. Але вони очікували й діждалися підмоги. А Маріуполь... Тут трагізм християнських мучеників часів гонінь. Лише вони не здалися на милість долі й б'ються до останнього."
Довбанути по Кримському мосту буде не зайвим.
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Хотелось бы глянуть как войска НАТО в полном окружении под ковровыми бомбардировками ту22 без средств пво воевали бы куда там им до АЗОВа, не смешите
На жаль.
Це просто - правда.
І я просто не хочу нагадувати, як цю свою долю вони самі обрали в 2019-му.